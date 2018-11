Strč si to do prdele, Babiši, a neházej to na nás, vrací premiérovi úder syn Karla Svobody

Když se v roce 2016 už poněkolikáté mluvilo o kauze Čapí hnízdo, tehdejší ministr financí Andrej Babiš (ANO) sdělil, že v době, kdy firma čerpala evropské dotace, ji vlastnili jeho dvě dospělé děti a bratr jeho dnešní manželky Moniky. Dnes však napadá novináře a tvrdí, že to oni do kauzy Čapí hnízdo zatahují jeho děti, což považuje to za odporné, protože obě mají zdravotní problémy. A naštval syna slavného skladatele.

Českem hýbe kauza údajného únosu syna premiéra Andreje Babiše (ANO) Andreje Babiš mladšího na Krym. Ještě na zahraniční cestě v sicilském Palermu český předseda vlády odmítl, že by jeho syn byl unesen, a obvinil novináře, že spáchali „odporný útok“ na jeho dvě nemocné dospělé děti. Řekl mimo jiné, že jeho dcera má bipolární poruchu. Kdo neví, co to je, měl by si podle Babiše vzpomenout na Karla Svobodu.

Jenže se ukázalo, že předseda vlády, zase jednou tak docela, neříkal pravdu. Slavný skladatel Karel Svoboda bipolární poruchou osobnosti netrpěl. Tvrdí to alespoň jeho syn Petr Svoboda.

„Škoda, že Andrej nevzal tátu taky na Krym... Ty vole, to je fakt silnej WTF moment. Táta žádnou bipolární poruchu neměl! Kdo je bezcitný, ať soudí lid. A kdo lže a nemá záklopku, ať mluví z Palerma. Když on dokáže bez podkladů říct tohle, já mohu říct, že kdo neví, co znamená mafián, ať si vzpomene na Andreje Babiše. Nevím, proč to lejno hází na nás, měl by si ho strčit zpátky do prdele,“ napsal syn skladatele na sociální síti Facebook.

autor: mp