„Správnou stranu vám vyberou.“ Vyoral se pustil do nové kampaně SPOLU

V ČT dávali Reportáž psanou na benzínce, ve které se Ivana Svobodová z Respektu snaží konfrontovat údajné dezinformátory. Podle jejích kritiků ale spíš dává znát svůj postoj, nenechává lidi domluvit a snaží se „dezinformátory“ dehonestovat. Každopádně, neudělali si tím v ČT medvědí službu? Nebo je to dokonce snaha o vyrovnanost?

Neviděl jsem, ovšem už z dostupných popisů a ukázek lze myslím dedukovat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že jde o další propagandistický kousek režimu pravověrné svazačky. Ostatně i bez bližších informací by nám, bohužel, k rozpoznání pravé podstaty díla stačilo to, že výše uvedená je z Bakalova Respektu. O vyrovnanosti, objektivitě a nezaujatosti nemůže být u médií hlavního proudu řeč. Ty jsou – a zřejmě vždy byly – jen režimními hlásnými trubkami, Rudými právy či Goebbelsovou mašinérií – jak sami chcete. A myslím, že všem rozumným lidem musí být až do očí bijící ona všudypřítomná snaha všemi dostupnými a možnými cestami a prostředky dehonestovat tu část obyvatel, která nekriticky netleská jedinému oficiálně posvěcenému světonázoru – označovanému demagogicky za pravdu. Konspirátoři, dezinformátoři, proruští agenti nebo svině – slovy zelenomozkomíšního klasika Foltýna. Toť všichni ti, kteří si opovažují zpochybňovat jejich aktuální servilitu vůči koze – kolektivnímu západu. Pouze se mění názvosloví režimů, státy bratrské a zavrženíhodné… ale nástroje, techniky a věčný rektální alpinismus vrcholných politruků vůči těm, kteří je hladí na podbradcích a dávají jim čuchnout, setrvává beze změny.

Zářivě zelená, nová grafika a heslo „Teď je čas stát na správné straně“. Jak se vám líbí nová podoba koalice SPOLU?

V USA je skandál, protože tam vládní činitelé omylem přizvali novináře do soukromé konverzace, kde se řešil útok na jemenské Húsíje. Dotyčný novinář tak věděl o útoku dvě hodiny předtím, skandál je z toho, že používali soukromou aplikaci. Je to skutečně takový skandál, jaký z toho média dělají? Měl by Trump vyměnit nějaké své lidi?

Do této kauzy nevidím a nemám na ni vyhraněný názor. Pokud někdo z Trumpových lidí přispívá k úniku důvěrných informací, které mohou jít proti zájmům Trumpovi administrativy, tak to na výměnu logicky je. A to bez ohledu na náš pohled na danou agendu, která je ze strany amerických jestřábů většinou morálně pochybná. Eufemisticky řečeno. Co se týká využívání komerční aplikace k tak důvěrným konverzacím, je to pro mě zarážející. Čekal bych, že mají jiné vlastní kanály. Nicméně jak známo – pod svícnem je největší tma.

Pak tu máme pro změnu průzkum, podle kterého 80 % lidí by se nepřihlásilo do armády, kdyby bylo napadeno Česko nebo člen NATO. A zatímco jedni lomí rukama, že 80 % jsou zbabělci, jiní si libují, jak to znamená alespoň milion vojáků. Která strana má podle vás pravdu?

Nebudu se opakovat v tom, co si myslím o průzkumech, které jsem si nezadal, nezaplatil nebo sám neudělal. Každá strana má vždy nějakou svoji pravdu, která je do jisté míry objektivní a do jisté míry ryze subjektivní či úplně mylná. Spíše je důležité zamyslet se nad kontextem, což je pro drtivou většinu mediálních a politických pologramotů vyšší dívčí. Přece vždy by měla být dávána významná váha na důvod. Ne lež sama, ale důvod dělá lháře… Stejně jako ne utrpení samo, ale důvod dělá mučedníka. Tedy proč by se těch 80 % lidí nepřihlásilo do armády? Protože to jsou všechno zbabělci? Myslím, že nebudu úplně sám, když řeknu, že bych se taky nepřihlásil, a to hlavně proto, že nemíním nasazovat život v rámci pochybných záměrů těch nahoře. Echt když je nad vesmír jasné, že bych ani zbla nehájil zájmy naší země a našich lidí, ale zájmy zahraničních kolonizátorů, tedy partnerů a velkých bratrů. Běžní lidé nasadí životy, zatímco potentáti nahoře se budou přežírat k prasknutí kaviárem a kurvit se na uzavřených akcích a seancích. Děkuji, už jsem zvracel.

Šlechtic Jiří Lobkowicz naříká nad tím, že podle jednoho průzkumu si 56,2 % obyvatel přeje „změnu režimu“. „Stali jsme se fašistickou zemí, upřednostňující národ před jednotlivcem, autoritářství před demokracií, dirigistické hospodářství před volným trhem, ruskou totalitu před evropskými svobodnými hodnotami,“ tvrdí. Je to podle vás tak?

Je to oficiální, změnu režimu si přeje 56,2 % obyvatel ČR. Stali jsme se fašistickou zemí, upřednostňující národ před jednotlivcem, autoritářství před demokracií, dirigistické hospodářství před volným trhem, ruskou totalitu před evropskými svobodnými hodnotami. Většina dnešní… pic.twitter.com/BpHhJZXZR4 — Jiri Lobkowicz (@jirilobkowicz1) March 22, 2025

Lobkowicz má do jisté míry pravdu, jen si ve své šlechtické hlavičce nechce, neumí nebo nemůže dát dvě a dvě dohromady. Stačí, když přehodíme „upřednostňující degenerované jednotlivce před národem“ a „ruskou totalitu“ vyměníme za „bruselskou“ a uhodil hřebíček na hlavičku, aniž by to sám věděl. Nářek v příspěvku v jeho podání je jinak samozřejmě mimo stejně jako Fialovy šedé buňky mozkové.

A pozdvižení vyvolal také zvláštní zmocněnec Steven Witkoff, který podle místních médií „papouškoval ruskou propagandu“. Například označil Putina za chytrého člověka, řekl, že v obsazených regionech se mluví rusky a že tam proběhla referenda. Bude si Trumpova administrativa něco dělat ze stížností Evropanů na vyjednávače?

Trumpova administrativa na to myslím z vysoka kašle. A tuzemští lokajové musejí mít z oné změny americké rétorky. Někteří vrcholní představitelé a mediální štětečky po předchozím Trumpově vládnutí a po začátku toho současného asi ještě stále nepochopili styl vyjednávání, nátlaku a vydírání americké administrativy, kdy její představitelé přitáhnou a povolí, nadnesou požadavky několikanásobně, aby pak za vděčného poklonkování svých partnerů či protivníků – u Anglosasů je to v zásadě jedno – získali přesně to, co ve skutečnosti chtěli. Ale chtít po představitelích politického a mediálního mainstreamu jakékoliv analyzování situace či logické závěry je asi jako chtít po soudruhu Petru Pavlovi, aby ukázal rovnou páteř.

