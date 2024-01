Stíhačky F-35 budou. „Mír chtějí na soutěžích krásy,“ napsala „mladá a pohledná“

Ministerstvo obrany oznámilo, že byla podepsána smlouva o nákupu letounů F-35. První letouny by do Česka měly přiletět v roce 2031. Mnozí poslanci nákup vítali, mezi nimi i Danuše Nerudová. Připomněla, že i v soutěžích krásy si všichni přejí mír, rozdíl je, že zodpovědní politici pro to i něco dělají. Lubomír Zaorálek se nicméně ptá, proč se na podpis smlouvy tolik spěchalo. Zda za tím nestojí i jiné zájmy než pouze ty Armády ČR.

Ministerstvo obrany na svém oficiálním účtu na sociální síti X informovalo, že ministryně obrany Jana Černochová spolu s velvyslancem ze Spojených států amerických Bijanem Sabetem podepsala smlouvu na nákup letounů F-35.

„Ministryně obrany Jana Černochová a americký velvyslanec Bijan Sabet dnes svými podpisy završili vyjednávání o budoucnosti českého nadzvukového letectva. Piloti Armády ČR se mohou těšit na 24 letounů 5. generace F-35,“ sdílelo informace o podpisu smlouvy ministerstvo.

Ministryně obrany @jana_cernochova a americký velvyslanec @bijan dnes svými podpisy završili vyjednávání o budoucnosti českého nadzvukového letectva. Piloti @ArmadaCR se mohou těšit na 24 letounů 5. generace F-35.#F35forCzechia



?? https://t.co/FwYkFJj6N9 pic.twitter.com/Zqf8ecD7ti — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) January 29, 2024

Dodržením svého slibu se na síti chlubila i samotná ministryně. „Slíbila jsem, že smlouva na americké letouny F-35 bude uzavřena nejpozději do konce března a dnes jsem tento slib splnila. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry,“ uvedla Jana Černochová (ODS).

Slíbila jsem, že smlouva na americké letouny F-35 bude uzavřena nejpozději do konce března a dnes jsem tento slib splnila. Touto mezivládní dohodou vstupuje naše země a také armáda do nové éry, řekla ministryně obrany @jana_cernochova po podpisu Memorandum o porozumění mezi ????????… pic.twitter.com/tZoCTvlWvl — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) January 29, 2024

Tato éra je pro Českou republiku podle ministryně dobou, kdy se Česko se svou moderní technikou již řadí do první ligy evropských členů NATO. „Stroje 5. generace jsou totiž páteřním letounem Severoatlantické aliance. Jejich pořízením navíc dojde ke zvýšení bojeschopnosti české armády,“ prohlásila Černochová.

Tiskové oddělení Ministerstva obrany uvedlo, že nákup letounů F-35 představuje nejvýznamnější projekt v historii Armády ČR. Pořizovací proces bude trvat 11 let, první stroje by do České republiky měly přiletět v roce 2031. Současné švédské Gripeny budou v používány až do roku 2035 – do plného nasazení letounů F-35.

Na podpis smlouvy o nákupu zareagoval europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Ministerstvu obrany pogratuloval. „Nejlepší odpověď na stupňující se agresivitu Ruska. Gratuluji,“ vzkázal ministerstvu v čele s Černochovou na sociální síti X.

Nejlepší odpověď na stupňující se agresivitu Ruska. Gratuluji. https://t.co/YSlN1nkdeQ — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) January 29, 2024

Poslanec z ODS Pavel Žáček dal nákupu palec nahoru.

„Vynikající zpráva pro celou Českou republiku, a především naši bezpečnost,“ tleskal nákupu primátor Ostravy Jan Dohnal (ODS). „Kdo navštívil Dny NATO, na vlastní oči viděl, o jak fascinující technologii se v případě letadel F-35 jedná,“ napsal na X a poděkoval ministryni Černochové.

?? Vynikající zpráva pro celou Českou republiku ???? a především naši bezpečnost. Kdo navštívil Dny @NATO, na vlastní oči viděl, o jak fascinující technologii se v případě letadel F-35 jedná. ??????



?? Díky paní ministryni @jana_cernochova @bijan @USEmbassyPrague https://t.co/sSeeBb29nZ — Jan Dohnal (@JanDohnal9) January 29, 2024

Podpis smlouvy o nákupu letounů uvítala i Danuše Nerudová. V rozhovoru během své prezidentské kampaně kdysi prohlásila, že jejím největším handicapem je, že je žena, „navíc mladá, k tomu i pohledná“. Nyní na X napsala, že světový mír si přeji i účastnice soutěží krásy. Zodpovědní politici však pro to něco i dělají. „To je důvod, proč vítám dnešní podpis smlouvy o nákupu stíhaček F-35. Je to další krok na cestě k plnění spojeneckých závazků a zajištění naší vlastní bezpečnosti,“ vysvětlila Nerudová.

Světový mír chtějí i účastnice soutěže krásy. Zodpovědní politici pro bezpečnost občanů nemohou pouze mír chtít, ale musí pro něj i něco udělat.



To je důvod, proč vítám dnešní podpis smlouvy o nákupu stíhaček F-35. Je to další krok na cestě k plnění spojeneckých závazků a… — Danuše Nerudová (@danusenerudova) January 29, 2024

Lubomír Zaorálek ze SOCDEM se pozastavil nad tím, proč se s nákupem tak moc spěchalo a zda za tím nestojí i jiné než ryze české zájmy. „Mělo to být až v březnu! Největší vojenský nákup v historii za 322 mld.,“ nechápal místopředseda Sociální demokracie.

Nákup dle jeho názoru nebyl řádně veřejně projednán. „Výhrady nebyly zodpovězeny. Hrozí zanedbání jiných zásadních investic do Armády ČR. Jsou tu snad jiné zájmy, než bezpečnost ČR? O co tu jde, paní Černochová?“ ptal se ministryně. Prozatím bez odpovědi.

Proč ten spěch? Mělo to být až v březnu! Největší vojenský nákup v historii za 322 mld. Nebyl řádně veřejně projednán. Výhrady nebyly zodpovězeny. Hrozí zanedbání jiných zásadních investic do @ArmadaCR. Jsou tu snad jiné zájmy, než bezpečnost ČR? O co tu jde, paní Černochová? pic.twitter.com/laHp6w9sMj — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) January 29, 2024

