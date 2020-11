Spacáky v ČT? Mnozí obrátili, došlo jim, co to je za šmejdy, šokuje Štěpánek

reklama

„Dnes, v letech, kdy už se pomalu blížím do důchodu, přece jenom o tom světě vím o něco víc, než jsem věděl před 20-25 lety, dejme tomu v polovině 90. let. A je pravdou, že tehdy jsem byl vítaným spolupracovníkem Mladé fronty Dnes, nebo do Lidových novin jsem psal politické komentáře nebo analýzy,“ vzpomínal mimo jiné v rozhovoru Štěpánek.

„A pak přišla společenská změna, že lidé takových názorů, jako mám já, začali být tak trošku vytěsňovaní z veřejného rozpočtu – že něco napíšeš a oni ti to nezveřejní. A já, protože na tom nejsem finančně závislý, nemám potřebu se nikde vnucovat. Proto jsem si v klidu přešel na internet a píšu si tam. Můj domovský internetový deník, kde píšu nejčastěji, je Neviditelný pes,“ poznamenal Štěpánek. „Ta změna je v tom, že tady nastalo, že někteří lidé jsou vytěsňovaní ze společnosti...“ dodal.

Psali jsme: Zkušený radní naložil pojízdné demonstraci z Kavčích hor: Liberálfašouni! Není důvod tento váš paskvil platit!

Následně hovořil například o Britských listech. Anketa Kdo byl lepší ministr zdravotnictví? Roman Prymula 80% Jan Blatný 20% hlasovalo: 6081 lidí

„Když Britské listy začínaly, tak od začátku tam byl Jan Čulík. Strašně pilný člověk to byl, a originální, který také začínal na Neviditelném psu. Ale pozor, Britské listy v dřevních dobách byli tři lidé. Jednak tam byl Čulík jako středová osoba, pak tam byl Štěpán Kotrba jako ten levičák a pak tam byl Tomáš Pecina jako pravičák. A Britské listy byly tehdy otevřené všem názorům, takže tam jsem občas psal i já. To je dávno minulost. Britské listy jsou dnes ultralevicový plátek, o který bych si kolo neopřel,“ dodal.

„Čulík se podle mě zbláznil, do toho mně nic není. Moje první varování, co se týká Čulíka, přišlo při arbitráži TV Nova. Já jsem tehdy byl členem RRTV a děly se okolo toho věci... Tam se ještě nevědělo, jak to všechno dopadne. A tehdy byla mediální konference v Českém Krumlově a tam se lidé z médií a z politického světa i lidé z mediálních rad se tam setkávali a prodebatovali spoustu věcí. A moje první varování, že ten Čulík to vidí takhle, a nechce to vidět jinak, bylo tehdy, když jsme obědvali a já plus šéfka právního oddělení RRTV jsme mu tam říkali: Ale ono je to celé jinak, ten spor Železného, to není tak, jak to líčí tady naši novináři. To není tak jednoduchá věc. A on to nechtěl poslouchat,“ poznamenal.

„Novináři často dnes nehledají pravdu. Oni tu pravdu znají, tu svoji,“ dodal někdejší místopředseda RRTV.

Psali jsme: Řezníčka proplesknout! Jak to mluvil s dámou? Biden, prezident ČT a dalších médií. Petr Štěpánek tuší další podivnosti

Štěpánek v rozhovoru vzpomněl i na někdejší vzbouření na Kavčích horách v letech 2000 a 2001.

„Nás se to až tak netýkalo. Nás se týkalo to, co pouštěli na obrazovku. Ale to, co se dělo v těch barácích, to si vyžrala Rada ČT,“ dodal Štěpánek. „My jsme byli ten orgán, který se jediný nepodělal z těch redaktorů, a udělili jsme České televizi nejvyšší možnou pokutu dva miliony korun. Tam byl obrovský paradox, že to správné vysílání České televize nebyli vzbouřenci, ale to byla ta Jana Bobošíková, která tehdy se bez jakýchkoliv prostředků snažila coby ředitelka zpravodajství zajistit vysílání, ale ta snaha byla marná,“ poznamenal Štěpánek, že ona tehdy neměla lidi, nemělo to tu technickou úroveň.

„Kdežto to vysílání ze studií České televize vlastně bylo ilegální, protože to nebylo to autorizované. Piráti byli ti vzbouřenci,“ objasňoval Štěpánek.

„Málokdy se ti stane, že potkáš tolik lidí, kteří se ti po čase omlouvají za nějaký svůj názor. A co se týká toho vzbouření, tak v případě té rebelie České televize obrovské množství lidí se mně osobně i dalším lidem omluvilo za tehdejší své postoje, že podporovali ty vzbouřence. A až později jim došlo, co to je za šmejdy, jaká to byla levárna, a že poslední, o co šlo, byla nějaká svoboda slova. Šlo tam hlavně o politiku a o prachy. Česká televize byla vždy hlásnou troubou; za Havla té havlovské politiky, a dodnes bych řekl pravdy a lásky...“ uvedl.

„Dnes je to hlásná trouba TOP 09, budeme-li to vztahovat k dnešním poměrům. Ale ona je to režimní televize, nikoliv pro zdejší vládu – ale je to režimní televize ve smyslu pro Brusel,“ dodal Petr Štěpánek.

Psali jsme: Michal Kubal ke covidu: Vláda neměla nic. A pak přišel zlom. Babiš zcela změnil taktiku Jiří Paroubek: Další těžká chyba A. Babiše Maříková (SPD): Volný pohyb jen s covid pasem? Karel Januška: Návrat k totalitě?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.