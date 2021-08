Strašná zkušenost. Kuba popsal, jak probíhalo jednání s hejtmany o Afgháncích. Nikdo nechápal

Vláda opět rozvolňovala a představila plán, jak to od září bude vypadat ve školách – antigenní testy na začátku září, uvnitř kromě vyučování roušky a v případě pozitivního testu izolace, nikoliv vypnutí celé třídy. Předseda Asociace krajů ČR a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) věří, že jde o dobrý plán. V pořadu Interview ČT24 také komentoval pomoc afghánským spolupracovníkům. Pustil se do ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který odpovědnost za jejich integraci hází na hejtmany, aniž by jim jasně vysvětlil, co přesně se žádá.

V této chvíli hodnotí Kuba epidemickou situaci jako výrazně klidnější: „Žádnou zásadní epidemii tu neprožíváme, protože počty pozitivních případů jsou velmi nízké a nemocnice jsou prázdné,“ sdělil úvodem jihočeský hejtman, který v minulosti postup vlády i Ministerstva zdravotnictví hlasitě kritizoval.

Varoval před tím, abychom se stále jen upínali na počty pozitivních. „Kdybychom si každou chřipkovou epidemii promítali každý večer na ČT24 a jiných televizích a řešili, kdo chytil chřipku, byli bychom překvapeni, jak vysoké by to číslo bylo,“ zopakoval, že podstatné jsou počty lidí končících v nemocnicích v těžkém stavu.

Nejzásadnější nyní je, jak bude vypadat blížící se podzim. „Na podzim se musíme připravit, pokud by přišla mutace delta, která by prolomila očkování. Stále ale považuji některá opatření vlády za nesmyslná a špatně funkční,“ podotkl.

Vzpětí se v kontextu toho opřel do chování ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) za to, že porušovala vládní opatření. „Její včerejší fotografie, jak sedí u stolu asi s dvaceti mladými sociálními demokraty a fotí se tam v momentě, kdy vláda slavnostně Čechům oznamuje, že u stolu v restauraci nemusejí sedět čtyři, ale šest lidí, ukazuje, že řada opatření už v praxi nefunguje,“ pousmál se Kuba.

Vůči obávanému podzimu bude jednou z hlavních věcí právě manuál pro návrat žáků do škol. Asociace krajů ČR na toto téma dnes jednala. „Pro školy to nebude už vůbec nic nového, postup bude takový, na který jsou už zvyklé. Je připraven systém testování antigenními testy, což je v tuto chvíli nejrozumnější,“ uvedl. Testovat se bude 1., 6. a 9. září antigenními testy, které dostanou školy od státu.

Začátek školního roku podle něj bude zátěžový především v tom, že se skupiny dětí vrátí do škol a může dojít k většímu potenciálu přenosu viru, který se pak může šířit dál. „To se ukázalo jako problém loňský podzim, tehdy ale byla situace jiná. Nyní doufám, že očkování situaci zásadně změnilo,“ doplnil Kuba.

Následujícím tématem bylo dění v Afghánistánu. Spolu s ním Kuba přiblížil „strašné“ jednání s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), který se nechal slyšet, že chce jednat s hejtmany o uplatnění Afghánců, které vláda dopraví do Česka. „Je to pro mě strašná zkušenost posledních dvou dnů. A myslím, že i pro řadu hejtmanů, nikdo dodnes neví, kolik tu těch afghánských obyvatel je a kdo to přesně je. Vůbec nevíme, co po nás ten ministr chce. Ale kvůli jeho výroku dostáváme dotazy, co s tím uděláme a jak je integrujeme,“ stěžoval si Kuba.

Připomněl, že odpovědnost za integraci afghánských spolupracovníků nese vláda. „Já i řada mých kolegů jsme se ocitli v nepříjemné situaci, jako by mělo afghánské obyvatele zachránit právě to, co řekne český hejtman. Tuto strategii chci odmítnout a říct, že odpovědnost za to, jak budou tito lidé transportováni, nese vláda. Hejtmani v tom nemohou vůbec nic dělat,“ zdůraznil.

Moderátorka Linda Bartošová jej v řeči přerušila a upozornila, že ministr vnitra řekl, že dostal nabídku od hejtmanů na pomoc s integrací, což Kuba ihned vyvrátil: „Ne, žádnou nabídku nedostal,“ kontroval. „Tak si to vymyslel?“ pokračovala Bartošová, které Kuba se souhlasným pokyvováním hlavou vysvětlil: „Asi si to vymyslel, protože jediná nabídka, kterou dostal, je od primátora Prahy. Mluvil jsem se všemi hejtmany a nikdo ministrovi žádnou nabídku nedal,“ zmínil, že pomoc Afgháncům zatím nabídl jen pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

„Možná by bylo rozumnější ptát se pana ministra, kde na to přišel, než se ptát hejtmanů, co s tím budou dělat. Je odpovědnost vlády a obrany, aby lidi z Afghánistánu zachránily, a byli to zároveň lidé, kteří jsou prověřeni, aby byli pro Česko bezpeční. Pak přichází také azylové řízení, a to je proces, který musí řídit vláda, nikoliv hejtmani. Není prostě možné, aby pan ministr plácl něco a my na to museli neustále všem odpovídat, kdy nemáme žádné informace,“ dodal, že by rád řešil takto citlivou záležitost s Hamáčkem osobně, nikoli přes média a sociální sítě.

Na dotaz, jaký by byl postoj krajů, pokud by nastala situace, že by se museli coby kraje rozhodnout, zda těmto afghánským spolupracovníkům pomohou, uvedl: „Nejdříve si pana ministra vyslechnu, co vlastně chce. Musíme říct, jaké pravomoci a možnosti mají hejtmani a jaké mají primátoři velkých měst a starostové obcí. Dodnes to nevíme, až se to dozvím, pak to s kolegy proberu. Dokud k tomu neproběhne schůzka, je absurdní odpovídat. Pak čelíme kritice, že hned neodpovídáme, a proto nepodporujeme integraci lidí,“ dodal.

S moderátorkou se pak začal dohadovat, když se opakovaně ptala, zda jsou jednoduše kraje schopné říct, že jsou ochotné pomoci. „A v čem pomoci?“ povzdechl si trpělivě Kuba. „Já nevím, na mně to není, pane Kubo,“ vytáčela se Bartošová. „A to je ono, dnes jsem mluvil s dvaceti novináři a nikdo neví. Vy vlastně všichni chcete vědět, co mám udělat já, a když chci vědět, s čím přesně máme pomoct, všichni řeknete: „Já nevím.“ Tak já vám říkám, počkejte, až ministr řekne, s čím potřebuje pomoci, pak řekneme my, zda to umíme, nebo neumíme,“ požádal předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba závěrem.

