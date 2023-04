Šestkrát vystřelili, šestkrát vedle. „Zázračný“ HIMARS zkoušeli i jinde

Filipínský prezident Ferdinand Marcos jr. byl ve středu přímým účastníkem události, která se stala v rámci společného cvičení americké a filipínské armády. Společně s americkou velvyslankyní na Filipínách Mary Kay Calsonovou sledovali, jak jedna z nejznámějších zbraní americké armády minula svůj cíl – vyřazenou válečnou loď.

President Marcos, along with @USAmbPH MaryKay Carlson, observes the firing of a rocket launcher called the High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) that can be used to hit distant targets. | PNA photos by Alfred Frias/Rolando Mailo pic.twitter.com/Vokfp06ftk