Snad se pánové konečně chytnou za nos, řekl Bartoš. A padlo i slovo normalizace

„Já jsem se té demonstrace účastnil jako jeden z těch čtvrt milionu lidí, protože já když jsem šel dělat před deseti lety politiku, tak vlastně to bylo z jisté občanské nespokojenosti. Mně se ta demonstrace líbila nejenom kvůli tomu počtu lidí z celé republiky, kteří tam prostě proudili. My jsme šli pěšky s manželkou z Malostranské a byli tam lidé z Plzně, z různých koutů republiky, ale tam se hovořilo o tom, že ta občanská společnost musí vést s těmi politiky dialog. A to si myslím, že byla asi největší zpráva, která tam zaznívala z toho pódia. Že prostě občané mají politiky kontrolovat, a když se jim něco nelíbí, tak je naprosto demokratické a správné se ozvat,“ poznamenal Bartoš.

„A když se ta debata prostě neodvíjí, ten politik nenaslouchá, tak přijde jedna demonstrace, druhá demonstrace a pak je čtvrt milionu lidí na Letné, protože ten způsob, jakým se vlastně nastoupilo do druhé půlky vlády Andreje Babiše, a nejsou to jenom jeho kauzy, ale je to i ohrožení té justice, tak se to občanům nelíbí. A pokud to premiér Babiš bagatelizuje a jiní politici se prostě až vysmívají těm demonstrantům, tak ta síla roste. A já věřím, že to smysl má. Protože politici odvádějí práci ve Sněmovně, jdou tou politickou cestou a občanská společnost je prostě jedním z pilířů fungující demokracie,“ dodal Bartoš.

„Nacházím mezi požadavky řečníků velkou synergii v tom, s čím já jsem vstupoval do té politiky, ať je to volání po jakési politické kultuře, ale je to i ostrá kritika prostě oligarchie, klientelismu, dosazování kamarádíčků do důležitých postů. A to pan Babiš kritizoval, ale v podstatě už za předchozí vlády v tom stále pokračuje,“ zmínil Bartoš.

„Myslím si, že za Piráty máslo na hlavě nemáme. A to, co předvádějí, řekněme politici, ministři, kteří jsou blízcí Andreji Babišovi, i prostě politika Hradu a jakým způsobem se vyjadřují o politických oponentech i občanech, se mi nelíbí a já doufám, že už se konečně pánové nahoře chytnou za nos, protože ta kultura je jako zpátky někde k normalizaci,“ uzavřel.

autor: vef