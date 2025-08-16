Slavný herec udeřil na Trumpa za setkání s Putinem

16.08.2025 19:40 | Monitoring

Slavný americký herec Arnold Schwarzenegger, jenž v minulosti zastával také roli guvernéra Kalifornie, se podíval na tiskovou konferenci 47. prezidenta USA Donalda Trumpa a poslal současnému nájemníkovi Bílého domu velmi ostrý vzkaz.

Slavný herec udeřil na Trumpa za setkání s Putinem
Foto: Repro twitter
Popisek: Arnold Schwarzenegger

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
1%
6%
17%
54%
8%
1%
1%
4%
1%
hlasovalo: 8255 lidí
Nemalá část světa čekala, co řeknou prezident USA Donald Trump a prezident Ruské federace Vladimir Putin. Během jednání na Aljašce padla řada slov. Když bývalý guvernér Kalifornie a také slavný herec Arnold Schwarzenegger slyšel, co zaznělo z úst současného nájemníka Bílého domu, rozčílil se a rozhodl se, že Trumpovi bez obalu sdělí, co ho svrbělo na jazyku.

„Prezidente Trumpe, právě jsem viděl vaši tiskovou konferenci s prezidentem Putinem a bylo to trapné,“ oslovil Schwarzenegger svou hlavu státu na videu, které koluje po sociální síti X.

A hned pokračoval. Konstatoval, že mu Trump na tiskové konferenci připadal jako malý školák s nudlí u nosu, nikoli jako silný státník.

„Chci říct, že jste doslova zaprodal tuto tiskovou konferenci, naši zpravodajskou komunitu, náš soudní systém, a co je nejhorší, naši zemi,“ nebral si servítky slavný herec, který Trumpovi připomínal, že je stále prezidentem Spojených států a měl by se podle toho také chovat.

Ať už se na uzavřených jednáních s Vladimirem Putinem stalo cokoli, podle Schwarzeneggera by se Trump měl na veřejnosti zachovat jediným přijatelným způsobem. Měl by se postavit před lid a promluvit podobně jako někdejší prezident Ronald Reagan. Ten otevřeně vyzval generálního tajemníka Sovětského svazu Gorbačova: „Pane Gorbačove, strhněte tu zeď!“ Myslel tehdejší berlínskou zeď.

„Kam se podělo toto jasné vyjadřování,“ zeptal se nakonec Schwarzenegger.

 

Psali jsme:

„Devastující.“ Němcová po setkání na Aljašce vypěnila. Nebyla sama
Štěpán Kotrba: Trump řekl něco, z čeho by mělo Zelenského mrazit
Trump, Putin a Zelenskyj. Mluví se o další schůzce
Foldyna: „Tak dlouho křičeli, že se s Putinem nemluví, až s nimi nikdo nemluví.“

 

Zdroje:

https://t.co/43Ikeum6r7

https://twitter.com/RWApodcast/status/1956724302729945519?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Putin , Rusko , Ukrajina , USA , Trump , Schwarzenegger , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vnímáte Trumpovo jednání na tiskové konferenci na Aljaššce podobně jako Arnold Schwarzenegger?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

Ing. Martin Kolovratník byl položen dotaz

Dálnice

Nemyslíte, že místo toho dohadování se s vládou, kdo postavil jako dálnici, by bylo na místě řešit spíš to, proč se staví tak pomalu, proč stále není dokončená kompletní dálniční síť a proč třeba na řadě míst, kde dálnice jsou, jsou v dost bídném stavu? A když jsme u toho, jak se ANO v případné příš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Sexuální polštář povýší milování na jinou úroveňSexuální polštář povýší milování na jinou úroveň Kouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěteKouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěte

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Co to ten Orbán vlastně k sakru chce?

18:20 Co to ten Orbán vlastně k sakru chce?

KOMENTÁŘ KLÁRY SAMKOVÉ Orbán je osina ve pérdeli, trn v patě a tak vše podobně v Bruselu slavné Evro…