Sněmovna žalobu zarazila. Co dál? Senátor Láska už ví

Senátní žaloba na prezidenta Miloše Zemana pro hrubé porušení Ústavy k Ústavnímu soudu nedorazí. Sněmovna včera podle očekávání souhlas s jejím předložením nedala. K celé věci se nyní vyjádřil na svém facebookovém profilu jeden ze spoluautorů žaloby, senátor Václav Láska (SEN 21), jenž zmínil i to, co bude dál. Nová žaloba na prezidenta vytvářena nebude.

„Tak kapitola uzavřena: Sněmovna nedala souhlas s podáním žaloby. Teď asi jen odpovědi na tři nejčastější otázky, které jsem dnes dostal," poznamenal senátor Láska k celé věci.

Podle jeho slov to mělo smysl. „Kdyby Senát zůstal pasivní a ke skutkům prezidenta mlčel, staly by se jeho skutky proti Ústavě de facto legitimní součástí ústavních pořádků. Každý prezident, který přijde po Miloši Zemanovi, by je mohl kdykoli zopakovat. S logickým argumentem, že když vám to nevadilo u prezidenta Zemana, proč by vám to mělo vadit u mě. Tím, že Senát žalobu schválil, učinil z kroků prezidenta, které jsou v žalobě uvedené, věc spornou. A zopakuje-li tyto kroky další prezident, bude opakovat sporné kroky a může očekávat, že se proti nim bude někdo bránit. Mělo to smysl a bylo to důležité,“ uvedl.

Novou žalobu proti prezidentovi pak podle svých slov zkoušet nebude. „Tím, že Sněmovna nedala souhlas s touto žalobou, ztrácí jakýkoli smysl vracet se za tohoto složení Sněmovny k jakýmkoli krokům prezidenta, které již učinil. Sněmovna jasně vyjádřila svoji vůli. Nese za ni svoji odpovědnost a jako senátor ji musím respektovat,“ uvedl.

Rozhodnutí pak vnímá jako prohru, ale nikoliv Senátu. „Senát by byl poražený, jen pokud by jeho žalobu zamítl Ústavní soud. Senát v roli žalobce je zodpovědný za to, že jeho žaloba bude u soudu úspěšná. Nikoli za to, že Sněmovna nedá s podáním žaloby souhlas. To je odpovědnost Sněmovny. Ale skutečně tu jeden poražený je. A to parlamentní demokracie, která se bez jakéhokoli odporu a za cenu porušování Ústavy i zákonů nechává přejet prezidentem,“ uzavřel Láska.

„Vážení kolegové Goláni a Lásko, vždycky se neshodneme, ale máte můj respekt a poděkování. Díky vám jsem dnes hrdým senátorem. A na ty hloupé řeči se vykašlete,“ vyjádřil Láskovi podporu senátor Miloš Vystrčil (ODS).

Podporu pak senátor Láska získal i od diskutérů na Facebooku. „Pane senátore, důležitý krok Senátu, ve kterém jsme se dozvěděli, že Senát je potřebný, jednotný a dotahuje věci do konce. Mohli jsme předpokládat, jak to ve Sněmovně dopadne, nejsme zklamaní. Děkuji vám a vašim kolegům k odvaze, píli a jednoznačnému NE porušování demokratických principů naší země. Má to smysl,“ poznamenal jeden diskutér.

„Alespoň formou lajku a krátkého komentáře díky za všechnu tu práci, energii a čas vás všech, co jste se na tvorbě žaloby a jejím následném prosazování podílelil,“ uvedl další.

„Dříve jsem na Senát koukal skrz prsty. Díky Vám jsem se o něj začal zajímat. Teď jsem rád, že ho máme. A také jsem rád, jak hezky vláda ukazuje, co je zač. A ještě se při tom plácá po zádech,“ dodal další.

Souhlas s žalobou vyslovilo jen 58 ze 130 poslanců, potřeba bylo 120 hlasů. Hlasování bylo veřejné, dolní komora odmítla návrhy, aby se hlasovalo tajně, nebo po jménech. Řada poslanců zejména z ANO a ČSSD, ale i z ODS se z jednání omluvila, část se na hlasování nepřihlásila.

Pro návrh hlasovali všichni poslanci Pirátů, TOP 09 a STAN a všichni přítomní zástupci ODS a KDU-ČSL. Proti návrhu se jednotně postavili hlasující zástupci SPD a KSČM a nezařazení poslanci. Z klubu ANO bylo 29 členů proti a šest se zdrželo, ze sociálních demokratů se čtyři zdrželi a jen Jaroslav Foldyna hlasoval proti žalobě.

Senát a opozice ve Sněmovně chtěly žalobou s pomocí ústavních soudců vymezit mantinely prezidentské funkce. Spojovacím prvkem osmibodové žaloby byla, jak řekl senátor Václav Láska (SEN 21), Zemanova snaha změnit nynější parlamentní systém na poloprezidentský. Kritici hlavě státu vytýkali zejména otálení s výměnou ministrů, údajné ovlivňování soudců nebo vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou.

Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost. Ohradil se proti nařčení, že by jeho kroky byly v rozporu s Ústavou.

Senátní návrh byl podle předsedy poslanců ANO Jaroslava Faltýnka velmi nepřehledný, nekonzistentní a neměl požadované náležitosti. Většina napadených skutků porušením Ústavy nebyla, řekla za ČSSD její poslankyně Kateřina Valachová.

V debatě se objevily i osobní výpady. Faltýnek označil vystoupení senátora Lásky za aktivisticko-agresivní předvolební projev, plný nepravd a nesmyslů, z něhož „nenávist vůči prezidentovi Zemanovi úplně stříkala“. Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zase mluvila o „opoziční a senátorské špíně“, proti čemuž se zástupci opozice ostře ohradili.

Debata o žalobě zabrala dolní komoře prakticky celý jednací den s výjimkou polední přestávky a času vymezeného na interpelace, které byly kvůli absenci mnohých ministrů i premiéra Andreje Babiše (ANO) kratší než obvykle.

