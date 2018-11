Spisovatel Topol: Jsem demokrat, ale Zemana zvolili hlupáci. Chce nás zavlíct do Ruska. Ale on tady už dlouho nebude...

„Myslím si, že máme velice špatnou hlavu státu, pana prezidenta Zemana, to se jako stalo, ale že ten tady dlouho nebude z různých důvodů a že se ta situace prostě jako zlepší. Můj pocit je, že žijeme v nějaký generační smyčce. V 70. letech jsme čelili rusifikaci, které jsme se v 70. a 80. letech spíš smáli, ale ... teď mi připadá, že to Rusko je opět agresivní. A toho pana prezidenta zmiňuju, protože on je takovým představitelem tý snahy nás do toho Ruska znovu zavlíct,“ vyjádřil svůj názor Topol.

„Obávám se, že pan prezident byl podruhé zvolen prostě tím, že ho volili hlupáci, kterých je bohužel velké procento,“ posteskl si spisovatel. Neupírá těmto lidem právo volit, naopak bude rád, když půjdou i k dalším volbám, protože je demokrat. Ale býti demokratem ještě neznamená, že nemůžete o někom říct, že je hlupák, když si to člověk myslí.

Naproti tomu voliče ANO Andreje Babiše nepovažuje za hlupáky, ale za „lišáky“, kterým vyhovuje styl politiky Andreje Babiše.

Situace se ale postupem let nezměnila jen v Česku, ale i v USA. Amerika je pod novým prezidentem Trumpem nečitelná. Ale ať je to, jak chce, můžeme všechny tyhle věci dnes říkat nahlas, což před rokem 1989 nešlo. „A materiálně jsou na tom dnes občané České republiky úplně úžasně,“ podotkl Topol.

Spisovatel se domnívá, že jsme se tak úplně nevypořádali s komunistickou minulostí. Nebyli potrestáni např. lidé, kteří od konce 40. let a v letech 50. hlídali těžce pracující vězně z uranových dolů. Na druhé straně považuje Topol za pozitivní že se demokratický režim komunistům nemstil. A dnešní komunisti jsou jiní než komunisti ve 20. nebo 30. letech minulého století. Zatímco tehdy se možná i prali za chudé občany, dnešním komunistům jsou podle Topola chudí lidé totálně ukradení. Jen se lísají k lidem, kteří mají moc. Třeba ke stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Fakt, že se dnes komunisté podílejí na moci, Topola naplňuje studem.

Další chybu prý dnes děláme, když naše děti málo poučujeme o tom, co to byl gulag. Školáci a studenti dnes umí vyjmenovat hrůzné nacistické koncentráky, ale už se neučí o tom, že stejně hrůzné tábory desítky let udržoval v chodu i předchůdce dnešního Ruska, Sovětský svaz.

Navzdory chybám a problémům, které vidí, si však myslí, že se dnes máme dobře, a možná by nám prospělo, kdybychom denně nečetli v médiích tolik negativistických zpráv.

