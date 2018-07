Šmírování Donalda Trumpa? Prezident USA má problém. A ne jeden

Když se prezident Donald Trump setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, trval na jednání ve fromátu jeden na jednoho. To se prý nelíbí americkým tajným službám. Cítí se znevýhodněné, protože se jim Trump nesvěřil s plným zněním svého jednání. Ale údajně mají možnosti, jak si kousky mozaiky doplnit. Existuje totiž organizace Special Collection Service, která se specializuje na nabourávání cizích komunikací.

Zdroje blízké americké rozvědce jsou si relativně jisty, že právě tato organizace má přístup k Putinovým zápiskům z jednání, ale i k tomu, jak Rusové tento záznam prezentují. Ale stále jim schází jedna důležitá věc, podrobný přepis z jednání lídrů obou mocností. Prý ho potřebují, aby se mohli správně rozhodovat o další strategii při obraně státu.

David Priesser, bývalý zaměstnanec CIA, se diví: „Jak mohou zaměstnaci rozvědky efektivně podporovat prezidentovu politiku, když jenom prezident ví, jaká ta politika vlastně je?“ A dodává: „Pokud na tom setkání Trump politiku změnil, jak se na to mají připravit naši operativci?“ Ani Trumpův poradce pro rozvědku prý nemá přesný obrázek, co se při setkání odehrálo a nemůže ani vyloučit, že si Putin rozhovor nahrával. Ani mluvčí Donalda Trumpa neupřesnila, s čím vším se svěřil svým podřízeným z rozvědky.

Další zdroje se pro Politico vyjádřily, že za jakéhokoliv jiného prezidenta by byly k dispozici nahrávky a přepisy z rozhovorů. Teď si, ironicky, musí tajné služby dohledat, co jejich prezident řekl, z toho, co vypozorují od Rusů a od těch, kterým se Rusové svěřili. Navíc by Rusové mohli lhát, a tajné služby USA nemají jak to potvrdit.

Kdo ale nahrávky Donalda Trumpa má, je americká televize CNN. Jedná se však o něco docela jiného. Jde o rozhovor Trumpa s Michaelem Cohenem, jeho právníkem. Nahrávku zajistila FBI při vyšetřování a CNN ji poslal Cohenův právní zástupce. V ní se měl Donald Trump údajně bavit o penězích, které měly být vyplaceny Karen McDougalové, jež mimo jiné pózovala pro Playboy a tvrdila, že měla s Trumpem poměr. Nahrávka prý potvrzuje, že Trump o penězích pro modelku věděl, zatímco jeho tým to popíral.

Donald Trump prý byl nahrávkou rozezlen. „Jaký právník si nahrává své klienty?“ soptil na twitteru. Jeho současný právník, Rudy Giuliani popřel, že by k platbě někdy došlo.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad!