Skandál! Prymula dnes z jednání vyhodil účastníka. „Držkoval"

"Před chvílí jsem byl vykázán plukovníkem v záloze panem Prymulou z pravidelného jednání laboratorního týmu na Ministerstvu zdravotnictví (koordinuje rozvoj testovacích kapacit, testování, vyhodnocování). Nelíbí se mu prý co říkám v médiích (kladu nepříjemné otázky o (ne)dostupnosti dat o testování, o absenci kvalitních analýz, o absenci efektivní testovací strategie, o málo ambiciózním výhledu budování testovací kapacity, o pomalém rozjezdu chytré karantény...)," poznamenal Daniel Münich.

"Na jednání jsem byl zván jako zástupce Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu. Jsem přesvědčen, že smysluplný plán ekonomických opatření můžeme dělat pouze tehdy, pokud budeme mít dostatek epidemiologických dat, analýz a na jejich základě plán do budoucna. Plošná karanténa nebo plošné uvolnění nejsou pro naší zem (vhodná) řešení," míní Münich. Podle jeho slov potřebujeme intenzivní celostátní chytrou karanténu podpořenou masivním a chytře cíleným PCR testováním bedlivě analyticky vytěžovaným.

Na Münichova slova zareagovala mimo jiné ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. "To jako opravdu? Tohle není možné," napsala v diskuzi.

"Tohle je fakt ubohost. Vaše kritika je navíc (alespoň z toho, co vidím) dost konstruktivní a on zareaguje takhle?" napsal další z diskutérů. Svůj názor pak přidal i komentátor Martin Schmarcz. "Dane, tak on plukovník samozřejmě nechce, aby mu do toho nějakej absík kafral... Obávám se ovšem, že v tomto ho premiér podpoří. Jednak 'řídit stát jako vojenský útvar’ je vlastně totéž, jako řídit ho jako firmu, takže mu to bude sympatický. Druhak, přesný data chtěj jenom ekonomický šťouralové, jako ty, ale když nebudou relevantní data, tak se bude rozvolňovat a podporovat ekonomika dle uvážení premiéra - a co kdyby ty data byly v rozporu s tím, jak to chce on? Třeba ne, ale co kdyby, že jo? Nač to riskovat..." uvedl v diskuzi Schmarcz.

Münich se dnes krátce po půlnoci na svém facebookovém profilu vyjádřil k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru. "Podíl nově pozitivně testovaných výrazně kolísá s tím, jak během týdne kolísá počet zpracovaných testů. Tato závislost se však snižuje (nejvyšší byla v březnu, nižší do poloviny dubna, ještě nižší v druhé půlce dubna). Jedním z důvodů je, že rostoucí počet testů se nepoužívá na testování potenciálně nově nakažených, ale na testování těch, co už symptomatické období překonali. Další důvod může být, že se rostoucí počet testů používá na preventivní testování třeba v domovech seniorů nebo na testování při chytré karanténě. Bohužel nám stát nadále tají informace o tom, v jakém poměru jsou účely, ke kterým jsou každodenní baterie testů použity. Takže zde možnosti analýz zatím končí," poznamenal.

