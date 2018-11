Já bleju. Ten ministr USA, to je náhoda? Štěpán Kotrba drtí kauzu Babiše ml. informacemi a souvislostmi

Andrej Babiš čelí rozsáhlé zpravodajsko-policejní hře, v žádném případě by ve funkci neměl končit. ParlamentnímListům.cz to řekl politický analytik Štěpán Kotrba. Podle něho se nejedná o vnášení mafiánských praktik do politiky, jen složitou situaci v jedné rodině. Z novinářů Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka podle svých slov Kotrba „už léta bleje“.

Bude aktuální problém znamenat konec Andreje Babiše?

To ví v tuto chvíli, v deset dopoledne, jen Hamáček, Okamura a Filip.

A měl by skončit?

Anketa Má premiér Andrej Babiš po slovech svého syna vaši lidskou důvěru? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 5499 lidí

Proč? Ne. Ani omylem.

Jedná se, jak říká opozice, o pád politické kultury na mafiánskou úroveň?

Ale prosím vás… Jedná se o složitou situaci v jedné rodině, kterou je nucen otec řešit za pochodu a za situace, kdy je proti němu rozehrána rozsáhlá zpravodajsko-policejní hra.

Prozatím je v plánu hlasování o nedůvěře vládě. Vyjde to?

Komu? Americkému ministru energetiky? Má alternativního premiéra?

Fotogalerie: - Sněmovna bez Babiše

Měla by vláda pokračovat s jiným premiérem, nebo jsou lepší nové volby? Spekuluje se, že by Babiš případné volby stejně vyhrál…

No, to se nespekuluje, to si můžete představit. Stejně jako každá matka nebo otec, jejichž syn, do té doby pilot, se náhle zhroutí a rozvine se u něj schizofrenie. Neléčitelná choroba, která z něj udělá už navždy závislou a později i nesvéprávnou osobu. Každý zodpovědný otec nebo matka, kteří si představí sebe v jeho roli, ho podpoří.

Je společnost už tak rezistentní, že Andrej Babišovi důvěřuje, nebo si říká, že stejně kradou všichni a víc? Nebo se v tomto případě jedná o tak průlomovou věc, že to lidé neskousnou?

Počkejte, o čem to mluvíte? O složité rodinné situaci předsedy vlády, který čelí bezostyšnosti vyšetřovatelů vůči duševní poruše syna a dcery jejich vyhnanstvím do země, kde se právo ctí poněkud více než v ČR, o dotaci na Čapí hnízdo, kde má Babišova rodina jiný právní názor než vyšetřovatel či o ovlivňování vyšetřování tajnou službou prostřednictvím zainteresovaných „investigativních novinářů“? Nebo mluvíte o něčem jiném?

Fotogalerie: - Babiš v Centre Pompidou

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 17999 lidí

Na Slonkovou s Kubíkem se snáší chvála za kvalitní a dlouhodobou investigativní práci.

A já z nich už léta bleju. Stejně jako z „novináře“ Hrbáčka, který zveřejnil fízly vyfabrikovanou Kubiceho zprávu a „novináře“ Kmenty, který pomáhal vyfabrikovat kauzu Budišov a vystavil nespravedlnosti dnešní eurokomisařku Jourovou. Za všemi těmito „investigativci“ je hromada mediálních mrtvol a smrad z policejních bagančat. A ani jedna kvalitně odvedená kauza.

Analytik Václav Štětka mluví o tom, že tajně nahrávat duševně nemocného člověka je eticky diskutabilní…

Je. Z faktografického pohledu taková výpověď nepřinese relevantní fakta, ale pouze snůšku fantazií nemocného. Bezcenná. Z žurnalistického pohledu takový zákeřný způsob nahrávání nemá opodstatnění ani legitimitu ve veřejném zájmu. Jinak by byla léčebna v Bohnicích žurnalistickým rájem. Sprostý bulvár. Eticky je skryté nahrávání za hranou tolerovatelného. Seznam ale není médium veřejné služby, kde je použití skrytých prostředků striktně regulováno. Čili žalovatelné by to bylo, ale pouze podle občanského zákoníku jako nepřijatelný zásah do soukromí.

Vicepremiér Brabec uvedl, že tohle někdo udělat jeho dítěti, vyřídil by si to s takovým člověkem „chlapsky“? Co říci na toto?

Dát Slonkové do držky? A proč? Copak by to něčemu pomohlo? Ona se nezmění a její ochránci by vykonstruovali další kauzu o jejím ohrožení. Jako posledně. Kauza Srba byla kompletně vyfabrikovaná. To, že stát není schopen zabránit těmto špinavostem a dochází ke zločinnému spolčení tajných služeb, policistů, státních zástupců i soudců, je veřejně viditelné selhání všech polistopadových vlád a ministrů vnitra.

Kolují též spekulace a teorie, že jde o spiknutí novinářské žumpy a kavárny s cílem zneužít oslavy 17. listopadu k převzetí moci. Nakolik je taková teorie divoká?

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 17999 lidí

Směšné. Žvást. „Novinářská žumpa“ a „kavárna“ bez zkorumpované policie a státních zástupců není nic.

Babišovi příznivci šíří i divokou teorii, že premiéra chtějí zničit mezinárodní kruhy, protože nechtějí, aby česká vláda odmítla globální pakt o migraci. Jenže vláda už ho odmítla. Do jaké míry je tento argument absurdní?

Divokou teorii? Divočejší teorie je, že vše se točí okolo zakázky na dostavbu Temelína a Dukovan, která stát přijde na stovky miliard a kvůli které do Česka přilétá americký ministr energetiky, aby lobboval za americkou firmu Westinghouse potácející se poblíž bankrotu. Premiér se už nechal slyšet, že nechce, aby vláda rozhodovala pod tlakem. To vám nestačí?

Co takhle poslat amerického ministra šupem nevyplaceně zpátky do Washingtonu? Nebo jeho „příhovor“ nahrát skrytou kamerou, a pak pustit jako Babiše mladšího? Tato nahrávka by byla na rozdíl od té s Babišem zcela ve veřejném zájmu.

Objevují se hlasy odpůrců Babiše, že by Miloš Zeman mohl sestavit svou vládu, a následně dát Rusům jadernou zakázku, jak si údajně přeje.

A to „údajně“ řekl kdo a o komu?

Fotogalerie: - Sněmovna bez Babiše

Politický lobbista z Evropských hodnot Jakub Janda tvrdí, že Babiš na rozdíl od Zemana Rusku nepodléhá a je namístě opatrnost. Jak to vidíte?

Jo, ten pornoherec?



Dle mne žádná úřednická či přechodná vláda o Temelínu rozhodovat nebude. Do té míry mají všichni zodpovědní rozum. Ale… Mám podkladový materiál vlády o energetické koncepci a možné dostavbě bloků. A z něj je zřejmé, že Rosatom má ze všech možných výrobců reaktorů nejlepší design, reference, kompetence, kompatibilitu i zkušenost. Jak Dukovany, tak Temelín běží dodnes stabilně, bez problémů. Stovky reaktorů, které dodnes postavili Rusové, dávají jistotu ovládání technologie i rizik.

ČSSD se dle zákulisních informací obává, že kdyby došlo na předčasné volby, smete ji to.

Pokud ČSSD přispěje k nedůvěře vlády, smete ji to. V tuto chvíli není stále ještě volitelná. Sobotkovské období je třeba si poctivě odpracovat. I loajalitou.

Okamura zas čelí kritice svých voličů, že se přidal k tažení opozice proti Babišovi, TOP 09 a STAN jsou na hranici volitelnosti.

Tomu nerozumím. Okamura se přece nikdy součástí „demokratického“ bloku nestane… No a riskovat nezvolení může jen hazardér.

Jak tato kauza může zamíchat se všemi stranami? Kdo si v této věci vede důstojně a kdo za to zaslouží „zaplatit“?

Nejmoudřejší je i přes hysterii okolo respektovat presumpci neviny. Nejodpovědněji si v tuto chvíli vedou komunisté. Předseda KSČM Vojtěch Filip považuje za hazard vyslovovat nedůvěru vládě před schválením státního rozpočtu na příští rok. Opozice nebude mít proti vládě dostatek hlasů. Vláda nepadne.

Chystají se oslavy výročí listopadu 1989.

Neříkejte… Už zase? A kdo tentokrát bude slavit?

Jaký průběh těchto oslav si přejete a jaký je na místě?

Já necinkal. A tak si otevřu mongolskou vodku Čingis, kterou jsem dostal k Vánocům, a přikousnu špek. To je namístě, jinak se opijete. Dáte si se mnou?

Pouze připomínka tehdejších událostí nebo je namístě to spojit s protestem vůči Babišovi, jak plánují aktivisté?

Není co slavit a protestovat proti slušné vládě nebudu.

Psali jsme: A co když to bylo jinak? Prášky, pilot, cesta na Krym. Dva významné hlasy k věci Babiše ml. Prasárna na prasárnu. To je náhoda! Vlastimil Tlustý a hra Babiše, jeho syna a Slonkové Okamura otočil: Vláda s podporou SPD, padlo po jednání s Babišem. A nejen to Babiš mladší, „papír o jeho hlavě“ a cesta na Krym: Informace, které vnášejí nové světlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka