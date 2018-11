Skandál, ostuda! Rozzuřený Babiš peskoval své „nenažrané“ poslance. Zato Okamura a Piráti chtěli šetřit

Babiš se zlobí na své poslance, protože nezabránili růstu platů politiků v příštím roce. Plat poslance má narůst o 20 procent. Překročí hranici 90 tisíc korun. Podle předsedy vlády a zároveň poslance Babiše je to nehorázné.

Server Novinky.cz hlásí, že šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš má vztek na své poslance. „Považuji za nehorázné, že nechtějí zabránit tomu, aby se navyšovaly platy poslancům o 20 procent. Je to skandální a je to ostuda,“ nebral si servítky předseda vlády, jenž je členem největšího poslaneckého klubu. Klub ANO čítá 78 zákonodárců. Takže nemá většinu, ale s koaliční ČSSD a komunisty, kteří o sobě tvrdí, že vládu jen tolerují a jinak jsou přísnou opozicí, už má Babišova vláda pohodlně přes sto křesel, takže by růst platů poslanců mohla zarazit. Nemluvě o tom, že spolu nejednou hlasovali ANO, KSČM a SPD.

Tentokrát však hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury táhlo za jeden provaz s Piráty. Tyto dva kluby se jako jediné pokoušely růst poslaneckých platů zmrazit nebo alespoň zbrzdit.

Babiš to tak nechce nechat a ještě se hodlá otázkou platů zabývat. „Máme poslance, kteří jsou nezávislí, ne vždy se řídí podle mých názorů. Já za sebe budu chtít, aby se to neschválilo. Nevím, jak se k tomu postaví klub, ale máme držet principy, se kterými jsem zakládal hnutí,“ uvedl.

Předseda poslaneckého klubu ANO na kritiku svého šéfa vůbec nijak nezareagoval. Když dostal od novinářů otázku, co říká na Babišova ostrá slova, ponechal ji bez odpovědi.

