Soudce: S H-Systemem to bylo jinak. Roli hrál i Miroslav Šlouf. A Livia Klausová...

Od úterka Českem rezonuje nejnovější vývoj kauzy firmy H- System. Nejvyšší soud vydal rozhodnutí, že obyvatelé domů, které se před dvaceti lety začaly stavět v rámci developerského projektu Petra Smetky, se mají z domů, které si po krachu firmy dostavěli z vlastních peněz, do měsíce vystěhovat. Soudce Kamil Kydalka, který zná případ důvěrněji než kdokoliv jiný, ale vzkazuje: Není to nic překvapivého, už roky bylo jasné, že kauza směřuje přesně k tomu.

Kamil Kydalka připomíná, že kauzu na pražském městském soudě soudil už od roku 2001, kdy se k soudu dostala. První rozsudek byl vydán v únoru 2004. Odsouzen byl zakladatel firmy H-System Petr Smetka, který dostal za podvod dvanáct let (maximální možný trest), který celý odseděl. Spolu s ním ale byli odsouzeni i pánové Král a Středa, kteří založili družstvo Svatopluk. Do něj byly z H-Systemu vyvedeny rozestavěné domy, které si následně členové družstva za své peníze dostavovali. Takový postup byl však shledán jako poškozování věřitele a oba za něj dostali podmíněné tresty.

Kydalka připomíná, že už tehdy byli nejen obžalovaní, ale všichni členové družstva upozorňováni, že jejich domy by měly být součástí konkurzní podstaty společnosti H-System, a pokud je obývají, může se stát, že je budou muset uhradit znovu, protože způsob, jakým se ke svým rozestavěným domům přes družstvo Svatopluk dostali, byl možná pochopitelný, ale právně neobhajitelný.

Soudce Kydalka si prý dodnes vzpomíná, jak se při soudním líčení ptal obyvatelů domů, vystupujících jako poškození, zda alespoň spolupracují se správcem konkurzní podstaty H-Systemu na nalezení nějakého schůdného řešení. Dozvěděl se, že nikoliv.

Vše navíc ještě více zamotali zakladatelé družstva, kteří založili další družstvo jménem Horoměřice, na které část nemovitostí převedli, a pak založili ještě družstvo jménem Merkur. Tím vznikly v celé kauze ještě větší zmatky.

„Již v roce 2008 rozhodl občanskoprávní soud o tom, že pozemky i stavby na nich patří úpadci, tedy společnosti H-System, a. s. SBD Svatopluk nemělo od tohoto rozhodnutí žádné oprávnění s nemovitostmi dále nakládat,“ připomíná soudce Kydalka. Přinejmenším od té chvíle podle něj mohli majitelé domů tušit, že jednou může být jejich vlastnictví zpochybněno a může se stát, že o jejich domy projeví zájem konkurzní správce H-Systemu.

„Jistě, je mi smutno z toho, že lidé byli poškozeni Smetkou a spol., následně i dalšími kroky v této věci,“ ujišťuje soudce Kydalka. To však podle něj nemění nic na tom, že právo je na straně správce konkurzní podstaty.

Kydalka se ještě pozastavil nad tím, jak vehementně do kauzy vstoupil prezident Zeman, který vyjádřil pochybnosti o kvalitě soudů. Soudce připomněl, že v kauze aktivně figuroval jistý Miroslav Šlouf, v té době již jeden z nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana, tehdy předsedy ČSSD. „Jeho dlouholetý přítel již zesnulý Miroslav Šlouf po celý rok 1996 (pokud si pamatuji dobře) docházel do H-Systemu a měsíc co měsíc odnášel 24 tisíc korun. Osm tisíc pro sebe a dalších 16 tisíc pro další dva muže, ke kterým tehdy pan Šlouf jako svědek uvedl, že jeden je snad jeho soused a druhý že je snad z Lidového domu,“ dodal Kydalka.

A nebylo to prý jediné „politické krytí“, které měl v devadesátých letech Petr Smetka, později odsouzený podvodník. Soudce Kydalka připomněl společnost 1. národní, a. s., kterou s ním zakládala paní Livia Klausová, v té době manželka předsedy vlády. Jak soudce zjistil, ve společnosti zmizelo a následně se vypařilo 300 milionů korun. „Měla to být banka, ale nedostala licenci,“ dodal Kydalka k jejich podnikatelskému záměru. Od klientů H-Systemu Smetka vybral další miliardu korun, přičemž za ni nepostavil prakticky nic.

A jako perličku na závěr si nechal, že družstvo Svatopluk, do kterého byly nemovitosti z H-Systému vyváděny, bylo zakládáno za účasti samotného Petra Smetky.

Pro další podrobnosti podnikatelské historie Petra Smetky soudce Kydalka odkázal na svůj rozsudek z roku 2004, kde je rozepsána na více než sto stránkách. „Doporučuji pozorně přečíst. Byla to taková naše La Piovra,“ uzavírá své vzpomínání připomínkou seriálu o sicilské mafii, v Česku známém pod názvem Chobotnice.

