Sorosův obývák odhalen. „Podělám se smíchy,“ znělo v USA

Viralem týdne se stala fotoreportáž The New Yorker, která představila newyorské celebrity, a to včetně potentátů Demokratické strany, v jejich „přirozeném“ prostředí – tedy v obývácích, jež podle autorky Naomi Fry „nesou tíhu reprezentace toho, kdo jejich obyvatelé skutečně jsou“. Jenže některé snímky vyvolaly bouři posměchu, zejména mezi konzervativci, kteří v nich viděli dokonalou ukázku pokrytecké estetiky demokratů.

Konzervativci představili hvězdnou sestavu z Demokratické strany. První na ráně byl Alex Soros, syn Georga Sorose a dědic jeho miliard. Ten na snímku drží za ruku svou snoubenku Humu Abedinovou, bývalou asistentku Hillary Clintonové, v minimalistickém bytě s panoramatickým výhledem na Manhattan. Tedy na adrese, kde cena nemovitostí dosahuje vesmírných výšin. Zajímavostí je, že na konci roku 2023 navštívil Alex Soros Pražský hrad, kde rokoval s prezidentem Petrem Pavlem o pokračování sorosovské činnosti v Praze.

Obzvláštní pozornost si vysloužil aktivista a moderátor MSNBC Al Sharpton. Ten na snímku svého obýváku pózoval před portrétem… sebe sama. „Samozřejmě že Al Sharpton má na zdi obraz sebe samého,“ glosoval Sharptonovu sebestřednost republikánský stratég Steve Guest.

Of course Al Sharpton has a photo of just himself hanging on his wall. https://t.co/w6DkjP40gv pic.twitter.com/sVfO3RGlA4 — Steve Guest (@SteveGuest) May 5, 2025

Galerii pokrytců z Demokratické strany pak doplňovaly kongresmanka za demokraty Alexandria Ocasio-Cortezová a nevlastní dcera Kamaly Harrisové Ella Emhoffová.

„Dámy a pánové, Demokratická strana,“ napsal účet ComfortablySmug s fotkami výše zmíněných.

Lades and gentlemen, the Democrat party pic.twitter.com/LyaXAM3NxY — Comfortably Smug (@ComfortablySmug) May 5, 2025

„Tak mi znovu vyprávějte o tom ‚boji proti oligarchii‘,“ dodal politický stratég Matt Schuck s odkazem na Sorosův luxusní příbytek.

Tell me again about that whole "Fighting Oligarchy" tour. https://t.co/Obl2ZX3hw0 — Matt Schuck (@MattSchuckDC) May 5, 2025

Stephen L. Miller z The Spectator se neubránil: „No jistě, pojďme si promluvit o oligarchii.“

Sure let's have that oligarchy conversation. https://t.co/R4qebdyK6d — Stephen L. Miller (@redsteeze) May 5, 2025

Investigativní novinář Chuck Ross to shrnul jediným: „Lmao.“ Což volně přeloženo znamená „podělám se smíchy“.

To vše ve stínu kampaně Demokratické strany, která „bojuje proti oligarchii“.

Senátor Bernie Sanders a poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová (obě ikony „demokratického socialismu“) byli před dvěma týdny spatřeni, jak nastupují do soukromého tryskáče Bombardier Challenger (cena pronájmu: až 15 000 dolarů za hodinu). Letěli mezi zastávkami své „Fighting Oligarchy“ tour po západním pobřeží USA. Boj proti oligarchii se přece nejlépe vede z tryskáče, který stojí v přepočtu bezmála 400 tisíc na den.

Letoun s bojovníky proti oligarchii přistál v Sacramentu po předchozích zastávkách v Salt Lake City a Boise, kde pár marketingových socialistů pořádal mítinky.

Fotografie a záběry z letiště, exkluzivně získané Fox News, ukazují Sanderse a Ocasio-Cortezovou, jak vystupují z luxusního stroje.

„To je přece normální způsob, jak cestovat, když bojujete proti moci miliardářů, ne?“ ptají se sarkasticky kritici.

Demokratičtí lídři sice hlasitě kážou o rovnosti a boji proti bohatým, ale jejich vlastní image – ať už jde o drahé byty, soukromé lety nebo autoportréty na zdech – vypráví jiný příběh. A konzervativní internet se baví jako nikdy předtím.

