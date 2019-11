Sjednocení pravice? Kalousek: Já vyjednávání nepovedu

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vyjádřil k případnému spojení sil středopravicových stran před nadcházejícími volbami i k volebnímu systému jako takovému.

Kalousek se úvodem vyjádřil k České pirátské straně a vůbec ke spolupráci stran před volbami v roce 2020. „Piráti jsou progresivní levice. Myslím si, že se velmi hledají, co vlastně jsou,“ poznamenal k Pirátské straně Kalousek. Navíc dodal, že oni sami společný postup vylučují. „My s Piráty v některých tématech spolupracujeme, například v tématech životního prostředí. Někdy to možné ale není. Vizí TOP 09 nejsou gulagy s wifinou, mám pocit, že o něco takového se Piráti snaží. A to říkám s velkou nadsázkou a žertem. Kontrolování všeho – tam je velká hranice mezi transparentností a ztrátou svobody,“ podotkl.

Integraci středopravých stran by nedoporučoval, společné kandidátky těchto stran by si ale přál. Hovořil mimo jiné o tom, že jednotlivé strany by se v zájmu společných kandidátek musely určitých částí programů vzdávat.

Následně hovořil o nespravedlivém volebním systému, který je podle něj pohrobkem opoziční smlouvy. „Pokud by zůstal ten volební systém, jak je teď, tak z ryze technického důvodu je co nejširší kandidátka. Pokud by se podařilo rozloučit s d'Hondtem jako pohrobkem opoziční smlouvy, viděl bych jako praktičtější dvě až tři kandidátky,“ podotkl Kalousek.

Ideální volební systém však dle jeho slov neexistuje. „Vždycky platíte něco za něco. Musíte něco někomu sebrat, aby to mohl někdo jiný dostat. Můj ideál je přiblížit se k takové dohodě, aby váha hlasů každého voliče, ať už volí kdekoliv v republice, tak aby ty rozdíly byly co nejmenší,“ podotkl.

„Nemyslím si, že společná kandidátka znamená ztrátu značky,“ zdůraznil pak také Kalousek. „Znamená to jenom kompromisy mezi jednotlivými programy. Vyjednávání ale já určitě nepovedu,“ sdělil k tomu Kalousek, jenž na sněmu TOP 09 nechce ani post předsedy, ani prvního místopředsedy.

