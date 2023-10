Slovenský expert varuje Prahu: Co udělal Pavel byl naprostý vrchol. Fico ať raději jede do Budapešti

„Já být dnes premiérem, tak nejedu jako služebníček ponížený do prostředí, které mě nesnáší. Jel bych opravdu na první návštěvu do Budapešti, která je nám dnes kulturně, hodnotově i s názory na Ukrajinu a Brusel mnohem bližší.“ Takové doporučení dal nedávno známý politický analytik Ján Baránek staronovému premiérovi Robertu Ficovi, jehož strana Směr - sociální demokracie zvítězila ve slovenských volbách a dala dohromady vládní koalici.

„Můj názor je, aby jel Fico jako premiér na první návštěvu do Budapešti. Jsme autonomní národ s nějakou hrdostí. A Češi nás nemají co poučovat a vyprávět nám, jak volit, a ani se do nás navážet, že jsme volili špatně,“ sdělil v nedávném videu známý slovenský politický analytik Ján Baránek. A řekl toho mnohem více. Na Slovensku totiž podepsaly strany Směr - sociální demokracie, Hlas - sociální demokracie a Slovenská národní strana koaliční smlouvu, podle níž bude Robert Fico opět slovenským premiérem.

Rusko a Čína

Ve svých „road show“, tedy videích, při kterých analytik Baránek řídí, komentuje aktuální dění na Slovensku, potažmo ve světě. Na YouTube je nedávno zveřejněné video, které se jmenuje „Dvě rady“. Ostatně Jan Baránek zakládá stranu Zdravý rozum – křesťanské a konzervativní hnutí a shání pro ni podpisy. Strana s moudrou sovou ve znaku by se chtěla zúčastnit prý už nadcházejících voleb do europarlamentu, které budou podle Baránka velmi důležité.

Název komedie Víta Olmera z roku 1994 Ještě větší blbec, než jsme doufali prý pasuje, ale v množném čísle,na dění na Slovensku a potažmo i ve světě. „Když v USA vyhrál Trump, začala bít na poplach neomarxistická média, umělci si trhali vlasy a tak dále... Podobná hysterie se spustila i na Slovensku včetně ubohých slz umělců a jejich hysterie a klávesově papírových hrdinů mainstreamových médií,“ sdělil o nedávných volbách v zemi pod Tatrami.

Podle Baránka v USA většina prezidentů úspěšně pracovala na tom, aby se Rusko nesblížilo s Čínou. „Přišel Biden, proti kterému se vede impeachment, o čemž média neinformují, a on svou senilní hlavičkou přišel na to, že se nic lepšího nedá udělat než nahnat Rusko do náručí Číny. A s vydatnou podporou Evropské unie se mu to podařilo. A dnes tu máme ekonomické a vojenské spojenectví Ruské federace a ČLR. Nad tím by normální člověk mít radost neměl, jde o spojení jedné autokracie a jedné diktatury. O konfliktu na Ukrajině stále tvrdím, že tam mají obrovskou zásluhu na tom, co Rusové udělali, západní státy v čele s USA,“ zmínil s tím, že američtí demokraté se chovají jako trockisté, protože stejně, jako chtěl Lev Trocký exportovat revoluci do celého světa, oni do něj exportují „ty své kraviny“.

Slovensko a Maďarsko

Velmi obdobně se podle politického analytika Baránka podařilo mainstreamovým médiím a progresivcům nahnat Fica do náruče Orbána. „Nestíhám žasnout, jak jsou hloupí. Dělali to programově, ale netušili, co činí... Nedokázali zvážit důsledky. Nepoznají základní zákony fyziky, že každý tlak vyvolá protitlak, každá akce reakci, a to se stalo…,“ prohlásil a dodal, že Fico geniálně využil faktu, že Matovičova vláda dělala jednu hloupost za druhou. Jak Baránek doplnil, Viktor Orbán je dnes konzervativní křesťan a Fico o sobě pořád tvrdí, že je socialista, a stejně jako Rusko s Čínou vytvoří spojenectví.

„Podle mě jsou Češi v té šílenosti ještě dále než my, protože jejich Pavel je schopný vzdát se i práva veta ve prospěch nevím čeho. Ve prospěch federalizace mnohonárodnostní Evropy s různými vrstvami kultur… Ze dvou českých médií jsem dostal nezávisle na sobě dotaz, kam pojede Fico na první zahraniční návštěvu. Logicky by měl jet do České republiky, ale vzhledem k tomu, co Češi dělali před našimi volbami, hlavně Pavel, a co dělají po našich volbách, tak bych mu poradil jet do Maďarska,“ řekl dále.

Slovensko mý prý samo dost svých hloupých a potrhlých novinářů. „Ale nevím, proč by to samé měli dělat česká média a politici. To je vrchol. Já být dnes premiérem, tak nejedu jako služebníček ponížený do prostředí, které mě nesnáší. Jel bych opravdu na první návštěvu do Budapešti, která je nám dnes kulturně, hodnotově i s názory na Ukrajinu a Brusel mnohem bližší. No a že na summitech budeme dva sedět v koutu hanby, je jedno, protože tam budeme sedět tak či tak. Toto je můj vzkaz staronovému premiérovi, pane Fico, jeďte do Budapešti. Orbána to potěší. Češi se sice nepoučí, ale proč bychom je v tom měli podporovat,“ doplnil.

Jeho druhá rada se týkala faktu, že Strana evropských socialistů (PES) zastavila stranám Směr i Hlas členství, protože se „odklonily od hodnot PES“. Podle Baránka evropští socialisté doufali, že volby na Slovensku vyhrají progresivci i se svými šílenými nápady, na kterých participují. Nakonec k tomu dodal: „Opět nás někdo ponižuje, opět nám někdo přikazuje a někdo nás mentoruje. I když jsou to jen evropští socialisté. Ale na Slovensku volili normální občané Slovenské republiky a v tomto kontextu i Evropské unie. Vážně navrhuju Ficovi, aby ze strany evropských socialistů vystoupil. Už nejsou levicová strana, už nepatří do skupiny progresivistických parchantů. Fico by ze sebe neměl nechat dělat idiota a ze Slováků obyvatele kolonie.“

