Strach v ČT? Sodoma, Gomora, zaznělo. Opět jde o Babiše

Dnes europoslanci v europarlamentu řešili údajný střet zájmů Andreje Babiše. A Pavel Šafr, šéfredaktor Fora24 se ptá, proč tuto debatu nevysílala Česká televize. „Autocenzura, pud sebezáchovy v ČT,“ míní poslanec Válek. Prý se s ohledem na to, kdo sedí v Radě ČT a co vládě prochází, ani nediví. „To už ani není Augiášův chlév, to je Sodoma a Gomora v kombinaci s dvorem císaře Nera,“ říká. Ale ukázalo se, že Šafr měl zablokovaného muže, který na otázku mohl odpovědět. A také odpověděl.

Řada Babišových kritiků považuje toto jednání na půdě Evropského parlamentu za zásadní. Například šéfredaktor Fora24, Pavel Šafr. A kvůli tomu se opřel do veřejnoprávní televize, kterou jinak Forum24 povětšinou brání. „ČT 24 nevysílá zásadní a velmi ostré jednání Evropského parlamentu o českém premiérovi a jeho podvodech. Považuji to za naprosté selhání vedení zpravodajství. Bože, kde to žijeme?“

ČT 24 nevysílá zásadní a velmi ostré jednání Evropského parlamentu o českém premiérovi a jeho podvodech. Považuji to za naprosté selhání vedení zpravodajství. Bože, kde to žijeme? @CT24zive — Pavel Šafr (@pavelsafr) May 19, 2021

O důležitosti této debaty je přesvědčen i europoslanec Tomáš Zdechovský, který v ní sám vystupoval. „Především by čeští občané mohli slyšet názory kolegů z jiných zemí, kteří tento střet zájmů velmi tvrdě odsuzují. Mám totiž dojem, ze si převážná většina národa myslí, že je to boj pár českých europoslanců, ale tak už to dávno není,“ říká a Šafr si s ním notuje: „No právě. Byl to opravdu silný zážitek. Celkem by mě zajímalo, jakým myšlenkovým pochodem tuto věc nějaký editor upozadí a pouští místo toho lidem nekonečné obecné blábolení o očkování.“

No právě. Byl to opravdu silný zážitek. Celkem by mě zajímalo, jakým myšlenkovým pochodem tuto věc nějaký editor upozadí a pouští místo toho lidem nekonečné obecné blábolení o očkování. — Pavel Šafr (@pavelsafr) May 19, 2021

Přidal se i předseda poslaneckého klubu TOP 09, lékař Vlastimil Válek. „Obávám se, že je to spíše autocenzura a probuzený pud sebezáchovy. Když se podíváte, co prochází Hamáčkovi, Arenbergerovi a dalším a kdo sedí v radě České televize, ani se nedivím. To už ani není Augiášův chlév, to je Sodoma a Gomora v kombinaci s dvorem císaře Nera,“ prohlašuje poslanec.

Obávám se, že je to spíše autocenzura a probuzený pud sebezáchovy. Když se podíváte, co prochází Hamáčkovi, Arenbergerovi a dalším a kdo sedí v radě české televize, ani se nedivím. To už ani není Augiášův chlév, to je Sodoma a Gomora v kombinaci s dvorem císaře Nera. — Vlastimil Válek (@vlvalek) May 19, 2021

„Asi zrovna nesehnali Okamuru, aby mohl vše živě komentovat, přičemž víme, že se bez jeho názoru v poslední době na ČT obejde máloco,“ mínil advokát Michal Špulka.

Asi zrovna nesehnali Okamuru, aby mohl vše živě komentovat, přičemž víme, že se bez jeho názoru v poslední době na ČT obejde máloco???? — Michal Špulka (@SpulkaMichal) May 19, 2021

Párkrát se také ozvalo jméno zástupce šéfredaktora zpravodajství, Františka Lutonského, s otázkou, proč se ČT tématu nevěnuje důkladněji.

Na tuto otázku existuje odpověď. Pokud vezmeme jako bernou minci aktivitu na sociálních sítích, Lutonský se zaobíral probíhajícím zasedáním Rady ČT, z kterého zatím vyplynulo, že ředitel ČT Petr Dvořák se chystá žalovat radní Hanu Lipovskou. „Radní ČT Hana Lipovská: Zvítězí silnější. V tom je všechno,“ pravil krátce.

Nicméně debaty o Babišovi v EP si nakonec všiml a zapojil se. Pavel Šafr má ovšem jeho účet z nějakého důvodu zablokovaný, říká zástupce šéfredaktora zpravodajství.

Na dotaz dalšího diváka odpověděl, že debatu na plénu europarlamentu pokrývají „klasickým způsobem“. A navíc, jak Lutonský uvedl, o rezoluci se bude hlasovat až v červnu.

Protože to pokrýváme klasickým způsobem pic.twitter.com/IMJSoaEGUx — František Lutonský (@FLutonsky) May 19, 2021

