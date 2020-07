Sibyla bledne závistí. Národní knihovna už v červnu věděla, za kolik bude opravovat v listopadu počítače. Na minutu, na hodinu přesně. Vzduchem lítají další miliony do konkrétní firmy

reklama

Pro začátek shrňme, co o IT zakázkách od společnosti INOWIT v Národní knihovně víme. Jejich první smluvní vztah je datován v roce 2015. Do té doby v Národní knihovně firma nepůsobila. Od roku 2015 bylo společnosti INOWIT na základě realizace smluvních plnění vyplaceno málo uvěřitelných 57 025 409,83 koruny.

Na základě smlouvy o dodávce komplexního řešení pro zálohované ukládání dat vyplatila Národní knihovna v říjnu minulého roku společnosti INOWIT 35 852 300 korun. Ta ono řešení dodala během 80 hodin a za tu dobu dokonce stihla veškeré činnosti instalace, uvedení do provozu a také základní proškolení, což bylo součástí pevně stanovené ceny za dodávku.

Další 1 154 388 pro INOWIT se letos v únoru přisypalo za dodání páteřních 10GE L3 síťových přepínačů.

Rámcová kontrolní smlouva na poskytování oprav, údržby a servisní podpory pro infrastrukturu a aplikace zajišťující provoz NK + NDK byla dle veřejně přístupného registru smluv uzavřena 9. ledna letošního roku na částku 16 933 950 včetně DPH. Smlouva je uzavřena na dobu 48 měsíců nebo do vyčerpání celkového finančního limitu smlouvy. Pokud by tedy trvala celé čtyři roky, NK by za servis a opravy zaplatila ročně v průměru okolo 4 milionů.

19. února byla na základě této rámcové smlouvy vystavena objednávka na údržbu a profylaktickou kontrolu HW v hodnotě 4 319 700 včetně DPH. Tato kontrola probíhá dle objednávky jednou měsíčně, vždy poslední den v měsíci. Ceny za jednotlivé období jsou sice začerněné, ale pokud předpokládáme, že bude cena za práci každý měsíc stejná, jenom údržba a kontrola vyjde NK měsíčně téměř na 360 tisíc korun.

„Je to velice, velice přátelská smlouva vůči tomu, kdo fakturuje peníze,“ sdělil náš IT zdroj, který na smlouvu upozornil. „Každá soukromá firma bude za podobnou smlouvičku vděčná, protože máte jistotu, že se nepředřete, ale že si vyděláte. Navíc je potřeba zdůraznit, jak jste už na PL psali, že Národní knihovna má víc než deset vlastních IT lidí, takže tohle je fakticky servis, nad kterým zůstává rozum stát,“ dodal.

Tiskové oddělení Národní knihovny nám však sdělilo, že jde o práci za každý měsíc.

Zajímavé ale je, že práce je každý měsíc stejná, každý měsíc stejný počet hodin za určitou práci. V Národní knihovně tedy již nyní vědí, kolik hodin zabere údržba a oprava například za půl roku. Osm hodin zabere správa HM a obslužného SW, 42,5 hodiny management OS aplikačního prostředí, 40 hodin správa síti SAN. Dalších 16 hodin se INOWIT bude věnovat kompletnímu dohledu storage serverů a interpretování provozních parametrů, 15 hodin věnuje správě prostředí pro serverovou virtualizaci. A například dalších 9 hodin správě infrastruktury datových center. Jedna hodina práce vychází průměrně na 1700 korun.

Národní knihovna tedy i přesto, že za posledních pět let investovala do IT 57 milionů korun a mohlo by se zdát, že je vybavena nejmodernější a bezproblémovou technikou, investuje další velké peníze do správy a oprav.

