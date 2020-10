Staromák: Vzkaz od Žaloudíka. Covid, tam toho dost nehraje. Babiš ví víc, než říká

reklama

Knor prohlásil, že ačkoliv je profesionální komik, jeho vystoupení zábavné nebude. Jako první přečetl vzkaz profesora a senátora Jana Žaloudíka: „Lidé bděte, ale neblbněte. Doba covidí je nová pro všechny. V každém čase je třeba děkovat hledajícím pravdu. Proto jste zde. Nyní je důležité nedat průchod strachu a respektovat jinak smýšlející občany, kteří v tom lítají stejně jako vy. Stále platí potřeba jednoty zdraví fyzického, duševního a sociálního. Nebojácní jsou zdravější, vědí to i virové. Z klidového režimu, profesor Jan Žaloudík.“ Anketa Je dobře, že policie rozehnala demonstranty na Staroměstském náměstí? Ano 76% Ne 24% hlasovalo: 720 lidí

Dále Knor apeloval, aby přítomní dodržovali podmínky, za kterých se mohou demonstrace konat: „Prosím vás, stůjte v těch kosočtvercích, které nám vláda vymezila, děkujeme.“ Dodal, že na demonstraci není proto, aby existenci viru relativizoval nebo aby nabádal k nepravostem či nenošení roušek. „Já ji sice nenosím, ale vy si dělejte, co chcete,“ řekl krátce.

„Večer mi televize přehodila všechno vzhůru nohama, protože jsem se dozvěděl, že vystoupím pro pár teroristických bojůvek na náměstí a skončí to zle, tak já vidím, že tomu tak není a za to vám velice děkuji,“ prohlašoval komik. „Měl jsem úplně stejný pocit, když nám komunisté referovali o tom, že v Praze proběhla nějaká demonstrace. Většinou to byli vlasáči, chuligáni, tak tentokrát to měli být fotbaloví fanoušci. Vidím, že tu jsou možná fotbaloví fanoušci, ale jsou to slušní lidé,“ mínil a byl odměněn potleskem.

Knor řekl, že má strach o svobodu projevu, protože když je protivník v diskusi označen za neodborníka, břídila či blázna, tak to jsou totalitní rysy. „A je úplně jedno, jestli se jedná o komunismus, nebo rouškismus,“ vysvětlil. „Nemoc je to ale nebezpečná, posuďte sami, když jdete třeba na test a jste pozitivní, musíte být týden nebo deset dní doma, neléčíte se, protože vám nic není, ale sedíte doma, čekáte, jdete na další test, a pozor, máte smůlu, jste opět pozitivní. Přestože jste jeden, už jste do statistiky pozitivní dva. Nedejbože se vám to za týden zopakuje a už marodí tři. Přestože jste pořád sám. Když se ale za týden uzdravíte, dva nemocní zůstanou,“ zlehčoval Knor statistiky a dodal, že tímhle způsobem bude více pozitivních lidí než obyvatel.

Rýpl si taky do Miloše Zemana, že sice vyzývá, aby lidé poslouchali jen odborníky, ale sám se pasoval do role výživového poradce pro umělce. A žádá, aby lidé nosili roušky, ale sám bude předávat vyznamenání. „Mně to nevadí, ať to dělá, ale nás ať nechají na pokoji,“ komentoval prezidentovy plány a proslovy a otřel se i o osobu kancléře Mynáře a jeho jarní zabíjačky v době nouzového stavu. Babišovi zase vyčetl, že apeluje na nošení roušek, ale když není v televizním záběru, tak si roušku sundá, stejně tak jako ministr vnitra. „Protože asi vědí víc než my, respektive to samé co my. Že to je na nic. Mně nevadí, že někdo nosí roušku, a opravdu nevyzývám, abyste tak činili. Mně vadí, že chtějí, abych ji nosil já,“ pokračoval Knor a dodal, že za tato slova ho nazvou „sobcem, který chce zabít babičku“.

„Já znám několik babiček a babičky také nechtějí prožít zbytek života s rouškou ve sklepě. Jsou to babičky a dědečkové, kteří chodí rádi do divadla, chodí na fotbal, chodí na hokej, chodí vlastně na cokoliv, protože brzo nebude nic,“ řekl dále Knor. Doplnil, že nevěří v mezinárodní komplot, jen se v tom prý vláda našla a bude „zachraňovat“ tak dlouho, dokud se všichni neuzdraví.

Jako astmatikovi se mu v roušce špatně dýchá, což zjistil už na jaře: „Řekl jsem si, že ve svém věku si dokážu sám zhodnotit, jestli je pro mě dobré, aby se mi po zbytek života blbě dýchalo, a řekl jsem si, že ne. Nenechám sám sobě namluvit, co jsem slyšel od několika politiků, že se tady scházíme, abychom hazardovali se svými životy a životy těch, kdo tu ani nejsou. To je další totalitní prvek.“ Prý jednou určitě dojde na to, že mu za nenošení roušky dají pokutu nebo ho vezmou „pendrekem přes ksicht“. „Já tu pokutu nezaplatím. Půjdu do vězení, protože to je poslední kvalifikace, která mi chybí. Já už topil v kotelně, já už topič byl. Mně chybí jen to vězení. A já budu dobrej prezident. Ne jako ten současnej, který vám tvrdí, že jste dolních deset milionů. Já udělám všechno pro to, abyste byli horních deset milionů!“ rozloučil se Knor s prohlášením, že s hlasy publika počítá a děkuje za pozornost.

