Spisovatel Kuras napsal o Pavlu Novotném, že je případ pro psychiatra. De*il, kret*n, ho*no žid. Nakopal bych tě do pr*ele, přišlo mu za to v noci

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) před pár dny v rozhovoru pro server Info.cz prohlásil, že je v zájmu České republiky, aby zemřeli jak premiér Andrej Babiš (ANO), tak prezident Miloš Zeman.

„V zájmu České republiky je prostě, aby Babiš prostě zmizel, umřel prostě. A aby Zeman taky umřel, aby odešel do věčných lovišť a abych já byl poslanec,“ prohlásil doslova Novotný.

Později se bránil, že nikomu nepřál smrt, to by osobně považoval za odporné. „Je mi strašně líto, že to tak vyznělo,“ konstatoval pro CNN Prima News.

Na Novotného slova přesto reagoval spisovatel žijící střídavě ve Velké Británii a v České republice Ben Kuras.

„Sice jsem se mnohokrát zařekl, že českou politiku nebudu komentovat, protože jí nerozumím, a tento případ mně to mohutně potvrzuje. Ale budiž, poruším to znovu. Nedovedu si představit typ Pavla Novotného v politice žádného jiného státu, tedy s výjimkou možná nějaké Lidové republiky Unga-Bunga. Znám dobře jeho tátu jako vtipného a vystupováním noblesního pána, tak o to víc mně chápání tohoto fenoménu uniká. Jednu dobu jsem si myslel, že to je specifická, originální, dobře vymyšlená a dobře hraná role nějakého šaška z Commedie dell´arte, který schválně drmolí tak, aby mu z poloviny nebylo rozumět a z té druhé poloviny provokoval. Ale čím dál víc si myslím, že taková role by ke zvládnutí vyžadovala mnohem vyšší intelekt, který by alespoň občas tou rolí prosvítal, jako by spiklenecky pomrkával, hele tohle byl fór, neberte to vážně. Ten tam ale chybí. V poslední době se mně zdá, že se začal sám brát vážně, a tím se stává případem psychiatrickým,“ poznamenal Kuras v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Jenže tím to neskončilo. Pavel Novotný se rozhodl na slova Benjamina Kurase odpovědět. Neodpovídal však stejně klidně jako Kuras. Jak bývá jeho zvykem, opět sáhl k několika peprným výrazům.

„Shitové weby pro naprosté debily, kde publikujete poslední roky, jinak nečtu, ale plně respektuji Vaše právo se vyjádřit, stejně jako právo těch webů na svobodu slova, však i naprostá hovada a kreténi mají právo na svá média a autory, kteří jim je plní,“ začal.

Poté zdůraznil, že má za sebou povinně nařízené psychiatrické vyšetření a aniž by se prý chtěl chlubit vyšší svého IQ, konstatoval, že podle znalců z oboru je psychicky v pořádku. Jeho duševní zdraví prý bylo podrobeno zkoumání v Ústřední vojenské nemocnici.

Poté přešel do protiútoku.

„Hele, co z vás se stalo za DEBILA, to jsem čuměl já. Mám velice rád Vaši knihu Jak přežít padouchy. Vaše tvorba, v době, kdy jste jako spisovatel ještě za něco stál, byla poněkud nekonzistentní, ale psal jste slušně a Padouši jsou výteční. Moc zábavné. To je vše, co o Vás mohu pěkného říct. Stal se z Vás kretén takový, že jeden zírá. Rasistický pozér, xenofob, který to nejdřív dělal zřejmě, aby zaujal, ale pak se začal i přes přední postavení sice v podivné, ale pořád slušné židovské organizaci (přitom jste hovno žid, co si budeme, vy pozére, co to vždy pak začne žít) tahat s rasistickou, xenofobní chátrou nejhrubšího zrna. Z chlápka, co vtipně ironizoval komunisty a chytře jim nedával čuchnout, se stal čurák, co se v době nejhorší uprchlické krize nespokojil s běžným českým "mě to nevoní tohle teda", je to "cizí", ale znevažoval jejich víru, jako mor západní civilizace, vedl a dodnes vede o migraci tak ubohé řeči, že bych tě nakopal do prdele, tebe, který jsi sám byl uprchlík a Británie se na tebe taky mohla vysrat, ty "odmítači přijímání uprchlíků". Ničím jiným jsi nebyl,“ začal Novotný Kurasovi tykat.

Když Kuras dovolí, aby ho citovala ruská státní agentura Sputnik a řada dalších, podle Novotného velmi pochybných zdrojů, nemá se prý co ohánět svými psychiatrickými názory. Napřed by si měl zamést před vlastním prahem a nedržet se v jednom šiku s lidmi jako je poslanec z klubu SPD Jaroslav Foldyna.

„Šíříš nenávist, živíš nejodpornější lidské předsudky, vymetáš akce vyhlášených xenofobních zmrdů, což je to poslední místo, kde tě, pravda, ještě uznávají, nebo při průměrné inteligenci přítomných skutečně vynikáš, neb hlupák nejsi, ale tam by vynikalo i normální, dvanáctileté dítě. Ty šašku, já na tebe s tátou koukal loni na "Vlasteneckém setkání s Tomášem Vandasem", otec kroutil hlavou, on tě pořád měl někde v hlavě jako starého Benjamina (máme doma všechny tvoje knihy, tvoje proměna v xenofobní píču, které zjevně muselo přeskočit, je pro nás reálná) a já se ti smál, protože vím dlouho, co jsi za mátohu k politování. Jak je ta organizace pod tebou bez vlivu, peněz a dobré pověsti trapná, tak má v názvu židovská, to je člověku stydno za to,“ pokračoval v kanonádě Novotný.

Poté ještě označil Kurase za ubožáka, který už se opakuje a je schopen poskytnout rozhovor tak akorát Parlamentním listům.

„Jsi už dobrej jen na nasekání deseti odstavců Parlamentním listům, ale to jsi plnič ne obsahu, ale vaty od hoven a i tak si stačí dát tvé jméno do vyhledavače a prostou rešerší vidím, jak už se opakuješ, vaříš z vody, ale taková hovna nenávistná. Ty budeš mně říkat šašek z Comedie dell ´arte a něco o úsudku, jo? To se ozvalo to pravé. No jo, já si to šetřím, patří to k jinému tvému kamarádovi, ale poslouchaj, voni jsou to, čím, bych před dvaceti lety nevěřil, že se mohou nade vší pochybnost stát - koštětem,“ poznamenal Novotný s tím, že je mu vlastně Kurase líto.

