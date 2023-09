Šlachta o Ukrajincích a organizovaném zločinu. „Rakušan sám přiznal, že nikdo neshromažďuje informace“

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta tvrdí, že ve vládě vůbec nerozhoduje premiér Petr Fiala, ale ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Podle Šlachty je to zřejmé z toho, že Fiala Blažka kvůli jeho kauzám neodvolal. „Je jasné, že Fiala Blažka odvolat nemůže. Zato Blažek může odvolat premiéra Fialu, ta nadřízenost a podřízenost je naprosto jasná,“ prohlásil Šlachta. Rýpl si také do ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), že nesbírá data o ukrajinských uprchlících, což nahrává vzniku organizovaných zločineckých skupin.

Šlachta v rozhovoru pro XTV prohlásil, že za premiéra Petra Fialu ve skutečnosti rozhoduje Pavel Blažek. „Po posledním setkání pana Blažka s panem Nejedlým a mnoha výzvách, aby pan Fiala začal Blažka řešit, se ukázalo, a já znám prostředí Brna a jak to tam funguje, tak je jasné, že Fiala Blažka odvolat nemůže. Zato Blažek může odvolat premiéra Fialu, ta nadřízenost a podřízenost je naprosto jasná a víme, že to byl Blažek, kdo domlouval tuto vládu s Hradem,“ uvedl Šlachta.

„Podle toho, jak ta vláda funguje, jak funguje premiér Fiala, je jisté, kdo v té vládě má rozhodující slovo, a to je pan Blažek. Ten má přitom za sebou už několik kauz, jako bylo zjišťování informací o vyšetřování bytové kauzy v Brně, kteří jsou jeho spolupracovníci, a už dávno do toho měl Fiala vstoupit, ale neudělal to,“ pokračoval Šlachta s tím, že to podrývá vážnost celé oblasti spravedlnosti v České republice.

„Podívejte se, jaké místo Blažek zastává, je to místo ministra spravedlnosti, a co si budeme povídat, spravedlnost není vnímaná občany v České republice jako úplně v nejlepší kondici. Je tady množství kauz, které se dlouho táhnou, nedaří se to vysvětlovat občanům. Čeká se na nový trestní řád, který je z roku 1961, trestní zákoník prochází novelizací, někde ve Sněmovně se plácá zákon o státním zastupitelství. A Blažek se v této době setkává s nejbližším poradcem Miloše Zemana,“ uvažoval Šlachta nad souvislostmi.

Setkání Blažka a Nejedlého je podle něj zcela nevhodné a za hranou i s ohledem na kauzy, ve kterých je vyšetřován Hrad z období prezidenta Zemana. „Ví se, že Nejedlý by mohl stát za některými kauzami, které se pořád prověřují. A minimálně proto je to setkání nevhodné a ministr spravedlnosti tímto ztrácí jakoukoliv autoritu. Nejedlý po něm klidně mohl chtít informace k těm kauzám Hradu a víme, že Blažek si informace o kauzách jako ministr spravedlnosti klidně vyžádá, viz byty v Brně,“ vysvětloval Šlachta.

„Přitom když vládl Andrej Babiš, tak tady demonstrovalo 300 tisíc lidí kvůli ministryni spravedlnosti Marii Benešové, která oproti Blažkovi neměla žádný škraloup, a teď na akci Milionu chvilek přijde maximálně sto lidí, tak to je naprosto neúměrné a Blažek už měl dávno odstoupit,“ srovnal lídr Přísahy, jak je malý občanský tlak na současného ministra spravedlnosti.

Šlachta také vyvracel slova ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), podle kterého zákon nedovoluje zveřejnit národnost pachatele trestného činu. Rakušan to prohlásil v souvislosti s rostoucím počtem zločinů, kterých se měli dopustit občané Ukrajiny. Jde o znásilnění dívky spojené s pokusem o vraždu a znásilněním ženy, kterého se měl dopustit jiný pachatel. Do třetice se debatuje také o usmrcení Roma u brněnské přehrady z poloviny června. Policie a častokrát ani média v těchto případech národnost pachatele nezveřejňují a informují pouze o tom, že jde o cizince.

„Já když jsem byl velitelem ÚOOZ, tak jsme nikdy neuváděli iniciály pachatelů jako dnes, ale uváděli jsme národnost a rok narození. A pan Rakušan si s policií nyní vyhodnotil, že u těch činů spojených s Ukrajinou se ta národnost uvádět nebude. Ale podle mě to akorát způsobuje chaos, protože stejně za pár hodin všichni vědí tu národnost pachatele, běží to po sociálních sítích a různí dezinformátoři si s tím mohou snadněji hrát. Přece by bylo lepší tu národnost říkat, když to za pár hodin stejně všichni vědí. Pan Rakušan si to upravil, odkazuje se na paragraf trestního řádu, kde se ale nemluví o národnosti pachatele, ale o osobních údajích,“ vysvětloval Šlachta.

Podle Šlachty by se také s příchodem statisíců Ukrajinců měla policie více zaměřit na organizované zločinecké gangy. „Měli bychom osamostatnit cizineckou policii, která by se měla zabývat hlubší kontrolou, kde kdo bydlí, zaměstnání, aby měla tyto informace. Protože tam bude vznikat i ten organizovaný zločin, ten vždy vzniká na bázi denního režimu. A pan Rakušan sám přiznal, že tyto informace nemá, že je nikdo neshromažďuje,“ dodal Šlachta a ukrajinským uprchlíkům vzkázal, že by se měli chovat jako na návštěvě. „Když si někoho pozvu na návštěvu, tak se podle toho musí chovat,“ uvedl Šlachta.

