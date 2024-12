Spor mezi vítězi. Musk chce zachovat víza pro migranty, ale u Trumpových věrných naráží

Miliardář a technologický vizionář Elon Musk, jenž se má stát členem příští administrativy zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, tvrdě narazil u nejostřejších republikánů. Podpořil totiž jeden z vízových programů, který dovoluje imigrantům pracovat v USA a zastávat profese, které pozvednou celé Spojené státy.

Nejradikálnější členové Republikánské strany však tvrdí, že v souladu s předvolebními sliby je třeba migraci tvrdě potírat, což zahrnuje i odmítnutí Muskem podpořených víz.

Konkrétně jde o víza známá pod označením H-1B a podle serveru The Hil se o ně Elon Musk a nejtvrdší stoupenci Donalda Trumpa doslova perou.

Program H-1B je určen pro zaměstnavatele, kteří chtějí najmout na speciální pracovní místa lidi, kteří jsou zákonně přijati do USA, ale nemají zákonný trvalý pobyt – obecně jsou definováni jako turisté, studenti nebo dočasní pracovníci. Víza jsou obvykle platná na tři roky, ale podle ministerstva práce je lze prodloužit až na šest let. Podle serveru The Hill je účelem programu pomoci zaměstnavatelům dočasně najmout kvalifikované pracovníky s určitými dovednostmi a schopnostmi, které nelze získat od americké pracovní síly. Ročně jdou vydány desítky tisíc těchto víz. Víc než 80 tisíc ročně.

Musk tvrdí, že pracovní víza H-1B představují klíčový program pro přilákání talentovaných lidí ze zahraničí do USA. Kritici těchto víz říkají, že jde o příliš komplikovaný program, který je snadno zneužitelný. Muskovi vedle nejtvrdších kritiků imigrace vyčinila např. i radikální pravicová aktivistka Laura Loomerová.

Musk je však odhodlán s nejradikálnějšími stoupenci Trumpa o tato víza bojovat. „Důvod, proč jsem v Americe spolu s tolika kritickými lidmi, kteří vybudovali SpaceX, Teslu a stovky dalších společností, díky nimž je Amerika silná, je H1B,“ napsal Musk na sociální síti X, kterou vlastní, s dovětkem, že někteří lidé vůbec nerozumí tomu, proč jsou víza H1B tak skvělá a potřebná.

Vivek Ramaswamy zašel v hodnocení situace ještě dál.

„Důvodem, proč špičkové technologické společnosti často zaměstnávají inženýry narozené v zahraničí a v první generaci místo ‚rodilých‘ Američanů, není vrozený deficit IQ Američanů (to je líné a špatné vysvětlení). Klíčovou roli zde hraje slovo začínající na „k“: kultura. Těžké otázky vyžadují těžké odpovědi, a pokud to s nápravou problému myslíme opravdu vážně, musíme se postavit PRAVDĚ,“ napsal Ramaswamy velkými písmeny, aby zdůraznil to, co se chystá napsat dál.

„Naše americká kultura příliš dlouho (přinejmenším od 90. let a pravděpodobně ještě déle) uctívala průměrnost před dokonalostí. To nezačíná na vysoké škole, ale v mládí. Kultura, která oslavuje královnu maturitního plesu místo šampiona matematické olympiády nebo sportovce místo premianta, nevytvoří nejlepší inženýry,“ zdůraznil Ramaswamy.

A dodal, že zná několik rodin přistěhovalců, které nenechaly své děti koukat na seriály, jako jsou Přátelé. A tyto děti pak byly v dalším životě velmi úspěšné. Podle Ramaswamyho je třeba odklonit se od přiblblých seriálů a podpořit víkendové matematické olympiády a jiné podobné aktivity. Upřednostňovat sledování přiblblých seriálů před podporou jakýchkoliv talentů u svých dětí není podle republikánského politika normální. „A pokud budeme předstírat, že ano, Čína nám natrhne zadek,“ varoval všechny Ramaswamy.

Poté ukázal Američanům, že v podobné situaci už byli. Byli v ní na přelomu 50. a 60. let minulého století, kdy nejprve Sověti v roce 1957 vypustili na oběžnou dráhu kolem Země vůbec první umělou družici známou jako Sputnik 1. A posléze na počátku 60. let poslali do kosmu první živé tvory. Vše vyvrcholilo první cestou člověka do vesmíru, kterým nebyl nikdo jiný než sovětský armádní pilot Jurij Gagarin.

Američanům tehdy ujížděl vlak, ale dokázali se vzpamatovat, dokázali rozjet ambiciózní vesmírný program a dostali prvního člověka na Měsíc, což je něco, co se ani Sovětskému svazu ani nástupnické Ruské federaci nikdy nepodařilo. Dodnes se nepodařilo.

Jenže lodní kapitán a autor knihy Požár na obzoru John Konrad nabídl na víza H-1B trochu jiný pohled. Prý pracoval pro jednu z velkých firem v Indii a pak odešel do USA, do Kalifornie. A tam zjistil, že lidé, kteří stojí co do rozsahu znalostí níže než on, berou často vyšší platy než on. Protože při vypisován žádosti o udělení víza H-1B lhali, zatímco on řekl pravdu. Řekl pravdu, že v minulosti pracoval na projektech spojených s ropným průmyslem společnosti, a to je v Kalifornii, konkrétně v Silicon Valley, bráno jako problém.

Součástí tohoto problému je fakt, že prověřit si rodilé Američany je pro americké úřady mnohem jednodušší než u cizinců. Ti mohou tvrdit leccos. A Američané tak přijdou o příležitost předvést, co umí, jen proto, že řekli pravdu. Kdyby neřekli pravdu, ať už o tom, na jaké škole studovali, nebo o tom, zda konzervativně smýšlejí, a také o tom, pro koho v minulosti pracovali, zda to byla např. ropná společnost, vedlo by se jim lépe.

Spisovatel a také veterán z řad námořních zpravodajců Jack Poso přidal kousavý vzkaz, který poslal Elonu Muskovi přes jeho vlastní sociální síť X. „Pamatujete si tedy všechna ta shromáždění, která jsme pořádali v PA, MI a WI za větší imigraci jako hlavní prioritu MAGA? Jo, já taky ne,“ podotkl..

Po sociální síti X koluje stanovisko zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Stanovisko z roku 2016, kdy Trump oznámil, že zatne tipec i tomuto vízovému programu, neboť je přesvědčen, že Američané musí dostat přednost před pracovníky ze zahraničí za všech okolností. „Navždy ukončím program víz H1B, program pro shánění levných pracovníků, a zakotvím jasný požadavek najmout nejprve americkou pracovní sílu,“ napsal Trump. Stalo se tak v roce 2016, před startem jeho prvního prezidentského období.

