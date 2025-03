Sociální demokracie měla sněm. Odmítla armádu na účet důchodců

Členové SOCDEM si v sobotu v Praze uspořádali programovou konferenci. Předsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová se pořádně obula do vlády premiéra Petra Fialy.

„Jako první, co mě napadlo, když se tady házelo 3 procenty, 5 procenty HDP, tak byl ten alarm v hlavě – ding ding ding – že když se to neřekne tak, jak to udělal třeba britský premiér Keir Starmer, labourista, který řekl, že to jedno procento, které přidáme na armádu, tak ubereme ze zahraniční pomoci rozvojovým zemím. Ale český pravicový premiér toto neudělal a když to neudělal, tak je jasné, že ty peníze půjdou ze dvou největších položek rozpočtu. Položek, které se před ním sociálním demokratům zatím podařilo ubránit. Jsou to důchody a je to zdravotnictví. Každý, kdo byl někde v zahraničí a musel nejprve zaplatit, aby následně dostal lékařskou péči, tak ví, o čem to je,“ zdůrazňovala Maláčová.

Zlobila se, že sociální demokraté dnes čelí nařčení, že raději zaprodají vlastní zemi, než aby vydali desítky miliard na obranu.

„Nemusím opakovat to, že sociální demokracie chce kvalitní a schopnou armádu, ale nemá to jít na úkor pacientů a důchodců,“ dštila Maláčová na vládu oheň a síru. Zdůraznila, že pokud nebude česká společnost soudržná, pokud se lidé budou bát, že nebudou mít kde bydlet, pak Česko nezachrání ani případných 11 procent HDP vydaných na obranu.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dal své stranické šéfce za pravdu a upozornil, že ceny bydlení za posledních 10 let významně vzrostly. Trval na tom, že pro sociální demokraty musí být bydlení tématem číslo 1. Češi se podle něj mohou inspirovat v německé spolkové zemi Sasko či ve Vídni. Při pohledu na současnou vládu má prý osobně pocit, že bydlení pro ni rozhodně prioritou není.

Po Martinovi Netolickém dostal slovo Martin Pecina, dnes podnikatel, jinak také bývalý ministr vnitra. „U Green Dealu všichni doufáme, že umře,“ konstatoval Pecina.

Za velký problém považoval ceny plynu. Česko se podle něj tváří, že nám nevoní plyn z Ruska, ale vedle toho ani plyn z Íránu a teď se může Donald Trump rozzlobit natolik, že už ani on do EU nepošle plyn. „Ta situace s plynem se zase zhorší, pokud se nezačneme chovat jako rozumní lidé a nebudeme si vytvářet nepřátele po celém světě,“ podotkl Pecina.

Poznamenal, že by bylo možné regulovat i prodej elektřiny v Česku. „Tak, aby všichni výrobci měli přiměřený zisk,“ zdůraznil Pecina. „Při tom, že jsme jedni z největších vývozců elektrické energie a zároveň máme jednu z nejvyšších ceně elektrické energie, tak to je lumpárna, na které si někdo mastí kapsy. Je to nehorázné a není pro to důvod,“ řekl.

Po Pecinovi si vzal slovo odborářský ekonom Martin Fassmann a zdůraznil, že je třeba narovnat daňové prostředí v Česku. „To je prostě nemožné, jak někdo nakládá s našimi příjmy. Řekl bych, že někdy ve prospěch velmi prapodivných subjektů,“ zlobil se Fassmann. „Důležité je, aby se ve veřejném prostoru opět objevilo slovo solidarita. Sociální demokraté ji dlouho prosazovali, ale pak ji v zájmu nejrůznějších zájmových bažin opustili. A já si můžu jen přát, aby se k tomuto pojmu rychle vrátili,“ prohlásil Fassmann. A sklidil potlesk.

Lubomír Zaorálek by rád ukradl Donaldu Trumpovi revoluci

O slovo se přihlásil také 1. místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek. Jako bývalý ministr zahraničí promluvil o mezinárodní situaci. Podle něj je teď půl roku před volbami doba, kdy mají sociální demokraté vstoupit do politické arény a zvednout zásadní témata tak, aby opět politici sociální demokraté mohli směřovat politiku Česku.

Svou pozornost obrátil ke Spojeným státům.

„V Americe se teď odehrává revoluce. A víte, čím se vyznačují revoluce? Že ani sami revolucionáři často neví, kam to povede. Myslím si, že ani Donald Trump neví, jak to povede. Ale když už se rozhlédl hodit kostkami a jednat na Ukrajině, tak bychom mu v tom neměli házet klacky pod nohy. A co je dobré s revolucemi udělat? Ukrást mu ji! Zmocnit se jí! Kdybychom měli schopnou evropskou diplomacii, tak my mu tu revoluci ukradneme. Ale my jsme od začátku sledovali anglosaskou politiku, že budeme podporovat Ukrajinu tak dlouho, než se Rusko rozpadne. Ale co když byla tato strategie od začátku chybná. … A my nic. My v této krizi nevytváříme vlastní politiku,“ zuřil Zaorálek.

Nakonec zdůraznil, že EU, a v rámci EU i Česko, si musí říct co chce, a podle toho, jak se domluví, na to pak vydávat i prostředky. Ale podle Zaorálka to nelze dělat obráceně. Nelze zapojovat vůz před koně. A přesně to podle Zaorálka vláda Petra Fialy dělá.

Maláčová nastoupila do drsného závěru: Nesmíme akceptovat tuhle lež!

Programovou konferenci ČSSD uzavřela předsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová. Vyhlásila sedm programových jistot sociální demokracie. Programových jistot, které jsou podle ní zaměřeny ve prospěch občanů.

„Pod tlakem toho, že nás tady údajně někdo ohrožuje, tak je třeba škrtat sociální výdaje. Dokonce jeden poslanec ODS tvrdí, že český sociální stát je přebujelý. A já vám tady říkám, že to není pravda. Je to ten největší nesmysl a my tyhle lži nesmíme akceptovat,“ zesilovala hlas Maláčová.

Prioritou je podle ní v prvním bodu myšlenka „aspoň litr na den“. Jinými slovy, aby se lidé, kteří poctivě pracují, nemuseli mít strach o své bytí. Mají se uživit. „Na růst mezd musí tlačit stát. SOCDEM musí na růst mezd tlačit přes stát. Náš cíl je jasný. My do tří let chceme dohnat Polsko. Protože, dámy a pánové, nás kvůli počínání této vlády předehnalo i Polsko,“ rozčilovala se Maláčová.

Volala po rychlém zvýšení minimální mzdy třikrát po sobě. Aby si kuchařky polepšili o 6 tisíc, sanitáři v nemocnicích ještě o víc, aby nikdo, kdo poctivě pracuje, nemusel žádat o sociální dávky.

Vedle toho hodlá Maláčová prosazovat nižší daně pro zaměstnance. „Tahle vláda slibovala, že zaměstnancům daně sníží. Neudělala to. Udělala pravý opak. Zvýšila jim skoro všechno. Chceme jim snížit daně o tisíc korun, aby to ročně bylo 12 tisíc korun. Všichni zaměstnanci si polepší a nejlepší dopad to bude mít na ty nízkopříjmové,“ zdůrazňovala.

„Děti jsou ta nejlepší investice. My nechceme, aby dítě přišlo o možnosti, které mají ostatní děti, jen proto, že jeho rodiče nejsou tak majetní. My chceme těmto dětem poskytnout až deset tisíc. … Tomuto opatření pracovně říkáme táborák. A je to opatření, které míří na aktivní rodiny s dětmi,“ pravila Maláčová.

Na čtvrtém místě zdůraznila podporu rodiny v konkrétní podobě podpory maminkám vychovávajícím děti. Za každé vychované dítě půjdou o rok dříve do důchodu. Předpokladem samozřejmě je, že nejprve snížíme tu ostudnou hranici věku odchodu do důchodu na 65 let. … My to na konci tohoto roku, po volbách, vrátíme na 65 let.

Na pátém místě zopakovala programový bod SOCDEM - Bydlení je naše zbrojení.

„Každý rok chceme postavit 20 tisíc bytů. Je to jedno procento HDP. Chceme zdanit cizince, pokud zde budou kupovat investiční byty a chceme zavést sektorovou daň,“ popisovala některé z cest, kde na tento plán sociální demokraté vezmou.

Na 6. místě zmínila zestátnění ČEZu a regulaci ceny elektřiny tak, jak byly regulovány do roku 2007. České domácnosti a firmy mají elektřinu získat za výrobní náklady a přiměřený zisk.

Na 7. místě zmínila zrychlení růstu důchodů.

Tato vláda podle Maláčové osekala důchodcům důchody, „ale teď se tady kvůli zbrojení hází desítkami a stovkami miliard. My si nemyslíme, že by se naši rodiče měli uskromnit. Jsou to lidé, kteří budovali tuto zemi,“ rozohnila se Maláčová. „Pokud člověk celý život pracoval a odváděl peníze do systému, tak má mít nárok prožívat důchodový věk v klidu. Proto chceme zavést třináctý důchod. Před Vánocemi každému seniorovi chceme dát deset tisíc korun. Je to vlastně kompenzace toho, co jim Fialova vláda vzala,“ zdůrazňovala předsedkyně SOCDEM.

Těchto sedm priorit podle Maláčové ukazuje, že sociálním demokratům skutečně jde o lidi.

