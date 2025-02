Ševčík: STAČILO! je méně komunistické než STAN a Piráti

Bývalý americký kongresman Ron Paul nedávno opět zdůraznil potřebu důkladného auditu Federálního rezervního systému (FED). Paul poukázal na nedostatečnou transparentnost FED a potřebu obnovení důvěry americké veřejnosti ve finanční systém. Ševčík vysvětlil, že FED v Americe sice plní roli centrální banky, centrální bankou jako takovou nicméně není.

Podle Ševčíka sehrál FED v historii Spojených států amerických zásadní roli. „Větší problematické kauzy týkající se hospodářské politiky a těch větších krizí jsou spojovány právě s chybnou politikou FED,“ uvádí Ševčík a příkladně zmínil jak velkou hospodářskou krizi, tak i období finanční krize z roku 2007. Roli v politice FED hrají podle ekonoma Ševčíka i jeho vlastníci, kteří jsou spojováni s „oligarchickými skupinami“. „Takže bych se vůbec nedivil, kdyby konečně chtěli udělat pořádek i ve FED,“ dodává Ševčík k Trumpově administrativě.

Následně v rozhovoru pro Svědomí národa komentoval příkaz prezidenta Donalda Trumpa na zmrazení financování neziskových organizací od agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Finanční zdroje z Ameriky získala díky USAID i nezisková LGBT organizace pořádající průvod Prague Pride. Ševčík vyjádřil své přesvědčení, že financování neziskových organizací z Ameriky je vnitřním zasahováním do chodu jednotlivých států. „Ono se to netýká jen dobrovolných aktivit, ale samozřejmě většího počtu neziskových společností. V podstatě se za peníze daňových poplatníků vytváří vnitřní nepřítel,“ říká Ševčík. Připomněl, že Spojené státy jsou nejzadluženější ekonomikou světa a dostávají se do významných problémů, které mohou vést až k odklonu od dolaru coby rezervní měny. „Když se domluví země BRICS, že budou postupovat společně, tak dolar bude velmi silně oslabován,“ varuje Ševčík. Škrtání podobných vládních výdajů v Americe tak považuje za cestu, jak vládní zadlužení, které je podle jeho slov na více než 125 % HDP Spojených států, alespoň dále nezvyšovat.

Co se týče možného navyšování cel za strany Spojených států, zdůraznil Ševčík, že to má vždy negativní dopad na ekonomiku a spotřebitele, jelikož zvyšování cel obvykle vede k vyšším cenám zboží a omezuje dostupnost produktů. I přesto, že podle něj cla nejsou dobrým obchodním artiklem, poukázal na to, že americká cla jsou často nižší než evropská cla na americké zboží, a v mnoha případech tak zvýšení cel může být jen pokusem o vyrovnání sazeb mezi Amerikou a Evropou. „To se moc neříká, ukazuje se to jen jako jakýsi ‚trumpismus‘. Jenže v mnoha oblastech může jít jen o vyrovnávání sazeb mezi Amerikou a Evropou. Cla nejsou dobrým obchodním artiklem, ale musíme brát v úvahu i tyto skutečnosti, že americká cla byla mnohdy opravdu nižší pro země Evropské unie i ostatní země,“ vysvětluje Ševčík.

Dále Ševčík kritizoval automobilový průmysl za to, že selhal ve vyjednávání ohledně norem na snížení emisí CO 2 a omezování spalovacích motorů, které považuje za nesmyslné. Vyjádřil obavy z toho, že část vědecké komunity i průmysloví lídři tyto normy akceptovali bez kritického přehodnocení. Zvláště pak ho překvapilo, že na to přistoupilo i Německo, to však již ze svého postoje pomalu začíná ustupovat. „Už couvají. Vědí, že podléhat blbům z Bruselu typu Timmermanse a dalších funkcionářů včetně Leyenové z Německa je totální nesmysl,“ kritizuje Ševčík bruselské úředníky včetně Franse Timmermanse a Ursuly von der Leyenové z Německa za jejich roli v prosazování těchto regulací.

„Zastavit zrušení spalovacích motorů. Nestanovovat žádné další přísnější normy,“ doporučuje Ševčík. Česká republika, pro kterou automobilový průmysl stále představuje téměř jednu desetinu tvorby HDP, podle jeho slov „ohrozila sama sebe“, když se na zpřísňování norem pro emise CO 2 podílela. „Boj proti CO 2 je zneužití vědy a zneužití finančních prostředků z finančních zdrojů. My víme, že klimatické změny tu probíhají sta miliony let. A v žádném případě to nejsou auta a chování lidí,“ říká Ševčík s tím, že ačkoliv souhlasí s ochranou životního prostředí, nesouhlasí s bojem proti klimatickým změnám, který byl postaven na Pařížských dohodách. Ten je dle jeho názoru mylný a slouží pouze určitým elitám, které se tím snaží pouze o monopolizaci svého postavení ve světě.

V rozhovoru ekonom Ševčík zhodnotil i současné vztahy vlády České republiky se Slovenskem a k tomu, zda premiér Petr Fiala svou politikou likviduje možnou spolupráci malých zemí Evropské unie ve „východním prostoru“. „Jsem z toho hrozně zklamaný. Já nechci jít ani na Východ, ani na Západ. Já chci, abychom žili ve středoevropském prostoru. My tu máme kulturu, máme tu tradici, dlouhou historii… Tak proč narušujeme vztahy, které tu byly mezi námi, Slováky, Maďary, Poláky a Rakušáky?“ nechápe Ševčík a naznačil, že někteří politici mohou být ovlivněni finančními zájmy, což může být příčinou změn v zahraniční politice.

Docent Ševčík zmínil, že premiér Robert Fico vyhrál ve slovenských volbách a pouze se snaží o získání lepších podmínek pro Slováky, zejména co se týče cen energií. „Je to pro mě špatný přístup ze strany současné vlády,“ kritizuje proto Ševčík vládu Petra Fialy. „Nerozumím tomu, proč to dělají a proč se takhle chovají. Vždyť my bychom taky potřebovali přístup k levným surovinovým zdrojům.“

K smíchu jsou podle Ševčíka i komentáře, které předpovídají, že až Rusko obsadí Ukrajinu, bude chtít pokračovat dále na západ. Podle Ševčíka by však obsazení Česka bylo pro Rusy bezvýznamné. „Proč by to dělali?“ nechápe Ševčík. „Vždyť tady nic není. Kde my máme nějaké suroviny? Oni mají všechno,“ říká Ševčík.

Následně se vyjádřil i k české předvolební scéně a vyjádřil své přání pro to, aby se roztříštěná politická scéna, jak na pravici, tak na levici, sjednotila a znemožnila pak vládu současné vládní koalice. Vzorem na pravici je podle něj SPD, které se dává dohromady s Trikolorou a PRO i spolupráce na levé straně politického spektra v podobě koalice STAČILO!. Koalice STAČILO! se následně zastal a ohradil se vůči jejímu označení coby ryze komunistickému. „Základní programové body STAČILO! jsou méně komunistické, než jsou programy Starostů a Pirátů,“ říká Ševčík.

Slovo dodal i ke kauze dronů z iniciativy Drony Nemesis Ondřeje Vetchého. Policie aktuálně vyšetřuje podezření, že vojáci speciálních sil armády se nelegálně podíleli na dopravě dronů z této iniciativy na Ukrajinu bez parlamentního souhlasu. „Rozvědčík by měl zasáhnout, jestli to je protizákonné. Mrzí mě to u pana Vetchého, protože jako herce jsem si ho velmi vážil,“ vyjádřil Ševčík své zklamání.

„Rozpočet nula. Okamžitá výpověď,“ dodává Ševčík i na adresu důstojníka Otakara Foltýna, který vede úřad strategické komunikace vlády, který za minulý rok disponoval rozpočtem 50 milionů korun. „Ani korunu nazmar, a to je euru trvale nazdar,“ říká Ševčík. Připomněl, že aktuálně chybějí finanční prostředky na důchody a financování tohoto úřadu považuje za vyhazování peněz. Dále pak komentoval širší problém strukturálních deficitů státního rozpočtu. „I když se změní ta vláda, tak ten chlívek se bude vymetat nejméně dva politické cykly. Strukturální deficity rozpočtu jsou katastrofické,“ prohlašuje Ševčík. Za zbytečné označil například nákupy letadel.

