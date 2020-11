Stonjeková s Xaverem řešili případ Suchoně na Nově, jenže se to zvrtlo: Železný, Fridrichová a Moravec...

reklama

Prvním tématem byl nový ministr zdravotnictví Blatný a jeho podpis na petici spolku Milion chvilek. Stonjeková v souvislosti s tím připomněla slova prezidenta Zemana: „Jak to říká pan prezident: ‚Jenom blbec nemění své názory.‘ Je vidět, že nový pan ministr zdravotnictví ho změnit dokázal. Poměrně rychle a flexibilně, řekla bych. Očividně situace si to žádá. A premiér Babiš po rychlé výměně pana Prymuly potřebuje někým zaplácnout to volné místo, takže je takový tolerantnější. Neřekla bych to do něj, protože Milion chvilek a výzvy k odchodu byly věci, které mu hodně uškodily, respektive které ho hodně štvaly.“

Další na řadu přišla záležitost nové vakcíny proti covidu. Komentátorka není v tomto směru zřejmě příliš optimistická a prohlásila: „Nedávno jsem zaznamenala vyjádření Ursuly von der Leyenové, že vakcína bude dostupná pro všechny. Bude bezpečná. Trochu mne to vyděsilo, musím říct. Od politiků mají vyjádření uklidnit, ale u některých to má opačný efekt. Neumím si úplně představit, jak se nyní bude narychlo řešit nějaká vakcína. Vím, že testovací doby těchto preparátů jsou velice dlouhé. A to, že se někde narychlo snaží vytvořit vakcínu na tento problém, není nic horšího než tyto preparáty šité horkou jehlou.“

Předvolební koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 nebyla zřejmě pro Stonjekovou takovým překvapením jako pro mnohé jiné: „Upřímně řečeno, ta koalice mezi nimi byla podepsána ještě dávno předtím, nežli to oficiálně oznámili. Dokonce byla podepsána dávno předtím, než o tom jednala výkonná rada ODS. Za standardní situace by měl být tento proces opačný. Ale jak už jsem několikrát říkala, od předsedy Topolánka platí praxe, že se členskou základnou se nediskutuje.“

Dalším tématem byla nepokojná Francie a krvavé útoky muslimských radikálů. „Je to krásná země, ale kdo chce kam, pomozme mu tam, nebo spíš nechme ho, ať si tam pomůže sám, a Francouzi si tam očividně pomáhají, mimochodem, popularita prezidenta Macrona po tomto incidentu letí raketově dolů, takže tam je ta situace nezvládnutá dlouhodobě a bez radikálního a jasného postoje proti nelegální migraci a rozrůstajícímu se islamismu se ta situace nevyřeší,“ myslí si Stonjeková.

Komentátorka se také vyjádřila ke kauze moderátora Petra Suchoně, který byl na měsíc stažen z obrazovek televize Nova, protože údajně vedl rozhovor s předsedou lékařské komory Milanem Kubkem příliš zaujatě. Stonjeková poukázala na to, že Nova jako soukromé médium si může dělat, co chce, a postavila celou situaci do kontrastu s rozhovory vedenými na České televizi. Ty jsou podle ní vedeny často velice tendenčně a nikdo s tím nic nedělá. Xaver Veselý pak ještě dodal, že Petr Suchoň je výborný moderátor a Železný, Fridrichová nebo Moravec jsou proti němu jako chudí příbuzní.

