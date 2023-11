Slovenský úředník oznámil zdražení plynu. A Fico začal řádit, padla slova o dementech

Slovenský premiér Robert Fico se rozčílil kvůli předsedovi Úřadu pro regulaci síťových odvětví. Důvod? Oznámené zvýšení ceny plynu. „Sociální teroristi budou z Úřadu pro regulaci síťových odvětví odvoláni a my najdeme řešení, aby cena plynu nešla v roce 2024 nahoru. Slíbili jsme to a musíme to dodržet,“ sdělil Fico.

„Na jednání vlády jsem dnes pozval i předsedu Úřadu pro regulaci síťových odvětví, aby nám vysvětlil, proč v pondělí rozhodli o zvýšení ceny plynu pro domácnosti o 125 % bez toho, aby nám aspoň ‚brnkl’, že: Haló, vládo, vy sociálně demokratičtí a národní dementi, tu máte dáreček od předcházející vlády, zdechněte. Takovouto primitivnost jsem nečekal,“ řekl Fico.

„A to i když jsou v čele tohoto prý nezávislého úřadu lidé od Sulíka, který ze svého bandu v Dubaji propil, prokouřil statisíce eur ze státního rozpočtu. Všeobecně jsem, doufám, považován za gentlemana, ale dnes na jednání vlády jsem odhodil bílé rukavičky a řekl jsem nezávislému pánovi, předsedovi Úřadu pro regulaci síťových odvětví, něco od srdce. V podstatě jeho a jeho kolegy považuji za sociální teroristy a nemám žádné pochybnosti o tom, že takovéto zvýšení ceny plynu pro domácnosti, které nemá v historii obdoby, udělali jen proto, aby nám zkomplikovali život. Dobře věděli, že máme totálně zdevastované finance díky Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi. Ale proč to nové vládě nezkomplikovat. Už jsem stokrát říkal, že si nemíním stěžovat, neboť vítězství ve volbách jsme si přáli a chtěli jsme i převzít zodpovědnost za řízení státu,“ připomenul.

„Proto to zkrátím. Sociální teroristi budou z Úřadu pro regulaci sítích odvětví odvoláni a my najdeme řešení, aby cena plynu nešla v roce 2024 nahoru. Slíbili jsme to a musíme to dodržet,“ zakončil Fico.

Ke zdražení zřejmě dojde i u nás.

Český energetický úřad dnes ohlásil, že regulovaná část ceny elektřiny v příštím roce meziročně vzroste o 65,7 procenta, u plynu o 38,8 procenta.

Podle ERÚ se koncové ceny oproti letošku moc nezmění.

