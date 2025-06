Anketa Souhlasíte s odsouzením učitelky Martiny Bednářové? Souhlasím 1% Nesouhlasím 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 12693 lidí agentury Reuters za necelý měsíc invazní vojska obsadila dalších 190 km čtverečních ukrajinského území. Rusové okupují 18,8 % ukrajinského území. Agentura připomněla, že jde o oblast větší než americký stát Virginie.

Podle ruského ministerstva obrany nyní jednotky 90. tankové divize Centrálního uskupení ruských vojsk dosáhly západní hranice ukrajinské Doněcké oblasti a útočí na sousední Dněpropetrovskou oblast.

„Nepřítel se nevzdává svého záměru vstoupit do Dněpropetrovské oblasti,“ uvedly na Telegramu ukrajinské Jižní obranné síly. „Naši vojáci statečně a profesionálně drží svůj úsek fronty a narušují plány okupanta. Tato práce se ani na minutu nezastaví.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že si prohlédl zprávy velitelů o oblastech zasažených těžkými boji, včetně oblasti poblíž Pokrovska, na kterou Moskva cílila měsíce. Řekl, že situace „zdaleka není snadná, ale vše závisí na odolnosti našich jednotek“.

„Ruská taktika zůstává všude stejná: ignorovat ztráty a snažit se postupovat, útočit na naše ukrajinské pozice ve snaze dobýt byť jen jediný metr,“ poznamenal Zelenskyj.

amerického listu The Washington Post upozornil, že Rusové během jediné velké akce vyslali nad území Ukrajiny 499 raket a dronů. „Při útoku bylo použito téměř 500 dronů a raket, čímž byl překonán rekord stanovený jen několik dní předtím, když se Rusko snažilo přemoci ukrajinskou protivzdušnou obranu, která většinu střel a zbraní sestřelila.

The Washington Post doplnil, že čím víc 47. prezident USA Donald Trump volá po míru na Ukrajině, tím víc raket a dronů Rusové nad Ukrajinu posílají. Mohou si to dovolit, protože významně zvýšili výrobu dronů.

Ve stejné době přichází Německá spolková zpravodajská služba (BND), obdoba americké CIA, s varováním, že Rusové se skutečně nehodlají spokojit jen s útoky na Ukrajině.

Odcházející šéf tajné služby Bruno Kahl, který se stane velvyslancem ve Vatikánu, v pondělí v podcastu Table.Today uvedl, že „jsme si velmi jisti a máme k dispozici zpravodajské důkazy, že Ukrajina je jen jedním z ruských kroků na cestě na Západ“. Vyjádření končícího šéfa zpravodajské služby převzal i server deníku Bild.

Podle Kahla jsou „v Moskvě lidé, kteří už nevěří, že článek 5 NATO funguje. A rádi by ho otestovali“. Rusové podle Kahla nestojí o nic menšího, než o rozšíření své sféry vlivu. „Chtějí vykázat NATO zpět do stavu, v jakém bylo na konci 90. let. Chtějí vykopnout Ameriku z Evropy a k dosažení tohoto cíle použijí jakékoli prostředky.“

Jinými slovy, Rusové podle odcházejícího šéfa německé zpravodajské služby chtějí, aby Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Estonsko, Lotyšsko, Litva přestaly být členy aliance.

Kahl má za to, že nemusí jít o velký ruský útok na NATO. Podle jeho názoru to bude spíš tak, že Rusové pošlou neoznačené zelené mužíčky kupříkladu do Estonska, stejně jako poslali své vojáky bez označení na Krym, a budou čekat, co udělá NATO.

