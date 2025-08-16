Slavný herec udeřil na Trumpa za setkání s Putinem

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
„Prezidente Trumpe, právě jsem viděl vaši tiskovou konferenci s prezidentem Putinem a bylo to trapné,“ oslovil Schwarzenegger svou hlavu státu na videu, které koluje po sociální síti X.
A hned pokračoval. Konstatoval, že mu Trump na tiskové konferenci připadal jako malý školák s nudlí u nosu, nikoli jako silný státník.
„Chci říct, že jste doslova zaprodal tuto tiskovou konferenci, naši zpravodajskou komunitu, náš soudní systém, a co je nejhorší, naši zemi,“ nebral si servítky slavný herec, který Trumpovi připomínal, že je stále prezidentem Spojených států a měl by se podle toho také chovat.
Ať už se na uzavřených jednáních s Vladimirem Putinem stalo cokoli, podle Schwarzeneggera by se Trump měl na veřejnosti zachovat jediným přijatelným způsobem. Měl by se postavit před lid a promluvit podobně jako někdejší prezident Ronald Reagan. Ten otevřeně vyzval generálního tajemníka Sovětského svazu Gorbačova: „Pane Gorbačove, strhněte tu zeď!“ Myslel tehdejší berlínskou zeď.
„Kam se podělo toto jasné vyjadřování,“ zeptal se nakonec Schwarzenegger.
autor: Miloš Polák