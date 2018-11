Jakub Janda: Je možné, že si to Babišův syn vymyslel. Babiš není pod vlivem Ruska

Stejně jako mnoho dalších lidí sleduje i Jakub Janda dění kolem premiéra Babiše a údajně nedobrovolné cesty jeho syna Andreje Babiše mladšího na Krym. Ať už si o Babišovi starším myslíme cokoli, jednu věc mu prý nelze upřít. Dosud se prý stavěl velmi ostražitě k ruským a čínským aktivitám v Česku. Otázka je, jestli byl odvoz Babiše mladšího na Krym pokusem o to změnit.

„Může se nepotvrdit nic, může to být výmysl jeho syna. Může to být čistě kriminální kauza bez ruské stopy. Pak to stále je velmi závažné. Může to být spolupráce premiéra s ruskou spojkou. Pak by to bylo obrovské. Může to být ruská snaha premiéra zastrašit, ukázat mu kam až dosáhnou a snaha vydírat ho přes rodinu a jeho osobní skandál. Pak by to byl faktický útok na politickou suverenitu rozhodování šéfa české vlády. Může to být kombinace různých variant, které ještě neznáme. Kombinace domácího skandálu (Čapák) s vnějším zásahem z různých směrů,“ napsal Janda na sociální síti Facebook.

Teprve čas ukáže, který z uvedených scénářů je nejrealističtější.

„Jsem možná tak opatrný v jasném hodnocení, protože jsem za poslední roky viděl a zpětně studoval kupy případů, kdy se aktivními opatřeními podařilo vyvolat velký skandál, který vedl přesně tím směrem, kam si Moskva přála. Což v našem případě by třeba mohla být Zemanova úřednická vláda reálně pracující pro Rosatom, kolaborantů natěšených na ruské peníze tu máme dost,“ pokračoval varovně.

Na závěr pohrozil všem, kteří mají pocit, že si ho snad koupil Agrofert, a proto teď podporuje Babiše. Kdo se v tomto smyslu vyjádří, může prý od Jandy dostat dáreček zakoupený u firmy „Daruj hovno“.

Jakub Janda doslova napsal:

Vím, že mě tu za to nemálo lidí sežere, ale jako člověk co poslední roky žije sledováním ruského a čínského vlivu na naše instituce, tak musím tvrdit, že se jim zatím premiéra Babiše získat nepodařilo. Stejně jako jsem za minulé vlády viděl a tvrdil, že premiér Sobotka (a překvapivě) i ministr vnitra Chovanec ruskou hrozbu docela pochopili a dělali různé věci proti ní. Což však u nich neplatilo na čínskou hrozbu, bohužel. Babiš u nás ale (zatím) rusko-čínským zájmům neslouží. Alespoň ne tak, že by to bylo viditelné z jeho politických rozhodnutí, nebo z toho, co si o něm myslí kariérní profíci v našich bezpečnostních institucích a privátně to říkají i naši spojenci. Během dneška jsem xkrát četl rovnici estébák = KGB = pracuje se Zemanem na tom jak nás prodat Rusku. Z toho co vidím a slyším, tak to tak zatím není. Babiš má dost ostražitý přístup k ruským a čínským aktivitám u nás, byť se svým rozhodnutím dostal do společnosti a politické závislosti na rusko-čínském zájmovém epicentru s názvem Kancelář prezidenta republiky. Tím nekomentuju, ani nezlehčuju jeho ostatní skandály, včetně toho monumentálního v dnešní kauze krim/Krym. Podle toho co se z ní potvrdí, měl by za ní nést veškeré politické důsledky. - Může se nepotvrdit nic, může to být výmysl jeho syna. - Může to být čistě kriminální kauza bez ruské stopy. Pak to stále je velmi závažné. - Může to být spolupráce premiéra s ruskou spojkou. Pak by to bylo obrovské. - Může to být ruská snaha premiéra zastrašit, ukázat mu kam až dosáhnou a snaha vydírat ho přes rodinu a jeho osobní skandál. Pak by to byl faktický útok na politickou suverenitu rozhodování šéfa české vlády. - Může to být kombinace různých variant, které ještě neznáme. Kombinace domácího skandálu (Čapák) s vnějším zásahem z různých směrů. Zatím nedokážu posoudit, která verze platí. Budeme si muset počkat na víc veřejně potvrzených informací. Vnitropoliticky to vypadá jako obrovská kauza a je správně, že je jí dávána taková důležitost. Počkejme si ale na víc potvrzených faktických informací, než se bude volat po jasných krocích jako že má zítra padnout vláda. Jsem možná tak opatrný v jasném hodncení, protože jsem za poslední roky viděl a zpětně studoval kupy případů, kdy se aktivními opatřeními podařilo vyvolat velký skandál, který vedl přesně tím směrem, kam si Moskva přála. Což v našem případě by třeba mohla být Zemanova úřednická vláda reálně pracující pro Rosatom, kolaborantů nnatěšených na ruské peníze tu máme dost. Tím neříkám, že by Babiš měl mít nějakou větší míru tolerance jen proto, že tu reálně hrozí velká ruská past přes prezidenta republiky. Jenom zdůrazňuju, že u takhle závažný věci je důležitý počkat na víc dobře potvrzených informací. Howgh. (První, kdo mi napíše, že si mě Agrofert koupil, dostane za odměnu koblihu. Koňskou. Existuje totiž skvělá firma Darujhovno.cz, která potěší všechny, které nemáte rádi.)

