Starmer se chlubil, jak vždy podporoval ženy. Hned dostal bídu a připomínku

Předseda vlády ostrovního království vyrazil na návštěvu mezi vojáky a vojačky a vyjádřil se k rozsudku Nejvyššího soudu. Konstatoval, že rozsudek „umožňuje těm, kteří mají vypracovat pokyny, aby měli opravdu jasno v tom, co by tyto pokyny měly obsahovat“. Konstatoval též, že labouristé vždy podporovali biologické ženy a usilovali o to, aby vždy měly určené konkrétní prostory, pokud o ně měly zájem. A v tu chvíli byl obviněn z šíření „nestydaté fikce“.

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 91% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6933 lidí napsal Daily Express. Připomínala britskému premiérovi, že to není zas tak dávno, co tvrdil, že i trans ženy jsou ženy. A teď tedy říká pravý opak. Konkrétně šlo o rok 2022, kdy měl Starmer poznamenat, že z hlediska zákona je trans žena také žena.

Badenochová konstatovala, že takovýto obrat předvádějí jen labouristé. Konzervativci a s nimi i všichni obyčejní lidé velmi dobře vědí, co ženu dělá ženou a nepotřebují k tomu verdikt soudu. Badenochová se nechala slyšet, že právě labouristé byli schopni posílat trans ženy do ženských věznic. Ale teď začali opakovat to, co konzervativci a obyčejní lidé říkají po celou dobu.

V této souvislosti se přihlásila o slovo i dnes nezávislá poslankyně Rosie Duffieldová, která připomínala veřejnosti, že to, co řekl britský Nejvyšší soud, zdůrazňovala ona mnohem dřív, ale tehdy jako členka labouristů čelila kritice ze strany aktivistů a do konce i ze strany členů vlastní strany. Proto se také později stala nezávislou poslankyní.

Badenochová v souvislosti s verdiktem Nejvyššího soudu vyzvala Starmera, aby se poslankyni Duffieldové omluvil. A ten to prý odmítl.

Labour had a chance to admit they got it wrong. Instead, Keir Starmer told Bridget Phillipson to gaslight the Commons with a shameless rewrite of history — pretending Labour had always been on the side of women. Nobody bought it.



They claimed the govt accepts the Supreme Court… pic.twitter.com/mgz4nYtBeL — Kemi Badenoch (@KemiBadenoch) April 22, 2025

Psali jsme: Zahradil: Havel byl amatér. Nic vlastního nevymyslel, jen pomáhal kamarádům Zrušeno. Trump Ukrajince znovu nepotěšil Děti do vězení? V Německu řádí mládež. Ublížení na zdraví i znásilnění Nevypadá to, ale situace se zklidňuje. Velikonoční Štefec