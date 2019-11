Sirotci ze Sýrie? Do roka budou na Západě prodávat marjánu. Problém je jinde a je to vážné, píše Ondřej Neff

Podle Neffa jde o typický zástupný politický problém bez reálného jádra. Domnívá se, že ti lidé pravděpodobně nejsou sirotci a není jim sedmnáct. Podle jeho slov tito lidé ani nestojí o to sedět v nějakém děcáku v Ouholičkách, ale chtějí být nejlépe v Londýně.

„Naše země samozřejmě může absorbovat těchto čtyřicet politických sirotků, absorbovala by jich desetkrát víc a nic by se dohromady nestalo, i kdyby jich přišlo stokrát víc. O to vůbec nejde, a tak se kolem čtyřiceti sirotků konají tanečky. V duchu dávného hesla komunistických bojovníků ‚ani muže ze závodu‘ volá Babiš ‚ani sirotka do země‘, a protože to nese popularitu, přidává se k němu Hamáček,“ poznamenal k současnému dění Neff. A konstatuje i skutečnost, že Hamáček během chvíle otáčí a volá, aby sirotci přišli.

„Tipnu si, že sirotky, co nejsou sirotci, nakonec přivezou a do roka a do dne je potkáte v Düsseldorfu, lépe v Londýně, jak tam prodávají marjánu. Bude jim pomoženo a Jan Hamáček si bude lámat hlavu, co byla větší chyba: odmítnout sirotky, nebo přijmout sirotky?“ dodává Neff.

Následně konstatuje, že problém je v důsledcích, kdy se utápíme v moři pseudoproblémů a snažíme se nevidět ten velký problém. „V době vítězného wir schaffen das Angely Merkelové bylo neslušné vůbec nějak pochybovat o migrantech. Teď se zavedlo slovo ilegální migranti a jaksi se předpokládá, že s nimi bude přísně naloženo,“ uvedl Neff. Dle jeho slov se však zamlčuje, že jakékoliv skutečné řešení se musí realizovat silově.