Ševčík přesně doložil, co terorizuje Česko a Trump to už zrušil

„Nutno podotknout, že sledování uhlíkové stopy ze strany bank je totální nesmysl. Myslím si dokonce, že to je zasahování do GDPR jednotlivých klientů. Pokud by se například podařilo různým útočníkům nebo hackerům získat tyto údaje, tak to určitě není v pořádku," komentuje Ševčík pro ParlamentníListy.cz fakt, že banka měří uhlíkovou stopu svých vlastních zákazníků. Ševčík si kromě toho všímá, že vlastní měření uhlíkové stopy ze strany Raiffeisenbank je vysoce nepřesné. „To měření uhlíkové stopy se vztahuje k určitému druhu nákupu a ne k jednotlivým položkám. To znamená, že to může velmi silně zkreslovat, protože ty položky jsou dost široké," komentuje Ševčík skutečnost, že banka měří uhlíkovou stopu v rámci širších a podstatně zobecněných kategorií, jako jsou „volný čas", „bydlení", „auto", „potraviny", „restaurace" a tak podobně.

Ševčík pro ParlamentníListy.cz uvádí, že pokud banka či kdokoli jiný chce hlídat tzv. „nadměrnou“ spotřebu, takový výpočet je silně zavádějící, protože člověk, který nákup provedl, mohl jednu položku kupovat ne pro sebe, ale třeba pro celou svou rodinu. Typicky v případě nákupů potravin to vyvolá výrazné nepřesnosti. „Tvrdím, že těmito zásahy se snaží banky získat další informace, je to zásah do individuálních svobod. A troufnu si říct, že toto je přímo vytváření dezinformací ve snaze za každou cenu prosazovat takzvaně ‚environmentálně zodpovědný přístup‘. Považuji to za zcela chybné,“ varuje známý ekonom a říká, že se ze strany banky může jednat o takzvaný greenwashing, tedy koordinovanou snahu tvářit se navenek jako environmentálně zodpovědný byznys za pomoci šíření dezinformací.

„Green Deal je největší podvod v posledním století“

„Musím bohužel podotknout, že Green Deal a další na to navazující dokumenty jsou právě spouštěčem toho, co se tady děje s tím greenwashingem. Green Deal je největší podvod v posledním století. Vzhledem k finančním tokům můžeme hovořit dokonce o největším podvodu historie lidstva. Jsem velmi rád, že nový americký prezident Donald Trump odstoupil od Pařížské klimatické dohody. My bychom se měli snažit, jako normální, racionálně uvažující občané této země, o okamžité zrušení programu Green Dealu, dále o zrušení naprosto nesmyslných emisních povolenek, které se mají za pár let vztahovat i k našemu soukromému životu, a od všech těchto dokumentů, které vznikly za Timmermanse a Leyenové, okamžitě odstoupit. Nemáme moc času, protože to samozřejmě zatěžuje naši ekonomiku, zatěžuje to výdaje domácností a bude to omezovat i individuální svobodu,“ vyzval Miroslav Ševčík.



Jako příklad naprosto nesmyslné politiky svázané s Green Dealem Ševčík zmínil odchod od uhlí při výrobě tepla a elektrické energie nebo postupný zákaz spalovacích motorů. „Snad už si to konečně začnou uvědomovat i ti, kteří sedí v Evropském parlamentu a mají všech pět pohromadě, a zjistí, že toto je historický megapodvod,“ doufá Ševčík. Připomněl, že klíčové materiály, například pro zmíněné sledování spotřeby, byly přijaty za doby českého předsednictví Rady Evropské unie. „Směrnice 2022/2464 ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění předchozí nařízení Evropské unie, to znamená, že my se z toho nemůžeme vyvinit. Fialova vláda přijala totální nesmysl. Když se podíváte, tak například jenom příloha číslo jedna, kde je tady jasně zapsané, kdy to bylo přijato, tak má 249 stran a další přílohy mají další desítky až stovky stran,“ řekl Ševčík, který tento reporting ESG označuje za další byrokratickou zátěž bez jakékoli přidané hodnoty.

„Protože řídím určité firmy, které jsou už 25 let v zisku, ale jsou veřejně obchodovatelné, tak vím, kolik finančních prostředků vyhodíme zcela zbytečně jen za tento reporting. Okamžitě zrušit ESG, totální nesmysl. Jsou tam takové hovadiny, že normální člověk se nad tím musí pozastavit. Například se mají vést výkazy ‚klasifikace nebezpečí souvisejících s klimatem‘, my bychom například měli vykazovat, jak to je s erozí pobřeží, jak je to s okyselováním oceánů, táním permafrostů,“ čte Ševčík jednotlivé položky z unijní směrnice. Celá tato byrokratická zátěž podle něj představuje byznys pro poradenské firmy, který nestojí na žádných vědeckých závěrech a lidé, kteří se na jejich prosazení podíleli, by podle něj měli být pohnáni k zodpovědnosti. „Ty takzvané autority, které tohle prosadily, se odvolávají na pavědy,“ říká Ševčík pro ParlamentníListy.cz.

