Starmerův dvojí metr. Když se rabovalo v Americe, klečel. Teď slibuje tresty

Velkou Británií otřásl případ vraždy tří děvčátek v Southportu. Údajným pachatelem je Axel Muganwa Rudakubana, mladík z Cardiffu rwandského původu, kterému již brzy bude 18 let. Kvůli této vraždě, ale zřejmě i mnoha dalším případům, vypukly ve Velké Británii nepokoje, během nichž byla zapalována policejní auta a rabovány obchody. K nim už se vyjádřil britský premiér Keir Starmer z levicové Labour Party. „Jednoznačně odsuzuji krajně pravicové loupežnictví, které jsme viděli o víkendu. Nesmí být pochyby, že ti, kdo se na tomto násilí podíleli, pocítí plnou sílu zákona. Policie bude zatýkat, jednotlivci budou ve vyšetřovací vazbě, budou následovat obvinění a odsouzení. Zaručuji, že budete litovat toho, že jste se těchto nepokojů zúčastnili, ať už přímo, nebo pokud jste k této akci vybouzeli na internetu a pak jste utekli. Toto není protest, je to organizované násilné loupežnictví. A není pro to místo ani na internetu, ani na ulicích,“ vzkázal.

Dodal, že ví, jak strašidelné to musí být pro ty, kdo jsou terčem kvůli své barvě pleti nebo své víře. „Násilníci“ prý nejsou odrazem toho, jaká je Velká Británie a budou pohnáni k odpovědnosti. Doplnil, že podporu si zaslouží také policie. „Bez ohledu na důvody, zločin je zločin a tato vláda ho vyřeší,“ vzkázal ještě.



Jak ale poznamenávají komentátoři na sociálních médiích, tento Starmerův přístup je v ostrém kontrastu k tomu, jak se stavěl k nepokojům pod hlavičkou Black Lives Matter (BLM), kdy v solidaritě poklekl. „Stejně jako vy jsem byl šokován při zabití George Floyda. To, jak reagoval prezident Trump a americké úřady na mírumilovné protesty, na to, že lidé po právu vyžadují spravedlnost, jde proti lidskosti,“ řekl. Tehdy také obhajoval právo na „mírumilovný protest“. Přitom při protestech BLM došlo k mnohem většímu rabování a útokům na policisty. Kvůli tomuto přístupu se na sociálních sítích začalo Starmerovi přezdívat „dvojí metr Keir“ (Two-tier Keir).

The Labour Party stands with Black communities in our country and across the world because #BlackLivesMatter. pic.twitter.com/XDaqp0PUst — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 4, 2020

Dvojí metr na sociální síti X rozebíral i právník Robert Kotzian, který srovnával dvojí metr médií, tedy ČT a Českého rozhlasu.

„Co bychom se dozvěděli, pokud bychom četli jen tato média?

1. Za násilnosti může především krajní pravice.

2. Impulzem k násilnostem byla trojnásobná vražda dívek spáchaná 17letým mladíkem, který není ani migrant ani muslim.

3. Na sociálních sítích se totiž prý šířila dezinformace, že nejmenovaný pachatel je migrant a muslim.

4. Lze tedy shrnout, že krajní pravice organizuje v Británii protesty na základě dezinformací šířených na sociálních sítích.

5. Není znám motiv pachatele.“

K tomu má Kotzian ovšem své poznámky:

„A. Na sociálních sítích jsem ani jednou nenarazil na to, že by někdo napsal, že pachatel byl muslim. Nejspíše takové posty existují, ale určitě je jich minimum. Ale ano, jeho čin byl ve vztahu k problémům způsobovaných, často muslimskými, migranty jednou z posledních kapek.

B. Podstatné není jen to, co veřejnoprávní média napsala, ale stejnou měrou to, co nenapsala. Ani písmeno o davech muslimů v ulicích britských měst s noži, kladivy a sekerami, skandujících za přihlížení policie svá hesla a nahánějících protestující Brity.

C. Naše veřejnoprávní média říkají jen půl pravdy, protože ač pachatel, přísně vzato, sám migrant nebyl, jeho rodiče jimi jsou. A to je v dané souvislosti podstatné. To však všechna tři veřejnoprávní média pominula.

D. Jméno pachatele je známo: Axel Muganwa Rudakubana. Je také známo, že rodiče jsou ze Rwandy. Ale proč by to česká veřejnoprávní média mělo zajímat, že...?

E. Sociální sítě poskytují dostatek výpovědí obyčejných Britů, kteří se jen bouří proti desítky let trvajícímu zaplavování jejich země ilegálními migranty se všemi důsledky a s krajní pravicí nemají nic společného. Drzá veřejnoprávní média, která, jak jsem před časem ukázal, vlastně ani nevědí, co to je krajní pravice, je však házejí do jednoho pytle s kdovíkým.

F. Vražda tří dívek byla nepochybně, jak už jsem uvedl, jednou z mnoha posledních kapek. Velká Británie se ocitá na hraně, za kterou to nemusí vypadat hezky. Primární vinu nesou politici, kteří problém kriminality migrantů desítky let nechali narůstat a jsou odhodláni jej nechat narůstat dál. Odpor proti takové politice je legitimní a není podstatné, kdo se s ním také sveze.

G. Nevím, jak to máte vy, ale moje nechuť k placení koncesionářských poplatků při čtení takového novinářského (jemně řečeno) šlendriánu výrazně roste.“

BRITSKÉ NEPOKOJE OČIMA ČESKÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ@iROZHLAScz (první snímek) i @CT24zive (druhý snímek) rezignovaly na vlastní zpravodajství z Británie a převzaly zprávu @CTK_cz . Ale všechna tato tři média jsou však veřejnoprávní.



Co bychom se dozvěděli, pokud bychom četli… pic.twitter.com/H2vBJjBR80 — Robert Kotzian (@RobertKotzian) August 4, 2024

