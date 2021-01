Slzy v očích bostonského profesora Lukeše: Otřes, jako Sarajevo v roce 1914. Být to černoši, udělají s nimi krátký proces

Profesor historie z univerzity v Bostonu Igor Lukeš má za to, že nejradikálnější podporovatelé končícího prezidenta Donalda Trumpa pronikli do Kongresu proto, že s nimi část policistů sympatizovala. Kdyby se o něco podobného pokoušeli černoši, strážci zákona by s nimi prý udělali krátký proces a nikdo by se do budovy nedostal. Po útoku na Kongres se podle Lukeše otřásla demokracie v USA v základech.

reklama

„Určitě se americká demokracie otřásla v základech, když jsme viděli to, čemu dokonce i republikánští senátoři říkají ústavní puč nebo pokus o ústavní puč. Když člověk vidí v živém přenosu pokus o ústavní puč, tak si myslím, že nastal čas na silná slova a také činy,“ prohlásil Lukeš v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV s Martinem Veselovským.

Sám si prý netroufne hodnotit, jestli bylo možné útok na Kapitol posoudit jako domácí teroristický čin, ale tak či onak považuje tento akt za příšerný. „Jediné, co vám mohu říct, je, že já a moji kolegové jsme měli doslova a do písmene vlhko v očích,“ uvedl Lukeš.

Připomněl také, že i významní členové republikánů hovoří o útoku na Kapitol a o pokusu o puč, proto je třeba to brát vážně.

„Policie byla na tuto situaci skandálně nepřipravená. Téměř mi to připomíná Sarajevo 1914. Osobně se domnívám, že to nebylo jenom tak a že tam existovala určité sympatie určité části policie vůči těmto demonstrantům. Kdyby to byli černoši nebo studenti, tak by s nimi ta policie zatočila velice rychle. Ale tady přišli ke Kongresu lidé s americkými vlajkami a pro ty policisty to byla složitá situace,“ poznamenal Lukeš s tím, že vlastenectví je hluboce zakořeněno.

Na nově zvoleném prezidentovi Bidenovi teď bude, aby se pokusil situaci v USA opět zklidnit. Podle Lukeše k tomu Biden není úplně ideálním kandidátem, ale tak či onak je faktem, že byl zvolen prezidentem a musí se o to pokusit.

„Kdybychom mohli z nějaké skládanky dát dohromady ideálního prezidenta, možná, že bychom tu nebo jinou část nějak vyměnili. Možná by byl o dvacet let mladší, možná by uměl lépe mluvit. možná by měl víc emocionální energie. Ale to všechno jsou spekulace. Skutečnost je taková, že tohle je legálně zvolený prezident,“ uvedl Lukeš.

Psali jsme: Minář oslovil veřejnost s „hlubokou myšlenkou“ k dění v USA. A ztrapnil ho Kalousek. I další... „Deep state“ řídí Bidena. Návrat k válkám! A zavřené Česko? Možná spiknutí. Europoslanec David promluvil Kalousek: Lůza, kterou lze manipulovat! U nás, v USA, v Anglii, všude Hřebejk: Suďte Trumpa! Pomatení jeho lhaním. Ale ta ochranka? V Bělorusku by to bylo na 10 minut

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.