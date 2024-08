Škoda až 100 miliard, hřímal Nacher. Bartošův problém v číslech

Vládu a Poslaneckou sněmovnu čeká jednání o rozpočtu na příští rok. Rozpočtu, jehož kontury drží šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) pod pokličkou. Což se ani trochu nelíbí opozici. Vedle toho opoziční hnutí ANO a SPD ostře kritizují i proces digitalizace stavebního řízení. Pirátský ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš by měl podle nich rezignovat, protože systém stavebního řízení z pohledu opozice vylétl do povětří a v novém systému nic nefunguje, jak by mělo.

Koalice naproti tomu tvrdí, že o rozpočtu se musí napřed domluvit pět vládních stran mezi sebou a pak ho představí veřejnosti. A pokud jde o digitalizaci stavebního řízení, podle vlády šlo o náročný krok a ministr Bartoš by měl dostat čas na to, aby situaci napravil.

Nejen o podobě rozpočtu a o digitalizaci stavebního řízení se v pořadu Partie plus CNN Prima News přeli předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, předseda poslaneckého kubu SPD Radim Fiala, poslanec hnutí ANO Patrik Nacher a poslanec STAN Petr Letocha.

Úředníci si stěžují, že elektronické stavební řízení se nepovedlo, ale ministr Bartoš tvrdí, že jde o drobnější chyby, které se postupně daří vylaďovat.

Letocha má za to, že problém s digitalizací stavebního řízení tady existuje a je třeba ho řešit. Šéfpirátů Bartoš se prý dušoval, že systém bude fungovat, ale on nějak funguje, resp. měl by fungovat lépe.

„Ty upgrady, které odstranily nějaké chyby, tady jsou, ale už tam měly být v době toho spuštění. My očekáváme, že ten systém bude fungovat a že bude práci ulehčovat, a ne ztěžovat,“ poznamenal Letocha.

Petr Letocha STAN



Radim Fiala nabídl zcela jiný pohled. Zdůraznil, že digitalizace stavebního řízení fakticky neprobíhá. „Fakticky neprobíhá velká část stavebních řízení a to poškodí ekonomiku jako celek. Tak, jak jsem někde řekl, že si myslím, že by měl ministr Bartoš rezignovat, tak za tím si stojím,“ zlobil se Fiala.

Jakob uznal, že problémy se stavebním řízením jsou důležité. „Neprobíhalo to testování a zaškolování, což není dobře,“ pravil Jakob. Ale že vzal na vědomí, že ministr Bartoš přijal za celý projekt zodpovědnost a snaží se sitaci napravit.

Letocha podotkl, že je třeba se ptát především na to, kdy konečně bude celý systém fungovat. „A nesouhlasím s tím, že neprobíhalo žádné školení. Fungovalo tzv. pískoviště, kde si to úředníci mohli zkoušet,“ bránil svého koaličního partnera Letocha.

Ale Nachera nepřesvědčil. „Za mě, je to megaprůšvih konkrétně pro piráty, protože oni vstupovali do politiky jako zastánci digitalizace. Ale když vy spouštíte takovýto velký systém, tak to nemůžete testovat až v ostrém provozu. A když to testujete v ostrém provozu, tak je to prostě skandál,“ soptil Nacher.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



Jakob dal před kamerou Bartošovi v podstatě ultimátum: „Pokud tento systém nebude fungovat tak, jak má, do konce srpna, pak předpokládám, že pan ministr z toho vyvodí osobní odpovědnost.“

Nacher kontroval, že to už bude pozdě, protože škoda po 1. červenci už vznikla a bude složité situaci napravit.

V druhé polovině pořadu se hosté věnovali právě podobě rozpočtu. A Jakob ohlásil, že TOP 09 by ráda šetřila mnohem víc. Momentálně je schodek plánovaný na příští rok 235 miliard a podle Jakoba by to mohlo být mnohem lepší. „Kdyby bylo po mém, kdyby to bylo tak, jak to vidí TOP 09, tak by ten schodek začínal jedničkou. Náklady na obsluhu státního dluhu dosahují jen letos 95 miliard korun, a to jsou naprosto zbytečné peníze,“ rozčiloval se Jakob.

„Tato vláda v oblasti rozpočtu porušila všechno, co kdy řekla,“ chtěl se v tu chvíli rozjet Nacher.

Avšak Jakob mu do toho hned úsměvně skočil. „Taková kritika od hnutí ANO, to je mimořádně komické. Vaše rozpočty měly schodky přes 400 miliard, takže to je úsměvné.“

Když se ke slovu dostal Radim Fiala, na dálku uhodil na premiéra Petra Fialu (ODS): „To, že říkal premiér Fiala ve svém projevu, že je česká ekonomika v dobrém stavu, tak to je večerníček v pravé poledne vysílaný pro dospělé. Já si myslím, že zastavením politických neziskových organizací se dá ušetřit 50 miliard. A ten nesmyslný Green Deal nás stojí další stovky miliard,“ vypálil Radim Fiala.

Ing. Radim Fiala SPD



Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



Letocha poznameal, že „za poslední dobu“ se důchody navýšily o 50 %. „A pokud si řekneme, že chceme šetřit víc, tak kde to vezmeme? Vezmeme to snad na důchodech?“ nakladl otazník poslanec STAN.

Došlo i na situaci ve školství – koalice tvrdila, že je to pro ni priorita. Ale pokud chce někdo vidět, kam současná pětikoaliční vláda dovedla školství, má se podle Radima Fialy podívat na zprávu České školní inspekce, která tvrdí, že část žáků nedokáže porozumět psanému textu.

„Ale to není pravda,“ zaúpěl v tu chvíli Jakob.

Jan Jakob TOP 09



„Je to pravda, přečtěte si tu zprávu,“ trval na svém Radim Fiala.

A debatu tím uzavřel.

