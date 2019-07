Severovýchodní obchvat v Pardubicích se možná začne stavět 2021

Severovýchodní obchvat měl termínů zahájení už několik. Výkup pozemků nakonec začal v polovině roku 2017, jde o zhruba 120 vlastníků. Vyvlastňování pozemků zahájení stavby oddaluje.

„Pro výstavbu obchvatu to samozřejmě znamená delší lhůtu přípravy stavby, ale toto není výjimečné, setkáváme se s tím u všech větších staveb. Vlastníci podle našeho poznatku nemají problém s vedením trasy, ale s nabízenou cenou,“ řekla Jarolímová.

Stavba má hotovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Všechny žádosti o stavební povolení chtějí silničáři podat do konce roku. Výkupy, vyvlastnění a zajištění věcných břemen by mohli završit do poloviny roku 2020 a následně zahájit archeologický průzkum, který potrvá rok.

„Mezitím se zhotoví projektová dokumentace pro provádění stavby a provede výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavbu máme v plánu zahájit v polovině roku 2021,“ uvedla Jarolímová.

Obchvat v délce zhruba čtyř kilometrů svede dopravu mimo město, u supermarketu Globus vozidla sjedou z Hradubické ulice a najedou na obchvat, který vyústí u kruhového objezdu na Dubině. Na přeložce vzniknou i dva mosty přes Labe a jeho slepé rameno.