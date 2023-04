Spořitelna jde proti Ševčíkovi. Těmhle se to líbí. Známé firmy

„Značné části populace zdá se není jasné, co je to sponzoring. Sponzoring je obchod, kdy jedna strana platí druhé proto, že to pro ni má nějaký přínos, většinou propagaci či prestiž. Koho bude kdo sponzorovat si určuje pouze dotyčný sponzor na základě své obchodní úvahy. Mám se sponzoringem poměrně velké zkušenosti a pokud se kupříkladu náš sponzor rozhodne, že nám dá peníze jen když pojedeme elektromobily, protože se mu to hodí do image, není to komunismus, ale ryzí kapitalismus. Obchod něco za něco," dodal Dan Přibáň.

„Obě strany se musí dohodnout na vzájemně výhodných podmínkách. Úplně stejně se sponzor může rozhodnout, že nás nepodpoří, protože se mu kupříkladu nelíbí má podpora očkování či Ukrajiny. Opět, je to jen jeho rozhodnutí a jeho věc. A úplně stejně se může sponzor rozhodnout, že nepodpoří školu, kde je děkanem kolaborant Ševčík," zmínil Přibáň.

„Česká spořitelna je již téměř 21 let generálním partnerem VŠE. Jako dlouhodobého klienta České spořitelny mě potěšil přístup tohoto bankovního domu ke kauze Ševčík. Tak by to mělo být a už dopředu se směju reakcím chcimírů a některých dalších jedinců, jak na těch internetech budou vykřikovat ,od teď ruším u České spořitelny všechny účty' to víš, že jo…" reagoval také bloger Jiří Hrebenar.

— Jiří Hrebenar (@gisat) April 7, 2023

„Česká spořitelna sponzoruje VŠE. Česká spořitelna se zcela svobodně rozhodla s tím skončit, pokud si tam nechají ,kolemjdoucího' Ševčíka. Česká spořitelna dělá dobře. Proto já nemusím končit s Českou spořitelnou. Takhle jednoduché to je," podotkla Jenny Nowak ze serveru Forum24.cz