Šojdrová s Rozumkem hledali v Řecku sirotky. Mise byla úspěšná, teď prý půjdou za Babišem

Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) tento týden v Řecku hledala syrské sirotky a jednala přímo s řeckými úřady o možnosti jejich přijímání. Svou misi vidí úspěšně, za premiérem Andrejem Babišem míří se zprávou, že řecké úřady jsou připraveny spolupracovat a v Česku jsou zase rodiny, které by se sirotků ujaly, informovaly Lidové noviny.

Šojdrová, která je iniciátorkou přijetí sirotků již kontaktovala jak českého premiéra, tak ministra vnitra Jana Hamáčka, do jehož kompetence spadají urpchlíci. „Pana premiéra jsem o schůzku požádala, čekám na jeho odpověď. Jiné informace od něj nemám a nechci předvídat,“ uvedla Šojdrová pro LN.

Europoslanyně v Řecku jednala se zástupci tamního ministerstva vnitra i Mezinárodní organizace pro migraci. S vytipováním nezletilých migrantů bez rodičů jsou přetížené řecké úřady Česku ochotny pomoci.

Šojdrovou doprovázeli zástupci české ambasády i Martin Rozumek, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům, který přiblížil, jak to v tamních centrech pro děti vypadá. „Navštívili jsme centrum pro děti bez doprovodu v Aténách, které je zcela zaplněné. Pro ně je důležité každé dítě, kterého se někdo ujme,“ uvedl a dodal, že se tím uvolní místo ostatním nezletilcům, kteří žijí dočasně v policejních celách nebo na ulici, protože jim řecké úřady nemohou nabídnout důstojné ubytování.

V Řecku žije 3300 nezletilců bez doprovodu dospělých, ukazují údaje Dětského fondu OSN (UNICEF). Z toho je jen 1200 umístěno v táborech nebo speciálních bytech, zbytek žije v nouzových podmínkách – nejčastěji právě na ulici nebo v hotelových pokojích. Převážně jde o chlapce starší čtrnácti let, nezletilci pocházejí většinou z Pákistánu a Afghánistánu, každý osmý je ze Sýrie.

V případě, že by Česko na přemístění dětských migrantů nakonec kývlo, musela by vláda nejprve spustit zvláštní program. V rámci něj by si Česko mohlo samo stanovit například věkové kritérium. Těžko odhadovat, jestli tyto argumenty Šojdrové zaberou. Premiér Babiš ani Hamáček včera na zaslané dotazy LN nereagovali. Sám premiér se však v minulosti k iniciativě europoslankyně Šojdrové stavěl velmi skepticky.

I kdyby Česko zvláštní program spustilo, o osudu vytipovaných dětí by nejprve musela rozhodnout řecká prokuratura, která nad nimi vykonává opatrovnictví. Ta musí podle pravidel EU posuzovat nejlepší zájem dítěte. „Dostatečným argumentem by pro řecké úřady měly být české rodiny, které jsou připraveny se nezletilců z řad migrantů ujmout,“ věří Rozumek a dodává, že takových rodin už se přihlásily desítky.

autor: nab