Slovensko je ode dneška Rusko, řádí Šarapatka. Svolává na frontovou linii

Zdeněk Šarapatka nabádá, abychom se k sousedovi pod prezidentem Peterem Pellegrinim postavili rázně. „Naděje umřela a lhát si je marnost: z bratra je přes noc nové Rusko. Až dozní protokol a řečnická povinnost o víře v tradiční minulost a poutech rodiny Čechů a Slováků, nastoupí syrovost reálu: dneškem má český stát Rusa hned na ‚čáře‘,“ vysvětluje.

Musíme se proto podle něj připravit, aby ji nepřekročil. „Rusko je infekční a děvky partají, co drží za ruble, teď budou na koni. A armáda šupáků, co zradí za židli, za vodku či z ryzí tuposti, roznese po zemi slovenské bacily,“ míní Šarapatka.

Dezinfekci podle něj drží v rukou stát. „Sundat si konečně hodinky za mega či vyměnit kostýmek za majlant a frňák v nebesích za frontovou linii na dostřel s Ficovým Babišem a rusáckou pátou kolonou, je přitom úkol dne,“ šturmuje někdejší poradce Miloše Zemana.

Doposud podle něj stát nic takového nedělal, nechal v úřadech rozlézat Agrofert, do České televize klidně nechal vysadit „cvičenou kukačku“ (patrně míněn generální ředitel Souček) a také si dovolil „skrze floskule o slovesné svobodě zbaběle připažit před zdejšími ‚médii‘ ruského výsadku“.

Takto podle Šarapatky s bacilem prohráváme bez bitvy. Máme prý jen pár politiků, kteří mají „odvahu k nepopulárním krokům“, kteří jsou ale přehlušováni partajní špínou.

„Bohudík za nový Hrad, za skvělou armádu, za bardy politiky, co v boji se zlem nešetří ostrými a za mladé s páteří, co myslí na Havla,“ děkuje Šarapatka Zdeněk.

Žádný pláč, není čas. Naděje umřela a lhát si je marnost: z bratra je přes noc nové Rusko. Až dozní protokol a řečnická povinnost o víře v tradiční minulost a poutech rodiny Čechů a Slováků, nastoupí syrovost reálu: dneškem má český stát Rusa hned na "čáře". Nářek nic nespraví,… pic.twitter.com/EzTzwPRKSH — zdeněk šarapatka (@zdeneksarapatka) April 7, 2024

Slovensko totiž podle něj varuje, že Rus je za rohem, dodává s výslovnou zmínkou o „Slováku Babišovi“.

„Čas utíká. Chceme vás statečné, dámy a pánové, které jsme volili. Budíček!“ zvolal na závěr Zdeněk Šarapatka.

S podporou obratem odepsal Dominik Hašek. Šarapatkova výzva by podle senátního kandidáta TOP 09 měla být mottem každého demokraticky smýšlejícího člověka.

Ten úvod, ta první 4 slova, ta první věta?????? To by mělo být motto každého demokraticky smýšlejícího člověka, který se dnes probudil do krásného ?? dne. Jinak samozřejmě celý text je výborný…. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 7, 2024

Jiní žádali okamžité obnovení lustračního zákona, případně „derajchlizaci, deokamurizaci a dekonečníkaci“.

A další označovali pod textem premiéra Fialu s výzvou, aby si Šarapatkův text četl každé ráno a večer.

Zdeněk Šarapatka má i slovenské čtenáře: „Bohužiaľ, hanba nám! Je mi to ľúto a musí Vás to varovať! ZLO je blízko!“ varoval jeden z nich.

„Na Slovensku má Rusko splněno. Všechny síly teď zaměří na nás,“ shrnul jeden diskutující s obavami.

Petra Pavla nenajdete ležet na chodníku...

Jiní se snažili podívat na volební noc přece jen střízlivěji. Český komentátor Petr Honzejk vidí příčinu zklamání v tom, že Pellegriniho soupeř Ivan Korčok byl nevýrazný diplomat v obleku, podobný typ, jako Petr Kolář. „Chyba jeho a slovenských prozápadních demokratů celkově, byla podle mého v tom, že se na rozdíl od českých, v úvahách koho nasadit neposunuli a nenašli svého Petra Pavla,“ lituje.

Největší škoda tedy prý je, že už nenastoupila Zuzana Čaputová, která Pellegriniho mohla porazit. „Materiál na prezidenta jako je Petr Pavel nenajdete každý den někde ležet na chodníku,“ namítali mu někteří.

Další se utěšovali, že Pellegriniho zvolili naprostí blbci.

Vzorek voliče pellého. A takových byla většina. pic.twitter.com/kRuRU5ioKx — Ištván Vinnetou (@IVinnetou23103) April 7, 2024

Lídr slovenské opozice Michal Šimečka přišel s názorem, že přes kampaň plnou podrazů byl nakonec výsledek velmi těsný. – To mu někteří rozporovali, například slovy: „Chýbali milimetre, ale bylo jich vela. Cca 175.000.“ – „Jsou porazitelní. Nesmíme ztrácet naději. Musíme spolupracovat, musíme se zmobilizovat a musíme je začít porážet, v každých dalších volbách, které nás čekají. Už brzy. Je to těžké, ale jsem přesvědčený, že se to dá,“ burcoval lídr Progresivního Slovenska.

Novinář Michal Rozsypal, který volby sledoval v Korčokově štábu, citoval slova samotného kandidáta Korčoka: „Nevzdáme to. Kdybychom to vzdali, uděláme kříž nad touto zemí“. Je podle něj třeba sjednotit opozici. Na dotaz, zda to udělá on, Korčok odpověděl, že není členem žádné strany.

Ivan Korčok vyšel před volební štáb pozdravit své příznivce. Ti skandovali "nevzdáme to"@novinkycz pic.twitter.com/plX7rwWdTr — Michael Rozsypal (@MichaelRozsypal) April 6, 2024

Trochu jiný pohled nabídl konzervativní český komentátor Martin Schmarz. Ten nerozumí tomu překvapení některých, že si Slováci zvolili po Ficovi už druhého „socana“. „Možná kdyby české plačky žily za slovenské mzdy, mluvily by jinak,“ dodává. Větší nesmysl je podle něj už jen tvrzení, že Zuzana Čaputová by ty volby určitě vyhrála. „Získala o 200 tisíc hlasů míň než Korčok a zvítězila jen díky nízké volební účasti,“ upozornil.

Psali jsme: Z Bratislavy: Palác padl. Kupte si na posilnění mou knihu o Čaputové, nabádá komentátor

Jsem naštvaný, to vám nezapomenu, gratuloval poražený Korčok. Pellegrini mluvil o míru

Zpěvák Rytmus podpořil Pellegriniho. „Prase“, může se o sobě dočíst. A obrázky Putina

