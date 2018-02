Soud poslal do vazby řidiče prvního kamionu s migranty

Okresní soud v Tachově dnes poslal do vazby řidiče a spolujezdce z kamionu s migranty, který zadržela v pátek policie na Plzeňsku. ČTK to potvrdil zdroj od soudu. Jednání trvalo několik hodin, protáhlo se mimo jiné kvůli tlumočení pro oba zadržené. Dva kamiony, ve kterých nelegálně cestovalo 35 cizinců, zadrželi policisté v pátek večer na dálnici D5 u Ostrova u Stříbra na Tachovsku a za Plzní nedaleko obce Šlovice ve směru na Rozvadov.

O uvalení vazby na řidiče a spolujezdce z druhého kamionu právě začal rozhodovat Okresní soud Plzeň-jih. Migranti byli už v neděli přemístěni do zařízení pro uprchlíky v Bělé–Jezové.

Kamiony směřovaly k přechodu do Německa. Policisté zadrželi řidiče a jejich spolujezdce (ve věku 26 let, 26 let, 29 let a 37 let). Všichni jsou cizinci a jsou obviněni z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Mezi 35 migranty bylo 11 dětí. Policie zjišťuje, zda by v rámci dublinského systému a jeho nařízení bylo možné jejich navrácení do příslušného státu, kde je cizinec žadatelem o azyl. Další možností je postup podle readmisní dohody se Slovenskou republikou, odkud kamiony přijely do České republiky.

autor: nab