Sport je z hlediska peněz na chvostu. Nepostavil se tu ani stadion, stěžoval si šéf sportovců Jansta v rozhlase

„Česká unie sportu už před čtyřmi lety konstatovala, že situace s ministerstvem školství je neudržitelná. Sport se dostal do takové situace, kdy nebyl vybudován za poslední roky žádný fotbalový stadion, nemáme tady zázemí... Sport je na chvostu, nemá své institucionální zastoupení,“ popisoval Jansta, jehož unie je pro to, aby vznikla Národní sportovní agentura. A povzdychl si i nad tím, jak narůstá obezita u dětí.

Postavení sportu by se podle jeho slov mohlo díky nově vzniklé Národní sportovní agentuře změnit. Hovořil také o tom, že by se mělo změnit financování individuálních a kolektivních sportů. „Agentura bude koordinovat ministerstva školství, obrany, vnitra, kde ty sporty taky jsou. Ministerstvo školství a mládeže se začne věnovat tělocviku, pořádně,“ slibuje si Jansta. „Jestli to bude fungovat, není záležitost moje, ale je to o lidech,“ poznamenal.

Stát by měl podle Jansty dávat stejnou částku na sport jako na kulturu. A slibuje si Jansta, že rozdělování peněz bude díky Národní sportovní agentuře transparentní? „Vždy je to o lidech. Čekám ale, že pravidla budou jasná,“ poznamenal také Jansta. „Stát musí říct, že sport je hodnota, aby do toho dávaly peníze i firmy,“ míní dále Jansta.

autor: vef