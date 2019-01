Soukup zrubal ODS a Okamurovi do očí vmetl slovo „nácek“. Foldyna vyděsí Hamáčka slovy o Německu

Hned v úvodu své Arény Soukup zmínil: „Dnešní vydání bude trochu jiné než ta ostatní.“ Vždy prý dbal na to, aby v jeho pořadu dostali prostor politici, kteří mají co říct. A za tu dobu, co moderuje, slyšel hlavně: „mělo by se“, a spoustu slibů. „Pojďme si to ukázat na jednom zářném příkladu, na ODS. Ty dneska oznámili, že nebudou chodit do mejch pořadů, což mě teda děsně mrzí, protože jsem prej ve střetu zájmů.“ Anketa Kdo je pro vás důvěryhodnější? Tomio Okamura 48% Jaromír Soukup 30% Proboha! Ani jeden 22% hlasovalo: 2803 lidí

Prý to chápe, když řekl, že bude mít to politické hnutí. „Ale já ho nemám. K tomu musíte mít nejdřív 1000 podpisů a musí vás zaregistrovat Ministerstvo vnitra, kde je Hamáček, takže kdoví, jak to dopadne,“ argumentoval moderátor. Pak se do ODS pustil, že nechtějí chodit k němu do pořadu, nechtějí Babiše, nechtějí do vlády, nechtějí přidávat peníze lidem, protože je to prý nebezpečné z pohledu státního rozpočtu. „Ví někdo, zatraceně, co voni chtějí?“ Řekl, že tento negativní program by pochopil u dvouletého dítěte, u teenagera možná, ale u Petra Fialy?

„Já si myslím, že Petr Fiala a jeho Melody Boys by se už mohli zbavit toho svýho období vzdoru,“ myslel si moderátor a dodal, že v tom není sám. „To je tak těžký potlačit své ego a začít něco dělat pro lidi?“ tázal se řečnicky a dodal, že tyto diskuzní pořady nedělá proto, že by neměl co dělat. „Podle mého se mají politici snažit domluvit a nabídnout nám řešení problému, a ne jen stále dokola říkat, co by se mělo a co se nepovedlo, anebo proč je všechno špatně,“ řekl Soukup a dodal, že pokud se ODS bojí bavit o tom, co se skutečně udělalo, tak on i občané už se podle toho nějak zařídí. Fotogalerie: - Anděl proti démonům

Načež uvítal své hosty: Tomia Okamuru za SPD, Petra Třešňáka za Piráty, Jaroslava Foldynu za ČSSD a ministryni průmyslu a obchody Martu Novákovou za ANO. Soukup nejdříve vyzvídal, zda Nováková neví, jestli má z vlády odejít ministr školství Robert Plaga a zda ho má nahradit bývalý primátor Brna Petr Vokřál. Ministryně řekla, že o takových věcech nerozhoduje ona a nic o nich neví. Tomio Okamura to ještě doplnil, že ačkoliv Plagovi zazlívá inkluzi, jsou zde horší ministři – jako Dan Ťok, který neumí opravovat dálnice, nebo Tomáš Petříček, který schválil pakt o přijímání uprchlíků.

A Soukup zmínil i bod, který se Okamura snažil protlačit ve Sněmovně. „Mám jenom takovou technickou. Jak jsem hledal na zpravodajských serverech, tak jsem našel, nevím, jak to bylo, že prej jste nácek, říkal Kalousek. Je to pravda?“ vyzvídal moderátor. Okamura otázku pochválil a vysvětlil, že po vzoru Polska vzneslo SPD otázku reparací a začal odříkávat čísla a obvinil vládu, že téma nechce řešit. „Kalousek na to řekl, že jsme prý náckové, protože chceme, aby Německo vyplatilo České republice dlužné peníze,“ prohlásil Okamura do potlesku svých příznivců. „Já musím říct, že jsem myslel, že o vás, pane předsedo, vím skoro všechno, vídáme se tady docela často, ale že chcete válečný reperace jsem nevěděl. A taky jsem nevěděl, že jste nácek,“ řekl na to Soukup. Okamura doplnil, že když to řekne Kalousek, tak mu to ještě pomůže. „Pojďme na vážnější notu,“ opustil raději téma moderátor.

Na Německo přišla řeč, když se Soukup zeptal Jaroslava Foldyny na smlouvu mezi Francií a Německem, kterou nedávno podepsala Angela Merkelová a Emmanuel Macron. Foldyna toto spojení popsal jako „Frankoněmecko“ a prý tím dávají najevo, že chtějí vládnout. „On už Napoleon a potom i Adolf Hitler chtěli vládnout celé Evropě. Já tedy nechci srovnávat paní Merkelovou s Adolfem Hitlerem, to bych si nedovolil, prosím vás,“ začal Foldyna, zatímco se z publika ozval smích. „Nacistické Německo a současné Německo jsou nebe a dudy, ale určité myšlenky Německa, té velké říše, která se chce spojit s tou další velkou říší, jako byla Napoleonova Francie, tak ta tady je,“ myslí si poslanec ČSSD. Podle něj je to motivace, abychom hledali možnosti spolupráce, například s V4, Rakouskem nebo balkánskými státy, abychom vytvořili protiváhu. „Pan Macron má ve své zemi nehorázný nepořádek a to, co tam předvádí, že střílejí do hlavy hasiče gumovým projektilem, ale ty tisíce migrantů, co tam přelézají ploty, na ty nikdo nestřílel, tak to si myslím, že je velmi diskutabilní,“ dodal Foldyna.

