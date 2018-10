Smradlaví bezdomovci a migranti: Babiš a ODS přitvrdili. A je tu mezinárodní skandál

Komunální a senátní volby nás všechny čekají už tento pátek a sobotu. Politici vědí, že se jim krátí čas a někteří z nich ve volební kampani přitvrzují. Platí to i o ODS, nad kterou zlomil hůl evropský ředitel pro média lidskoprávní organizace Human Rights Watch Andrew Stroehlein. Sluší se dodat, že nezlomil hůl jen nad ODS. Nit suchou nenechal ani na Andreji Babišovi (ANO).

ODS vyrukovala s plakáty, na kterých všem lidem připomíná, že domy se neobsazují, nýbrž se kupují, čímž se strana vymezila proti squatterům a pravděpodobně také proti lidem, kteří obsadili budovu na Praze 3, která jim nepatřila, a dodnes tam provozují Autonomní sociální centrum Klinika. Plakáty ODS nesou heslo „Pořádek proti anarchii“. Sousloví „proti anarchii" je navíc vyvedeno v černé a bílé barvě, kterou na české poltické scéně používají Piráti.

Fotogalerie: - Mnichov se vrací

Anketa Cítíte se na ulicích svého města (své obce) bezpečně? Ano 23% Ne 77% hlasovalo: 2695 lidí

ODS však nezůstala jen u squatterů. Na dalším z plakátů strana ve jménu pořádku proti anarchii prohlašuje, že tramvaj není noclehárna. Heslo dominuje u obrázku muže v bundě a čepici, který pospává v noční tramvaji.

Andrew Stroehlein, jehož příspěvky se pravidelně objevují na serveru Britské listy, ke kampani ODS na Twitteru poznamenal, že politické strany v Česku neútočí už jen na uprchlíky a na Romy, ale na bezdomovce, kteří hledají v nočních tramvajích úkryt před podzimním nočním chladem.

Ale pozor, fakt, že jedna strana využila bezdomovce, neznamená, že by ostatní strany zapomněly na uprchlíky. Andrew Stroehlein připomíná, že hnutí ANO distribuuje předvolební noviny, ve kterých premiér Andrej Babiš slibuje, že „Nepřijme ani jednoho uprchlíka“. Ať už prchá před válkou, před hladem, či před teroristy. Do Česka by podle Babiše putovat neměli.

Stroehlein připomíná, že Andrej Babiš byl před rokem 1989 součástí komunistické Státní bezpečnosti.