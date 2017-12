Sex s imigrantem voní po jasmínu, tvrdí západoevropské feministky. Reakce Martina Kollera je skutečně brutální

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Sex s migrantem voní po jasmínu. Neděláme si legraci, takovéto plakáty se skutečně šíří po západní Evropě. A šíří je feministické spolky, které jinak propagují kampaň Me Too, zaměřenou na boj se sexuálními predátory. Bezpečnostní analytik Martin Koller k tomu sepsal více.

V týdnu kolem Vánoc mne zaujaly tři informace. Především nepolevuje stupidní feministická komedie Me Too v USA. Zároveň se britské feministky představily velkou multikulturní propagandou s obřím plakátem, který sděluje, že sex s migrantem voní jasmínem.

V neposlední řadě zde máme další humanistickou komedii evropských levičáků s leteckou dopravou ilegálních migrantů z Libye do Itálie. Potom bychom si měli připomenout ještě dvě multikulturní „prkotiny“. Národní, zdůrazňuji národní(!) knihovna pořádá pod vedením jisté paní Nekolové dvoudenní školení k multikulturalismu pro knihovníky s veškerým zajištěním. Činí tak poté, co naprostá většina knihoven odmítla politizaci nabízenou jim politickými neziskovkami s výjimkou knihovny v Havířově vedené neziskovkářkou.

Jako relikt vlády zapšklé socialistky Valachové a její protinárodní inkluze (všichni blbci společně na úroveň africké vzdělanosti) si česká školní inspekce vymyslela koordinátory pro globální rozvojové vzdělání, kteří mají nutit školy k aktivnější výuce k hlouposti a multikulturalismu. Základními oblastmi jsou migrace a inkluze. Můžeme bez nadsázky konstatovat, že vše souvisí se snahou o destrukci civilizované Evropy a naší země.

U komedie Me Too je šokující především naprostá zbabělost amerických takzvaných VIP, či osobností. Mnozí z nich hrají ve filmech drsné chlapáky a hrdinné bojovníky a najednou se hroutí na základě neprokazatelných obvinění jakýchsi potrhlých ženštin, evidentních podvodnic, komediantek a zlatokopek. Prototypem pronásledovaného kašpara je samozřejmě zbabělý dezertér Clinton, který utekl před brannou povinností do ciziny a vzal si za manželku psychopatku, která má evidentně problémy se sexem. Vcelku se mu nelze divit, že si v případě Moniky Lewinské aspoň jednou užil s normální ženskou. Nicméně jeho trapné lhaní a potupná komedie omluv z něj udělaly nejubožejšího amerického prezidenta v historii. Co by asi mediální šašci dělali, kdyby se k věci postavil jako chlap a prohlásil, že Hillary je namyšlená, bláznivá, studená, protivná mrcha a sex s ní připomíná souostroví Gullag, takže se s ní chce rozvést.

Slavní američtí herci se nechávají v současnosti okopávat a zesměšňovat, přičemž jejich strašné zločiny jsou v některých případech tak staré, že jsou promlčené a jiné zcela neprůkazné. Ani jeden nepošle komediantky k čertu s tím, že lžou a naopak obtěžovaly jeho a vnucovaly se mu. On jako slavná osobnost přece neměl potřebu osahávat nevábný zadek či nevalné poprsí nějaké neukojené intelektuálské feministky. Nelze přehlédnout, že komedie Me Too je zaměřena prakticky výhradně na bělochy. Jen čekám, kdy s ní začne někdo u nás, nejlépe v prezidentské kampani. Nicméně celá tato komedie plní svůj úkol, rozbít heterosexuální rodinu jako historicky osvědčený základ civilizované společnosti, vytvořit atomizované, lehce ovladatelné stádo a odstranit muže jako historickou praxí osvědčený základní obrany rasy, národa a civilizace. Rozhádaná společnost ovládaná hádavými psychotičkami, které samy nevědí, zda jsou ženské, nebo chlapi, je ideální cíl islámské invaze. Plánovitým vyřazením mužů z vedení společnosti cestou dlouhodobého mediálního tažení a odebíráním zbraní navíc ztrácí obranyschopnost. Dokladem je vývoj ve Švédsku, kde se feministky probojovaly až k tomu, že se večer v některých městech neodváží vylézt na ulici.

Plakát britských feministek a multikulturních aktivistek o vůni jasmínu je jen přirozeným pokračováním tažení zaměřených na likvidaci bílého muže, tvůrce evropské civilizace, a jeho nahrazení primitivním afroislámským migrantem. Nevím, zda ženy znásilněné migranty v Itálii, Německu či Švédsku cítily vůni jasmínu. V poslední době v Malmö migranti chycené Švédky nejen brutálně znásilňují a mučí, ale ještě jim zapalují genitálie. S beztrestností roste chuť a stále více se odhaluje afroislámský agresivní a nenávistný primitivismus (stovkám demonstrujících žen požadujících ochranu policie vzkázala, aby nechodily večer ven).

Takový názor potvrzují informace lékařského personálu, především z Německa, o hygienických návycích převážné většiny afroislámských migrantů, k tomu jejich vykotlané zuby a pravděpodobnost obohacení nějakou opravdu vydatnou chorobou typu AIDS, tuberkulózy, žloutenky, svrabu, rezistentní plísně či africkými parazity. V něčem takovém se moc vůně jasmínu neskrývá, spíš vepřína v Letech za dusného letního odpoledne. Nesmíme zároveň zapomínat na vysokou pravděpodobnost psychických poruch a snížené inteligence u migrantů z islámských zemí, kde je běžný sňatek mezi bratranci a sestřenicemi, mnohdy po několik generací. Typickým příkladem výsledku takového spojení byli synové Saddáma Huseina. Dobrou chuť, multikulturalistky.

Nelze se divit, že ze Švédska emigruje v posledních letech každoročně kolem 50 000 Švédů, samozřejmě pracujících, inteligentních a civilizovaných bělochů. Švédské hospodářství se hroutí díky multikulturní politice levičácké socialistické vlády, která pro jistotu zrušila volby a připravuje se posun věku k odchodu do důchodu. Kdo by tu záplavu povalečů z neziskovek, úředníků a migrantů živil, když ne ti, kteří pracují. V nemalé míře se o tuto situaci zasloužily švédské feministky, které začaly s ničením národních symbolů, takže v tamní armádě byly historickému lvu ve státním znaku odstraněny genitálie. Podle nových nápadů švédské politické reprezentace se má při každé fázi pohlavního styku dávat písemné povolení (nejlépe v případě negramotného migranta). Takové švédské Me Too. V současnosti se feministky stávají lovnou zvěří migrantů, zaslouženě. Švédsko je ilustrativní ukázkou výsledků multikulturní politiky EU a její podpory afroislámské migrace. Připomíná feťáka, který skáče ze střechy, protože si myslí, že může létat.

Problém je v tom, že feministické jasmínky a Me Too bojovnice mají podporu ze strany amerických demokratů, stejně jako vedení EU, kde se prosazují jejich kolegyně, obvykle bezdětné a bláznivé. Stačí si připomenout německou kancléřku s jejím bujným multikulturním sexem v sovětských školicích centrech. Taková žena by byla v muslimských zemích středem pohrdání. Jednak tam bezdětná žena nemá žádnou hodnotu, jednak politička nevalné pověsti a morálky by nesměla ani vylézt na ulici a političkou by se samozřejmě nestala. A něco takového zastupuje při jednáních v islámských zemích Německo a fakticky rovněž EU. Nelze se divit, že migranti se dívají na evropské obyvatelstvo s pohrdáním jako na podřadné zbabělé blbce, kastráty a prostitutky. Lidé dbalí svojí cti by si přece nezvolili za představitele takové ubohé figurky, jaké vedou EU, Německo, Francii a některé další země, přičemž pár opravdových exotů vidíme i na české politické scéně.

Pomineme-li řadu jiných informací, musíme si uvědomit jeden zásadní fakt. Bez ohledu na veškeré komedie evropských politiků, feministek a neziskovkářů nás bělochy, křesťany, židy, asiaty a buddhisty nikdo z afroislámských migrantů nemá rád. Představa, že rasisti jsou jen zlí bílí chlapi, je naprostý nesmysl a sprostá lež. Afričani dokážou být neuvěřitelní rasisti dokonce i mezi sebou. V arabských zemích, kde jsem sloužil, se dívali na černochy jako na podlidi, a to i v případě, že to byli muslimové. Dokonce i v oficiálně multikulturních USA, kde nemají v ústavě ani slovo národ, je rasismus mezi skupinami černochů běžný, čemuž jsem nechtěl věřit. Scéna, kdy namyšlený černý americký floutek Daryl uráží ve filmu Cesta do Ameriky svého afrického soka v lásce, tajného prince hraného Ediem Murphym, je naprosto reálná. Vražedné vyhlazovací války mezi černochy z různých etnických skupin jsou dodnes realitou střední Afriky a islámských zemí, počínaje Nigérií přes Mali, o Jemenu nemluvě. A lidé, kteří se nedokážou rasově shodnout ani mezi sebou, nejsou podle evropských multikulturalistů atrockistů ani v nejmenším rasisti. Něčemu takovému může věřit opravdu jen ten, komu sex s nemytým migrantem voní jasmínem.

Především africké muslimy pohání závist a uměle vytvářená nenávist, kterou vytvořili euromarxisté a sovětské tajné služby v období po druhé světové válce. Od konference v Bandungu (18.–24. 4. 1955), kde exceloval levicový erotoman Sukarno a banda arabských teroristů se ideologie dekolonizace a viny evropského rasismu stala základem politiky OSN, jež dokonale rozvrátila značnou část Afriky. Švédsko utrpením svých žen platí za politiku svého generálního tajemníka Hammarskjölda, který je jedním z tvůrců protibělošské politiky v OSN a výroby syndromu viny bílé rasy. Naštěstí tento šílenec zahynul při letecké havárii (nebo bylo jeho letadlo sestřeleno) za občanské války v Kongu, kterou pomohl rozpoutat.

Zde můžeme rovněž připomenout známého povaleče, alkoholika a trockistu Sergeje Uljanova, nezdárného bratra V. I. Lenina, který utekl k Trockému do Mexika a nakonec žil na Kubě a v islámských zemích. Tam se proslavil názorem, že poslední nadějí komunismu je islám. Ještě ilustrativnějším příkladem zvrhlosti evropských levičáků je francouzský komunista Roger (později se přejmenoval na Ragaa) Garaudy, který se postupně stal euromarxistou, ekologistou, antisemitou, popíračem holocaustu a nakonec přestoupil na islám. Zemřel roku 2012 ověnčen metály, řády a cenami z islámských zemí za to, že kočoval po světě a pomlouval a urážel bělochy a jejich civilizaci. Možno říci, typický reprezentant myšlení a jednání současného vedení EU, Německa, Francie a Švédska. Z hlediska pravověrných muslimů je kombinace komunismu a islámu samozřejmě rouhání, protože komunismus je ateistický, ale trockistické vedení EU, prolezlé všemožnými euromarxisty, se pravděpodobně s touto teorií ztotožnilo.

Evropané pocházejí historicky z Asie, a mají proto mnoho společného s Asiaty. Afričané z Asie nepocházejí a jedná se vůči Evropanům i Asiatům o cizí rasu. Nelze se divit, že promíchání Evropanů a Asiatů (můžeme mluvit v širším měřítku o eurasijské rase, používá se oficiálně výraz indoevropská) s Afričany se až na výjimky nedaří v USA ani v Evropě přes zoufalou snahu rasových inženýrů a multikulturalistů. Naopak spojení Evropanů a Asiatů je ve společnosti vnímáno vesměs bezproblémově, místy pozitivně. Dokazují to statistiky z USA, kde žije početná asijská, především čínská komunita.

K tomu všemu pokračuje letecký dovoz migrantů, kteří pronikli do Libye, pravděpodobně za účelem obohacování Evropy vůní jasmínu. K ničemu jinému se totiž naprostá většina afroislámských migrantů nehodí. Jak jsem psal minulý týden, kdyby uprchlíci neexistovali, museli by si je reprezentanti EU vymyslet. Přesně to se děje. Z Nigeru, který sousedí s Libyí, již přilétají první letadla s migranty do Itálie a jsou nadšeně vítáni tamními církevními veličinami. Kdo je ubytuje, dostane příspěvek několik set eur měsíčně, zatímco za ubytování domácího italského bezdomovce nic. Kdo je zaměstná, dostane ještě vyšší příspěvek, takže přibude italských nezaměstnaných. Takový nespravedlivý rasismus se samozřejmě odrazí v myšlení mnohých Italů. Nelze se divit, že stále více z nich se dívá s nepřátelstvím na heretika, který zrazuje křesťany, znesvěcuje papežský stolec a podlézá muslimům.

Letecký most porušující evropské zákony je především akcí levicové demokratické strany, která se snaží všemi způsoby získat voliče. Nedávno neuspěla s návrhem udělit čtyřem milionům migrantů italské občanství. V současnosti je napadlo zrušit veškeré tresty odnětí svobody se sazbou do čtyř let, jestliže je spáchají osoby závislé na sociálních dávkách, tedy především migranti. Předpokládám, že i v naší republice by takový zákon vyvolal nadšení u určité skupiny vážených spoluobčanů a neziskovkářů, kteří z nich žijí. Tragédie Itálie, Švédska, Německa a Francie je výsledkem práce profesionálních politiků a neziskovkářů v EU a OSN, kteří se nikdy neživili poctivou prací. Můžeme mluvit o metle evropské politiky 20. a 21. století. Dokladem je vývoj v ČSSD, kde zmizeli z vedení odborníci jako Škromach a Titz a nahradili je politikáři a přátelé neziskovek a sluhové cizích zájmů jako Sobotka, Zaorálek, Valachová, Marxová, Prouza, Pokorný a jim podobní „charakterní vlastenci“, kteří vedli tažení proti prezidentu Zemanovi a organizovali s neziskovkami ilegální dovoz migrantů, kterých je plná Praha a Brno. Nic jim není dost podlé a nízké, aby si zachovali koryta. Čtyři roky nadávali Andreji Babišovi a paktovali se s TOP 09, ale z vlády nešli. V současnosti nikdo z nich nezná svého milovaného vůdce Sobotku a všichni by s nadšením a beze studu vlezli Babišovi nejen do vlády, ale i do zadku.

Letecký transport ilegálních migrantů porušuje platné zákony EU i Schengenu, protože se nejedná o ohrožené uprchlíky. Migranti přilétají z bezpečné země Nigeru, takže to nejsou ohrožení uprchlíci. Nejprve přicházejí z celé Afriky včetně bezpečných zemí do nebezpečné Libye, kde probíhá druhá fáze občanské války. Tím se z nich pro reprezentanty EU stávají ohrožení uprchlíci, takže dostávají možnost přejít do jiné bezpečné země, Nigeru. A odtud je vozí letadla do Itálie. Proč je vozí z bezpečné země do Itálie? Aby je mohli násilně rozdělovat do dalších zemí? Celé je to neuvěřitelně nedůstojná komedie a podvod. Zde bych připomněl nedávné hlasování nových poslanců ve sněmovně, kde se proti podpoře migrace a bruselských sankcí postavili z velké části pouze poslanci SPD a ODS. Naprostá většina našich občanů tady afroislámské násilnické migranty a ekonomické parazity nečeká, nechce a nepotřebuje, s výjimkou skupiny politiků přisluhujících Bruselu a Berlínu a početných neziskovkářů, kteří z nich žijí, včetně komické figurky samozvaného profesora Kohouta. Ten nějak vyčpěl z české mediální scény. Jeho primitivní multikulturní, protibělošská a protikřesťanská sprostota už přestala být zábavná a pravděpodobně si konečně našel správného migranta, mezi jehož půlkami to voní jasmínem.

