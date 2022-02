Štefec varuje: USA chtějí vtáhnout Evropu na Ukrajinu. Hodil by se jim velký válečný kšeft. A mluví o trestné činnosti Černochové

Sledujeme vytrvalou snahu Spojených států vtáhnout do rusko-ukrajinského konfliktu, jenž samy také vyprovokovaly, Evropu. Vojenský analytik, někdejší ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování Jaroslav Štefec v pořadu O čem se mlčí popsal, komu by případný válečný konflikt v Evropě prospěl: „USA jde o velký kšeft, válka v Evropě by se hodila,“ dodává. Kritizuje kroky české ministryně obrany a úvahy poslat na Ukrajinu vojáky prý zavánějí trestným činem.

Americký prezident dokonce tvrdě prohlásil, že v případě invaze Ruska na Ukrajinu se neotevře plynovod Nord Stream 2, uvádí moderátor Stanislav Novotný. „Co je mu do německo-ruského plynovodu?“ pozastavuje se.

Spojené státy začaly navíc vyjednávat za Evropu dodávky z Kataru. „Je to jednoduché jako facka – budete závislí na násobně předraženém břidlicovém plynu z USA, plynu z Kataru a odkudkoliv odjinud a budou ho dodávat ‚úžasní zaoceánští spojenci‘. Budete platit jako mourovatí, nebo budete válčit, anebo obojí,“ glosuje postup USA Novotný a dodává: „A naše tragikomická ‚ministryně války‘ už spěchá s dodávkami zbraní na Ukrajinu.“

Štefec popsal, že válka je pro USA velkou motivací kvůli zisku: „Válka je samozřejmě velký kšeft. Ať už se jedná o spotřebu materiálu, nebo ať se jedná o následnou obnovu poničených území,“ zmiňuje.

Už to dobře známe z první i druhé světové války, které nejvíce vytěžily Spojené státy: „Zejména na druhé světové válce Spojené státy opravdu vydělaly, díky ní se dostaly z problémových 30. let velké krize, která zabránila v jejich rozletu,“ připomíná.

„Myslím, že taková malá – velká válka v Evropě by se celkem hodila,“ konstatoval vojenský analytik.

Co říká na postup ministryně obrany Černochové, která rychle přispěchala s posláním zbraní na Ukrajinu? „Má to svou logiku, protože je vždy pevně spojená se zahraniční politikou a armádou. Mám obavy, že v tomto případě to není vyjádření postoje Čechů, ale konkrétní skupiny lidí, kteří jsou úzce svázáni se Spojenými státy,“ konstatuje Štefec s tím, že by se dalo hovořit o konání na hraně zákona. „Dějí se tu věci, problémy, které jsou velmi významně na hraně zákona,“ zdůraznil.

Odsoudil i úvahy, že by se na Ukrajinu poslali čeští vojáci: „Poslat české vojáky bez požehnání OSN do země, která není členskou zemí NATO, to už je těžce za hranou. Tohle zavání minimálně trestnými činy, týkajícími se míru a obecného ohrožení,“ upozorňuje Štefec. „Mám obavu, že pokud by tam čeští vojáci padli, bylo by to tam dokonce úmyslné zabití,“ dodává.

Prozradil, co by dělal, pokud by sám byl nyní ve funkci ministra obrany: „Zajásal bych nad ruskou odpovědí na to dění, které tam je. Tzn. na jejich požadavky, které vznesli jednoznačně vůči Spojeným státům a NATO, což je vlastně jedno, nelze to oddělit. Ještě v roce 1997 jsme byli schopni bránit vlastní území, měli jsme vlastní armádu, vše. Jsem pro to, abychom se k tomu vrátili a tvrdě dodržovali i severoatlantickou smlouvu, která v první řadě říká, aby se vše řešilo mírovými prostředky,“ dodává Štefec, že to je jediný závazný bod severoatlantické smlouvy pro všechny zúčastněné.

