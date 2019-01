Sociální demokraté diskutovali na Facebooku kvůli našemu článku. Žumpa! Slušný člověk PL nečte, takto promluvil lídr ČSSD v Praze a učitel genderových studií a Jiří Zimola…?

Týká se materiálu, který naše redakce nedávno zveřejnila, obsahujícího tajnou nahrávku zachycující nelichotivá slova tajemníka strany Michala Kuciána na adresu Jiřího Zimoly. Kucián na nahrávce o Zimolovi mluví jako o „praseti“ a „lidské svini“ na půdě konference ČSSD.

Někteří sociální demokraté na únik kompromitující nahrávky reagovali a v dopise adresovaném předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi a taktéž všem místopředsedům požadovali, aby byl Kuciánovi u ČSSD okamžitě ukončen pracovní poměr a rovněž i členství ve straně.

Místní organizace v Týně nad Vltavou, která výzvu iniciovala, však údajně na svou výzvu nedostala od čelných představitelů partaje dosud žádnou odpověď.

9. ledna pak předseda místní organizace ČSSD v Týně nad Vltavou a člen krajského výkonného výboru strany v Jihočeském kraji David Slepička umístil na svou facebookovou stránku informaci o tom, že měli tajemníci ČSSD v Praze dostat údajně zákaz svým členům výzvu rozesílat. Z těchto důvodů prý Slepička výzvu nasdílel alespoň na svém facebookovém profilu. V příspěvku rovněž vyzývá k tomu, aby sociální demokraté posílali žádosti o prošetření na ústřední kontrolní komisi ČSSD.

U Slepičkova příspěvku se rozjela diskuse, do které zasáhl i lídr sociální demokracie v Praze Petr Pavlík. Pavlík je akademik a vyučující na katedře genderových studií na fakultě humanitních studií.

„Než začnete šířit podobné nesmysly na Facebooku, měl byste si ověřit, že vás někdo nevodí za nos. Žádný takový zákaz v Praze není, a kdo to tvrdí, bohapustě lže,“ napsal do diskuse Pavlík.

„Takže vy ani nikdo jiný jste ten příkaz tajemníkům o nerozesílání nedal? To si to asi tedy vymysleli sami? Proč tedy e-mail, který jsem rozesílal členům přes okresní sekretariáty již před Vánoci, do dneška nedostali řadoví členové. Pak kdo tady lže,“ kontruje Pavlíkovi na Facebooku Slepička.

„Žádný takový příkaz neexistuje. Nevím, proč vám někdo říká, že to nedostal, ale dokážu si představit, kdo si to vymýšlí. Od tajemnic to mít nemůžete. Že by osoba, co jí bylo ukončeno členství?“ spekuluje dále Pavlík.

„Netuším, koho máte na mysli, já si dokážu naopak představit, jak to asi musí vypadat v pražské organizaci. Zeptám se vás ale na pointu příspěvku. Vy jako předseda pražské soc. demokracie schvalujete vyjadřování ústředního tajemníka na adresu jiného člena, nebo neschvalujete?“ nenechává se odbýt Slepička.

„Podobné vyjadřování schvalovat dost dobře nelze, ale na druhou stranu na uzavřené schůzi má každý právo očekávat, že ho nikdo nebude nahrávat (což je mimochodem trestné) a vynášet do žumpy Parlamentních listů. A samozřejmě každý má právo si o JZ myslet své. Je výmluvné, že vám vadí to vyjadřování, ale už ne trestné chování a porušování práv jiných,“ reaguje Pavlík.

„Jako předseda KVV vím, že žádný zákaz není a pan Slepička se nechal od někoho opít rohlíkem,“ dodává lídr pražské ČSSD Pavlík.

„Tak proč ten e-mail nerozeslali?“ nenechá se odbýt Slepička.

„To nevím, ale na druhou stranu, proč by ho měli rozesílat? Vy jste snad nadřízený orgán? Takže není ničí povinnost něco takového rozesílat. Možná se přiklonili k tomu, že nebudou rozesílat výzvy založené na žumpě Parlamentních listů a vycházející z protiprávně pořízených nahrávek. Slušný člověk PL nečte. Navíc je vaše výzva adresovaná předsednictvu. Kdyby byla adresovaná mně, předložil bych to k rozhodnutí KVV, ale obecně soudím, že kdybychom měli rozesílat každou výzvu, kterou si to které MO vymyslí, tak by nám členové nepoděkovali. Většina našich členů má navíc na JZ na základě jeho aktivit a podrazáckého chování stejný názor, ač ho nevyjadřuje takto jadrně,“ odpovídá Pavlík.

Následně ovšem do diskuse promluví sám Zimola. „Petře, nebudu se zaštiťovat nějakou většinou, ale řeknu ti sám za sebe, že jste (současné vedení pražské ČSSD) důvodem úpadku ČSSD. Jde vám jenom o vlastní koryta, ty ses nechal upíchnout na MŠMT, a máte ještě tu drzost někoho nazývat podrazákem? A pokud se stane běžnou normou, že se budeme častovat výrazy, které použil váš vazal Kucián, určitě ti dokážu jadrně říct, co si o tobě myslím! Také já očekávám stanovisko vedení ČSSD, co je ve straně ještě povoleno a jak se k sobě ‚přátelé‘ mají chovat,“ připsal Jiří Zimola do diskusního vlákna.

„Jirko, čím to, že vidíš třísku v oku bližního svého a nevidíš trám v tom vlastním? Je k smíchu, když o korytech mluví člověk, který se nejprve nechal upíchnout na VŠ na práci, pro kterou nemá nejmenší kvalifikaci, a s platem, který byl dvojnásobný oproti profesorům, a poté kvůli 40 tisícům měsíčně podrazí úspěšného místostarostu, který navíc vyhrál volby v Nové Bystřici, zatímco tebe voliči vykroužkovali ze čtvrtého na šesté místo (tím už se moc nechlubíš, co?). A vedle toho jsi se ještě chtěl nechat najmenovat do dozorčí rady Budvaru. Na rozdíl od tebe já pro svou pozici kvalifikaci mám a už jsem ji vykonával. Že ti to tenkrát nevadilo? Pokud jde o ty výrazy, napsal jsem jasně, že je neschvaluji, ale že chápu názor mnoha lidí, které jsi hluboce zklamal. Deset měsíců jsi jako první místopředseda pro ČSSD nedělal nic, vůbec nic, kromě vlastní sebepropagace a spojování se s budoucími kandidáty za SPD v Praze. A pak jsi to složil s tvrzením, že ti někdo bránil něco dělat? Chucpe,“ reaguje na Zimolu Pavlík.

Do věci se následně vložila i bývalá vlivná pražská sociální demokratka Marcela Dudková, která byla nedávno ze strany „odejita“.

„Přítel Pavlík, který se na rozdíl od tebe nemůže zaštítit přízviskem ‚úspěšný‘, by se naopak mohl opřít o přízvisko ‚hrobař ČSSD v Praze‘. Navíc mu k jeho funkci chybí nejen znalost stanov ČSSD, ale též řádů pro dané konference. Tam je jasně dáno, že se z každé pořizuje zvukový záznam. Ve finále buďme rádi, že za svou loajalitu dostal jen místo náměstka, dovedeš si představit, že by dostal třeba primáře???“ napsala Marcela Dudková.

