Sociolog: Kalousek pomáhal chudším rodinám, Babiš i Fiala spíš těm bohatým

Miroslav Kalousek v roli ministra financí v Nečasově vládě zavedl vyšší slevy na daních pro rodiny s dětmi. Chudé rodiny tudíž měly více peněz. Podle Prokopa za zhoršení situace může Andrej Babiš ruku v ruce se Zbyňkem Stanjurou, kteří daňový mix nastavili špatně. A to tím, že daňový poplatník nemá možnost vyčerpat celou slevu na poplatníka a nízké slevy na děti pro pracující.

„Daňové změny z posledních pěti let odebraly z rozpočtu hodně peněz a nepomohly těm, kteří mají příjmy do 30 tisíc a pomoc potřebují nejvíce. Ti, co dnes mají jedno dítě a mají plat do 34 tisíc, tak platí vyšší daně než v daňovém systému z let 2008 a 2009 od Miroslava Kalouska, pokud bychom jen valorizovali základní slevy,“ řekl Prokop v rozhovoru pro CNN Prima News.

Vláda Andreje Babiše a vláda Petra Fialy zasáhly do daňového systému tak, že pomohly spíše vysokopříjmovým rodinám. Chudí tak platí poměrově vyšší daně. Jako hlavní důvod Prokop uvedl zrušení superhrubé mzdy, kterou hnutí ANO, ODS a SPD v roce 2021 zrušily úplně, čímž nastavily systém, kdy chudí platí proporcionálně víc než bohatí.

„Zaměstnanci se mzdou kolem 40 tisíc vydělali daňovými změnami posledních let v průměru okolo 2000 korun. Ti se 100 tisíci až okolo 7000 korun a vlastně vydělali na daňových změnách víc, než o co je poškodila inflace. Hůř jsou na tom lidi, kteří berou do 25 tisíc korun měsíčně nebo ti s částečnými úvazky,“ uvedl Prokop.

Také působí to, že rodiny slevu na poplatníka nemohou vyčerpat celou. „Je třeba říct, že sleva na poplatníka a na první dítě je skutečně výrazně nižší, než jaká by byla, kdyby se z roku 2009 zvyšovala podle růstu mezd. A pro nízkopříjmové zaměstnance je to nepříznivé – tratí na tom mnohem více, než jim přineslo snížení sazby daně se zrušením superhrubé mzdy,“ vysvětlil Prokop. A dodal, že problémem také je, že se sice zvyšovala daňová sleva na druhé a třetí dítě, ale nezvyšovala se sleva na první dítě. A rodin s jedním dítětem je velké množství. Prokop uvedl pro příklad samoživitelky s jedním dítětem.

„Vláda sice valorizuje slevu na druhé a třetí dítě, ale je spousta rodin, které mají jen jedno dítě, samoživitelky mají jen jedno dítě a ty si navíc logicky nemohou ani uplatnit slevu na nepracujícího manžela nebo manželku. Kdyby se sleva na první dítě valorizovala podle inflace, měla by být zhruba 19 tisíc korun, ale je pouze 15 tisíc. Za Kalouska byla 10 tisíc. Reálná hodnota slevy na první dítě je tak nižší než v roce 2008,“ dodává Prokop. A že nejde úplně říct, že by se rodiny s dětmi za éry Miroslava Kalouska měly lépe i kvůli dalším daňovým změnám, ale prokazatelně si, podle něj, „od chudých bral méně než dnes,“ řekl Prokop.

Řešení se nabízí samo. Opravit tyto nedostatky v daňovém systému a řešit více míst ve školkách a pracovat na řešení drahého bydlení.

Lidovci, kteří se ve vládě Petra Fialy stavějí do role strany se sociálním svědomím, předestřeli jednání pro rozpočet na příští rok. Chtějí tlačit, aby se zvýšila sleva na děti, ale také aby rodiny s dětmi platily menší sociální odvody. Což by logicky znamenalo, že bezdětní budou platit vyšší sociální odvody. Proti tomu se vehementně staví nejsilnější koaliční strana ODS.

