Senátor Jirsa: „Všechno uhlí, které my ušetříme, tak spálí v Asii.“ Fiala a Green Deal? Odpověděl

Jirsa v minulosti propůjčil svůj dům ukrajinským běžencům. „To už je dávno pryč. To bylo tak, že na začátku války nám zavolal starosta z našeho partnerského města, z Koločavy, jestli bychom přijali ženy a děti, protože se nevědělo, jak to bude. Všichni jsme si mysleli, že ta ruská armáda bude postupovat rychleji, takže přijelo 70 žen a dětí z Koločavy. Naprostá většina z nich už je pryč z Hluboké nad Vltavou, tu a tam přijdou nějaké maminky jiné, včera jsem tam v jednom obchodě našel dvě prodavačky, které jsou z Ukrajiny, o kterých jsme vlastně nic nevěděli, které u nás bydlí, ale v podstatě nevíte, že Ukrajinci na Hluboké jsou, i když jich tam určitě několik desítek s dětmi je,“ zmínil Jirsa.

Hovořil také o tom, že na stavebním úřadu v Kašperských Horách leží žádost správy parku o demolici chaty pod Roklanem. „Že s likvidací roklanské chaty zmizí i část Klostermannovy Šumavy, část kulturního dědictví našich předků, které je symbolem sounáležitosti člověka s přírodou, to ani správu parku, ani ministerstvo nezajímá,“ poznamenal Jirsa a hovořil také o komunistech. „Všichni máme v paměti, jak komunistická moc na Šumavě bourala desítky obcí, osad, kostelů i hřbitovů,“ zmínil Jirsa, že je neuvěřitelné, že současná ochrana přírody postupuje stejným směrem – že se chová jako bolševici za komunistů.

Senátor Jirsa je v ODS od roku 1993 – je jedním z matadorů ve straně. Do jaké míry je mu teď příjemná politika strany – například předsedy Senátu Miloše Vystrčila, jenž o sobě prohlásil, že je Tchajwancem? Co si o tom myslí? „V ODS je 13 tisíc lidí, jsme, myslím, v Česku jediná pravicová, středopravicová strana, mezi těmi 13 tisíci lidmi jsou prostě lidé, kteří tuto politiku, řekl bych, jak bych nazval tu politiku vůči Tchaj-wanu? Jako podporu nezávislosti a lidských práv na Tchaj-wanu oproti závislosti a nepodpoře lidských práv v Číně prostě prosazují, já respektuji, co dělá Miloš Vystrčil. Miloš Vystrčil respektuje, co dělám já, nekritizuje moje názory, já nekritizuji jeho, já jsem na Tchaj-wanu nebyl a nemyslím si, že by to bylo nějaké fatální pro ODS prostě,“ sdělil Jirsa.

„Já jako politik a místopředseda zahraničního výboru jsem vždycky byl toho názoru, že je potřeba prosazovat dobré vztahy se všemi zeměmi, s kterými máme nějaké kontakty. Společně s Jardou Kuberou jsme udržovali standardní vztahy s čínskou ambasádou. Jarda Kubera nebyl žádný protičínský aktivista, Jarda Kubera byl na všech oslavách čínských nových roků, prostě přijímal čínského velvyslance a přišel s tou myšlenkou, že bude první člověk, který navštíví Čínu a Tchaj-wan najednou, právě díky těm dobrým vztahům prostě s Čínou. To úplně neklaplo, do toho Jarda zemřel a ten úkol zbyl na Miloše Vystrčila – a Miloš Vystrčil se rozhodl tak, jak se rozhodl...,“ dodal Jirsa. „Je to rozhodnutí předsedy Senátu, které jsem prostě respektoval, já znám Miloše třicet let. On určitě vnitřně nesouhlasí s některými mými příkrými vyjádřeními třeba vůči zeleným progresivistům, a také mě za to nekritizuje. Já jsem to respektoval jako rozhodnutí Miloše Vystrčila a mlčky jsem ho podpořil,“ zmínil Jirsa.

Závěrem se pak hovořilo o Green Dealu. Co si o zelené politice myslí Jirsa? „Green Deal je bláznivina od samého začátku. Je to od začátku nesmysl, že vypneme uhelné a jaderné zdroje a budeme prostě pohánět průmysl sluníčkem a větrem, že všechna auta přejdou na elektromobilitu a všechny paneláky budou prostě z oken mít hadice a nabíjet... Nesmysl. Kdyby si všichni senátoři a poslanci koupili elektroauto, tak prostě zbankrotuje elektrická síť a vyhodíme všechny pojistky. Infrastruktura na to není připravená,“ zmínil Jirsa s tím, že to podepsal Andrej Babiš v Bruselu. „Ačkoliv jeho názory okolo byly racionální, tak prostě New Green Deal podepsal, my jsme už přišli k hotovému a myslím si, že pan premiér Fiala není žádný fanatický zastánce New Green Dealu a zelené politiky, ale prostě jako premiér desetimilionové země v 600milionové EU prostě tu vládu a dneska předsednictví nějak se snaží racionálně řídit, abychom přežili s energetikou. A podívejte se, vrací se Německo k uhlí, zůstanou otevřené jaderné elektrárny, my prostě děláme opatření – naše teplárny a elektrárny pojedou dál na uhlí, takže pomalu se ten Green Deal bortí bez toho, aniž bychom vypovídali nějaké smlouvy a podobně. Souhlasím s Petrem Fialou, ona je jedna věc sedět tady a mít nějaké rozumné řeči a druhá věc je sedět v té EU, že ten pokrok musí být prostě postupný a v souladu s velkými zeměmi, jako je třeba Polsko, které zcela jistě nás podporuje ve zrušení těch emisních povolenek, nebo Francie, která nás zase podporuje v jaderné energetice – a že musíme takto vyjednávat...,“ podotkl Jirsa.

„Jsem přesvědčen o tom, že New Green Deal během krátké doby umře, protože budeme mít jiné starosti. On vznikl z blahobytu a rozmařilosti, tak jako ty všechny blázniviny,“ dodal Jirsa. „Všechno uhlí, které my ušetříme, tak spálí v Asii. To není tak, že by se nespálilo. My produkujeme jako EU devět procent světového CO2. Všechno, co my ušetříme za cenu evropských nákladů a ničení našeho průmyslu, tak Čína každoročně vyprodukuje více než dvacetkrát. Každoročně. Takže z hlediska globální úspory CO2 je to úplná bláznivina,“ míní Jirsa.

