Simionovu vítězství v Rumunsku tleskal muž od Trumpa. Mluvil o Havlovi. A tak jsme na něj naběhli

„Fašista, fašista, fašista,“ ozývalo se ulicí, než křiklouna příznivci George Simiona, vítěze prvního kola rumunských prezidentských voleb, umlčeli. Stalo se před sídlem Simionova Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR) v Bukurešti, kde se konal novinářský mítink. ParlamentníListy.cz tam byly jediným představitelem českých médií. A co se tam dělo?

Virtuální Simion

Vítěz voleb měl dorazit, jak si šuškali rumunští novináři, ale nakonec bylo všechno jinak. Na pódium, jemuž vévodil obrovský monitor s nápisem Respekt, naběhli straníci s rumunskými vlajkami a zanedlouho začal mluvit prezidentský kandidát Simion, ale ze zmíněného monitoru. Fyzicky se mezi novináři neukázal.

Nejdůležitější osobou na místě se tak stal gratulant a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Brian S. Brown, jenž si v průběhu svého projevu, v němž hovořil i o prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi, nasadil oblikátní kšiltovku s nápisem Make America Great Again. A nikdo se nedivil, protože Trump se Simionem k sobě mají hodně blízko. Projev jsme prošvihli, protože na ulici zase začal humbuk. To by člověk musel mít tři hlavy, aby všechno stíhal.

Brown je americký aktivista a spoluzakladatel Národní organizace pro manželství (NOM), která bojuje proti legalizaci sňatků osob stejného pohlaví v USA. Od roku 2010 působí jako její prezident a stejnou funkci vykonává i ve Světovém kongresu rodin. Na mítinku v Bukurešti byl velmi sdílný, a tak ho ParlamentníListy.cz vyzpovídaly.

Trumpův vyslanec

„Myslím si, že změny prospívající Evropě začaly se zvolením Giorgie Meloniové do čela Itálie. Simion je jednou z dalších pozitivních věcí a doufám, že jich bude přibývat,“ řekl ParlamentnímListům.cz, než ho odtáhla rumunská televizní hlasatelka k rozhovoru před kamerou. Dříve, než si ale její kameraman připravil nádobíčko, jsme pokračovali.

„Ostatně můj dnešní projev byl věnovaný českému prezidentovi a demokratovi Václavu Havlovi. Nemůžeme žít ve lži, což Havel hlásal. Věděl, o čem mluví, protože v dobách komunismu byli lidé ve východním bloku nuceni žít ve lži. Dnes tu máme jinou formu totality skrývající se pod termínem liberalismus. To není o demokracii, to je o používání pojmu demokracie k vlastním sobeckým cílům. To není pravdivá demokracie. A stejné je to s pojmem svoboda. Nemáme rádi Calina Georgescu, takže ho vyřadíme z politické soutěže. To je šílené a lidé jsou opět tlačeni k tomu, aby akceptovali tyto lži,“ sdělil s tím, že lidé v Evropě se nicméně probouzejí, protože nechtějí být kontrolováni Bruselem.

K dění na Ukrajině řekl: „Realitou je, že Američané chtějí mír. Prezident Trump jednání o míru tajil, protože hodně lidí s tím nesouhlasí. Je prostě třeba dojednat mír.“ Pak už si Browna ale definitivně uzurpovala televizní hlasatelka.